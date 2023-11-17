بمواجهة التذبذب المطري.. "المياه" تتجهز للسيناريوهات كافة

إيمان الفارس

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عمان- وسط نداءات أممية حذرت من تهديدات الجفاف الذي يجابه المنطقة، ومن ضمنها الأردن، أكدت مصادر مطلعة في وزارة المياه والري- سلطة المياه، "جاهزية خططها وسيناريوهاتها لمحاكاة أي استثناءات موسمية قد تتخلل الموسم الشتوي الحالي 2023-2024".وفيما حذر التقرير الصادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، من التهديدات المتمثلة في تواتر حالات الجفاف، واستمراريتها لفترات أطول بمختلف دول العالم، ومن ضمنها الأردن، أشارت مصادر الوزارة- سلطة المياه، في تصريحات لـ"الغد"، إلى جاهزية الخطط والسيناريوهات للتعامل مع أي تذبذب للهطولات المطرية التي قد تتخلل الموسم المطري الحالي.وفي حين لفت التقرير، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، إلى النتيجة الحتمية الأكثر شدة، والناجمة عن تغير المناخ والمتمثلة في حالات الجفاف، أبدت مصادر "المياه" عن أملها بأن يكون الموسم الشتوي الحالي 2023-2024، غنيا وذا أداء جيد.وقالت المصادر، إن خطط "المياه" يتم تنفيذها بخطى ثابتة ووفق البرامج المحددة، والهادفة بأكملها لتوفير كميات المياه المهدورة من خلال خفض الفاقد بنوعيه الإداري والفيزيائي، وذلك توازيا ومحاولات تأمين كميات إضافية عبر مصادر مياه جديدة.وأضافت، أن حجم المياه المخزنة حاليا في السدود الرئيسية، يبلغ نحو 70 مليون متر مكعب، معادلة ما نسبته 24 % من إجمالي سعتها التخزينية البالغة 280 مليون متر مكعب، وفق الأرقام الرسمية.وأكدت "وادي الأردن"، في وقت سابق، أهمية المحافظة على مخازين السدود الحالية، لدورها في رفد المياه الجوفية بمخزون مياه متجدد، للحفاظ على مخزونها الإستراتيجي، نتيجة تعرضها للاستنزاف بشكل كبير.ويعتزم قطاع المياه إنجاز مشاريع متعلقة بإنشاء السدود على الأودية الفرعية وإنشاء سدود صحراوية وبرك وحفائر وحواجز مائية في البادية والمناطق الصحراوية، ومتابعة تشغيل تلك المنشآت والمحافظة على ديمومة عملها بصيانتها دوريا.وتعد السدود من أهم المرافق المائية الفاعلة في قطاع المياه، كونها ذات أهمية إستراتيجية، بخاصة لما تعانيه المملكة من محدودية الموارد المائية، وشح تغذيتها نتيجة لتناقص وتذبذب معدل هطل الأمطار في الأعوام الأخيرة، وتزايد الطلب على المياه في ظل الازدياد السكاني المطرد، وانتعاش الحياة الاقتصادية في مختلف المجالات.ويعتمد الأردن في موارده المائية بشكل رئيس على الأمطار التي تتفاوت من منطقة لأخرى، حيث تلعب التضاريس دورا مهما في توزيع الهطل المطري.وعودة للتقرير ذاته الذي تضمن نداءات الأمم المتحدة الأخيرة، فإنه أطلق نداء "اليقظة هذا أعلى وأوضح من أي وقت مضى"، مؤكدا أنه "لن يتم الحد من شدة الجفاف إلا من خلال استعادة النظم البيئية والحد من ارتفاع درجات الحرارة".وأشار التقرير، في جوابه عن محور حول مستقبل اضطراب الجفاف، إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية ويجعل من الصعب التنبؤ بتوافر المياه، مبينا أن حالات الجفاف ارتفعت بنسبة 30 % تقريبا منذ العام 2000، من حيث العدد والمدة، وذلك مقارنة بفترة الأعوام الـ20 الماضية.وعلى المدى الطويل، أشار تقرير للمعهد الألماني للتنمية والاستدامة بشأن الجفاف إلى "الاستثمار في أنظمة أفضل للإنذار المبكر لانخفاض مستويات المياه، والتحول بعيدا عن النهج القائم على رد الفعل وعلى الأزمات نحو نهج أكثر استباقية، وعلى المخاطر لإدارة الجفاف".وتابع "تشير الدراسات العلمية الحديثة حول الجفاف إلى مستقبل محفوف بالمخاطر بالنسبة للعالم وجميع الدول القومية، وهو ما يتجاوز بكثير تلك الموجودة في المناطق القاحلة".