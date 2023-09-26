الثلاثاء 26 أيلول 2023
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بني مصطفى تلتقي سفير بعثة الإتحاد الأوروبي للأردن

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بني مصطفى تلتقي سفير بعثة الإتحاد الأوروبي للأردن
التقت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى سفير بعثة الإتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف شاتريسافاس اليوم الثلاثاء في مكتبها بالوزارة.اضافة اعلان

           
وبحثت بني مصطفى خلال اللقاء الذي حضره مساعد مدير عام صندوق المعونة الوطنية أيمن رباع، ومدير التعاون ببعثة الإتحاد الأوروبي لدى الأردن باتريك لامبريختس أوجه التعاون في مختلف المجالات بين وزارة التنمية الاجتماعية والاتحاد الاوروبي لا سيما المتعلقة باستراتيجية الحماية الاجتماعية التي تعمل عليها ومشروع "مكاني"، وعددا من المشاريع التي يتم العمل عليها مع صندوق المعونة الوطنية.

       
وأشارت بني مصطفى إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحديث استراتيجية الحماية الاجتماعية ومواءمتها لمخرجات التحديث الثلاثة "السياسية، والإقتصادية، والإدارية ".

         
كما أشارت بني مصطفى إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة ضمن محاور استراتيجية الحماية الاجتماعية "، تمثلت بمحور "تمكين" والمتعلق بالخدمات الاجتماعية، ومحور "كرامة" والمتعلق بالمساعدات الاجتماعية والنقدية، ومحور "فرصة" والمتعلق بالعمل اللائق والضمان الاجتماعي، ومحور "الصدمات" حيث تم استحداثه مؤخرا، وتأسيس فريق لهذا المحور، يرأسه مركز إدارة الازمات، متعلق بالاستجابة للصدمات."، مبينة أن العمل جاري للتشارك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال اللجان المختصة لضمان تحقيق استجابة شاملة لاحتياجات الفئات المستهدفة ضمن استراتيجية الحماية الاجتماعية.

              
 وتطرقت الوزيرة بني مصطفى الى برنامج التخريج الاقتصادي في صندوق المعونة الوطنية الذي يعمل على توفير فرص عمل لأبناء المنتفعين من الصندوق، معربة عن ضرورة تعزيز الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وتقديرها للدعم الذي يقدمه للوزارة والصندوق في الحماية الاجتماعية.

    
بدوره أشار سفير بعثة الإتحاد الاوروبي إلى استعداده في استمرارية التعاون في تعزيز الحماية الاجتماعية، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في هذا المجال.
    

كما أكد السفير شاتريسافاس الإستعداد للتعاون في مجال تنفيذ مبادرات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وضرورة استمرارية المشاريع الاقتصادية وضمان استدامتها.
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