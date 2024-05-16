زايد الدخيل



صدر عن الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، (قمة البحرين) والتي عقدت في قصر الصخير بمملكة البحرين برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة، فيما يلي نصه: