الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

بيان أمني حول حادث إربد المروع

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الشرطة
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ اللجنة الفنية المرورية المشكّلة للتحقيق في حادث الدهس الذي وقع مساء أمس في منطقة حوفا في محافظة اربد خلصت وبعد إجراء التحقيقات المرورية إلى تعليل سبب الحادث بالقيادة بصورة متهورة أو إستعراضية وإجراء سباق على الطرق بالنسبة للمركبة التي ارتكبت الحادث .اضافة اعلان

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى كذلك خلال التحقيق في الحادث تحديد المركبة الثانية التي شاركت بمخالفة القيادة المتهوّرة وإجراء السباق وضبطها وسائقها. 

وأشار إلى أنّ عدد ضحايا الحادث ارتفع الى خمس وفيات اليوم، بعد وفاة احد المصابين جرّاء الحادث، وما زال أربعة مصابين قيد العلاج من ضمنهم سائق المركبة مُرتكبة الحادث .

وبين أن مديرية الأمن العام شددت اجراءاتها تجاه هذا النوع من المخالفات ضمن حملتها المرورية التي أطلقتها مؤخراً، حيث تم ضبط ومنذ بداية العام أكثر من 4 الاف مخالفة قيادة متهورة او استعراضية إضافة إلى  48 مخالفة إجراء سباق دون ترخيص ، لافتاً أن هذه الإجراءات المتخذة أدت إلى الحد من هذه الظاهرة.

وأكد أن مديرية الأمن العام لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي هذه المخالفات الخطرة حتى التأكد من القضاء على مثل هذه الممارسات، مشيراً إلى أنّ القانون المعدل والذي سيسري في الثاني عشر من الشهر القادم شدد العقوبة وغلظها بالنسبة لهذه المخالفة الخطرة بعقوبة الحبس لمدة قد تصل لـ 3 أشهر، وغرامة تصل قد تصل لـ500 دينار أو بكلتا العقوبتين، إضافة لحجز المركبة لمدة قد تصل إلى شهر، وفي حال تسببت مثل هذه المخالفات بوفاة إنسان أو بإصابات بالغة فإن مرتكبها يعاقب بعقوبات أشد وأكثر تغليظاً.

وبين أن هذا التشديد جاء لحماية مستخدمي الطريق من الأشخاص المتهورين وردعهم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحقهم.
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