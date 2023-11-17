الجمعة 17 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بمواجهة التذبذب المطري.. "المياه" تتجهز للسيناريوهات كافة

1700238412271106900
سد الملك طلال-(ارشيفية)
عمان- وسط نداءات أممية حذرت من تهديدات الجفاف الذي يجابه المنطقة، ومن ضمنها الأردن، أكدت مصادر مطلعة في وزارة المياه والري- سلطة المياه، "جاهزية خططها وسيناريوهاتها لمحاكاة أي استثناءات موسمية قد تتخلل الموسم الشتوي الحالي 2023-2024".  اضافة اعلان
وفيما حذر التقرير الصادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، من التهديدات المتمثلة في تواتر حالات الجفاف، واستمراريتها لفترات أطول بمختلف دول العالم، ومن ضمنها الأردن، أشارت مصادر الوزارة- سلطة المياه، في تصريحات لـ"الغد"، إلى جاهزية الخطط والسيناريوهات للتعامل مع أي تذبذب للهطولات المطرية التي قد تتخلل الموسم المطري الحالي.
وفي حين لفت التقرير، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، إلى النتيجة الحتمية الأكثر شدة، والناجمة عن تغير المناخ والمتمثلة في حالات الجفاف، أبدت مصادر "المياه" عن أملها بأن يكون الموسم الشتوي الحالي 2023-2024، غنيا وذا أداء جيد.
وقالت المصادر، إن خطط "المياه" يتم تنفيذها بخطى ثابتة ووفق البرامج المحددة، والهادفة بأكملها لتوفير كميات المياه المهدورة من خلال خفض الفاقد بنوعيه الإداري والفيزيائي، وذلك توازيا ومحاولات تأمين كميات إضافية عبر مصادر مياه جديدة.
وأضافت، أن حجم المياه المخزنة حاليا في السدود الرئيسية، يبلغ نحو 70 مليون متر مكعب، معادلة ما نسبته 24 % من إجمالي سعتها التخزينية البالغة 280 مليون متر مكعب، وفق الأرقام الرسمية.
وأكدت "وادي الأردن"، في وقت سابق، أهمية المحافظة على مخازين السدود الحالية، لدورها في رفد المياه الجوفية بمخزون مياه متجدد، للحفاظ على مخزونها الإستراتيجي، نتيجة تعرضها للاستنزاف بشكل كبير.
ويعتزم قطاع المياه إنجاز مشاريع متعلقة بإنشاء السدود على الأودية الفرعية وإنشاء سدود صحراوية وبرك وحفائر وحواجز مائية في البادية والمناطق الصحراوية، ومتابعة تشغيل تلك المنشآت والمحافظة على ديمومة عملها بصيانتها دوريا.
وتعد السدود من أهم المرافق المائية الفاعلة في قطاع المياه، كونها ذات أهمية إستراتيجية، بخاصة لما تعانيه المملكة من محدودية الموارد المائية، وشح تغذيتها نتيجة لتناقص وتذبذب معدل هطل الأمطار في الأعوام الأخيرة، وتزايد الطلب على المياه في ظل الازدياد السكاني المطرد، وانتعاش الحياة الاقتصادية في مختلف المجالات.
ويعتمد الأردن في موارده المائية بشكل رئيس على الأمطار التي تتفاوت من منطقة لأخرى، حيث تلعب التضاريس دورا مهما في توزيع الهطل المطري.
وعودة للتقرير ذاته الذي تضمن نداءات الأمم المتحدة الأخيرة، فإنه أطلق نداء "اليقظة هذا أعلى وأوضح من أي وقت مضى"، مؤكدا أنه "لن يتم الحد من شدة الجفاف إلا من خلال استعادة النظم البيئية والحد من ارتفاع درجات الحرارة".
وأشار التقرير، في جوابه عن محور حول مستقبل اضطراب الجفاف، إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية ويجعل من الصعب التنبؤ بتوافر المياه، مبينا أن حالات الجفاف ارتفعت بنسبة 30 % تقريبا منذ العام 2000، من حيث العدد والمدة، وذلك مقارنة بفترة الأعوام الـ20 الماضية.
وعلى المدى الطويل، أشار تقرير للمعهد الألماني للتنمية والاستدامة بشأن الجفاف إلى "الاستثمار في أنظمة أفضل للإنذار المبكر لانخفاض مستويات المياه، والتحول بعيدا عن النهج القائم على رد الفعل وعلى الأزمات نحو نهج أكثر استباقية، وعلى المخاطر لإدارة الجفاف".
وتابع "تشير الدراسات العلمية الحديثة حول الجفاف إلى مستقبل محفوف بالمخاطر بالنسبة للعالم وجميع الدول القومية، وهو ما يتجاوز بكثير تلك الموجودة في المناطق القاحلة".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1700238412221106800

استهداف "غزة 76".. هل يعكس غضب الاحتلال من صلابة الموقف الأردني؟

منذ2 ساعة
1700231944770900400

مسيرة حاشدة بعمان تضامنا مع غزة وترحيبا بوقف اتفاقية "المياه" مع الاحتلال

منذ2 ساعة
1700237748931078400

قاسم: تحركات جادة للترافع أمام "العدل الدولية" للنظر في جرائم الاحتلال

منذ2 ساعة
1700237748981078500

متابعة صور الإجرام الصهيوني على الشاشات.. رواية الأجداد للأحفاد

منذ2 ساعة
1700238412291107000

دراسة: %41 من اللاجئين في الأردن لا يستطيعون دفع إيجار مساكنهم

منذ2 ساعة
مروحيات BELL 505

سلاح الجو الملكي يتسلّم الدفعة الأولى من مروحيات Bell 505

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

ضغوطات متزايدة على إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات | منذ3 ساعة
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023

مؤامرة الصمت

ترجمات | منذ3 ساعة
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
 