الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بيئيون: موازنة "البيئة" للعام المقبل الأضعف

مبنى وزارة البيئة - (تصوير: أمجد الطويل)
مبنى وزارة البيئة - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان– ما تزال موازنة وزارة البيئة التي تضعها الحكومة كل سنة، ضمن مشروع قانون موازنتها العامة "الأقل"، بل و"الأضعف"، مقارنة بتلك التي تخصص لوزارات ومؤسسات رسمية عدة.اضافة اعلان
وشهد مجموع النفقات المقدرة للوزارة في مشروع موازنة العام المقبل، زيادة بنسبة 41.4 % عن المعاد تقديرها للعام الحالي، لتصل لنحو 11,226 مليون دينار.
إلا أن تلك الأرقام كانت دائما تُشكل محط انتقاد خبراء بيئيين، يرون أنها "متواضعة" مقارنة بالمهام الوطنية الملتزم بها الأردن عبر الاتفاقيات الدولية المتعددة.
ويذهب الجزء الأكبر من هذه الموازنة لأجور ورواتب العاملين في الوزارة، والتي تقدر بنحو 2,943 مليون دينار للعام المقبل.
وفي الملخص التحليلي لأبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام المقبل، والمعاد تقديرها العام الحالي فإن "مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بنحو 142 ألف دينار نتيجة الزيادة الطبيعية على الرواتب، والشواغر المتبقية والاحداثات التي سيتم التعيين.
كما وزادت "النفقات التشغيلية بقيمة 12 ألف دينار، فيما ارتفعت مخصصات النفقات الرأسمالية بحوالي 3.136 مليون دينار".
وجاء الارتفاع في النفقات الرأسمالية، نتيجة الزيادة بمخصصات مشروع مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية في المرحلتين الأولى والثانية وبنحو ثلاثة ملايين دينار، وزيادة حصص مشروعات اللامركزية بحوالي 109 ألف دينار.
وتسعى الوزارة، الى تنفيذ 12 مشروعاً ممولاً من صناديق المُناخ العاملة، مع تحسين مرتبة الأردن في مؤشر الأداء البيئي لتحتل المرتبة 43 من أصل 180 على مستوى العالم.
وارتفعت مخصصات المشاريع الرأسمالية المقدرة لوزارة البيئة العام المقبل لـ78 %، أي ما يقارب الـ7,416 مليون دينار، مقارنة بتلك المعاد تقديرها للعام الحالي والبالغة حوالي 4,280 مليون دينار.
ومن أبرز التحديات التي تواجه وزارة البيئة، التسارع في الزيادة السكانية والرقعة العمرانية الناتجة عن موجات اللجوء، التي شهدتها المملكة عبر العقود الثلاثة الماضية،التمدد العمراني، والتنوع في الصناعات، وزيادة أعداد المنشآت الصناعية، والتي بمعظمها لم تراعي الشروط البيئية، أو لم يستمر الامتثال للشروط أثناء عمليات الإنتاج.
وينضم "التغير المُناخي وتأثيراته من ارتفاع في درجات الحرارة، وقلة في هطل الأمطار الى تلك التحديات، ما يشكل خطراً محدقا على النظم الطبيعية والبشرية في المملكة".
وتستمر دعوات الوزارة في الحاجة لتعزيز الأبعاد البيئية في السياسات الوطنية المختلفة، والاتفاقيات الدولية والثنائية ومتعددة الأطراف، الى جانب التغير المتسارع في أنماط الإنتاج والاستهلاك وتشابك العلاقات بين القطاعات مثل المياه والزراعة والطاقة والتطوير الحضري".
وحددت الوزارة أولويات عمل لها في العام المقبل، أبرزها "استدامة النظم البيئية عبر إنتاج خريطة بيئية رقمية تتضمن جميع العناصر المهمة بيئياً، وبناء القدرات المؤسسية لكافة الجهات ذات العلاقة، الإدارة السليمة بيئياً للحد من التلوث عبر إعداد دراسات ذات علاقة بتراكيز الملوثات الناجمة عن مصانع الهواء، ومراقبة نوعية المياه، وفحص طبقات التربة".
في حين تسعى الوزارة إلى "رفع وعي المجتمع بيئياً لتعديل سلوكيات تجاه حماية البيئة، وذلك عبر إطلاق حملات متخصصة لتلك الغاية، قيادة العمل المناخي والذي وضعت ثلاثة إجراءات لتحقيقه، تتمثل في تركيب مضخات ري عاملة بالطاقة الشمسية وعلى مرحلتين.
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