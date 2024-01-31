الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بوران مديرا لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي

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نارت بوران

تقرر تعيين نارت بوران مديرا لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي، اعتبارا من تاريخ 1 شباط 2024.

 

السيرة الذاتية

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شغل بوران منصب الرئيس التنفيذي للشركة الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2020 وحتى كانون الثاني عام 2024.
كما تولى منصب الرئيس التنفيذي ومدير الأخبار في "سكاي نيوز عربية" منذ عام 2011 إلى 2018، حيث أدار مشروع تأسيس القناة، وشغل منصب نائب الرئيس الأول لتطوير البرامج والأخبار في شبكة الشرق الأوسط للإرسال "MBN" في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتولى بوران إدارة مركز الأخبار في تلفزيون أبوظبي منذ عام 2002 وحتى عام 2006، كما شغل منصب مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ما بين عامي 2000 و 2002. 
وكان بدأ عمله كمراسل متنقل مع تلفزيون وكالة أنباء رويترز بداية التسعينيات، ثم عمل كرئيس تحرير إقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا لدى تلفزيون وكالة "تومسون رويترز"، حتى تولى منصب مدير التلفزيون.
يحمل بوران درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة "سيراكيوز" في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتمتع بخبرة واسعة في المجال الإعلامي.

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