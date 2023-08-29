بيان صادر عن رجالات من عشيرة المجالي

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أصدر عدد من رجالات عشيرة المجالي، اليوم الثلاثاء، بيانا جاء فيه:وجاء في البيان :"لقد تداعى مؤخرا كوكبة من أبناء عشيرة المجالي لقراءة المشهد الوطني وعلاقة الشيرة به في ظل التطورات والتغيرات التي تعصف بالساحة وفي ظل صمت الأغلبية, ومحاولة البعض أخذنا لمسارات غير مسارات التاريخ التي صنعناها لأنفسنا في تاريخ هذه الدولة, والتي أوجدناها في ساحات المنازلة".وتابع :"وفي أبجديات الانتماء والولاء للعرش الهاشمي و الوطن نحن الموقعون على هذه الوثيقة نؤمن بأن عشيرتنا كانت دوما مثال الولاء الخالص النقي للملك, وكان رجالاتها من الصفوة الذين صانوا التراب وحموا السيادة, وما تخلفنا يوما عن نداء العرش ولا عن نداءات الأرض".وأضاف: " ودفعنا الدم مضاعفا حين عز الدم. وإننا إذا نحترم ونقدر الأصوات المعارضة في عشيرتنا . لنؤمن أن النقد البناء ومحاولات تقويم مسارات الدولة والمطالبة بالتنمية في الوطن, ونقد الأداء الحكومي في إطار المصلحة العامة دون تجريح أو انتقاص لهو حق مشروع لكل صوت ولكل ضمير ولكل معتقد في ذات الوقت نؤمن أن للمعارضة خط أحمر وحدود لا يجب تجاوزها أو القفز عنها ، ونؤمن أيضا أن صمتنا لا يعني الموافقة أبدا على الخروج عن الحدود أو تجاوزها".وقال :"ان نظرتنا للنظام السياسي الأردني هي نظرة تاريخية وأصيلة، لم تتغير لأنها نابعة من دم شهداء سكب دفاعاً عنه وعن الأرض والقضية, ومن مبادئ رجالات رحلوا .. ولم تتغير هذه المبادئ أو تحيد لهذا فإن كل من حاول القفز عن حدود المعارضة التي نؤمن بها نحن الموقعون على هذه الوثيقة إنما يمثل نفسه ولا يمثل العشيرة ولا يحق لأي إنسان يحمل اسمنا أن يتحدث باسم العشيرة دون تفويض منها أو طلب".وأضاف بالقول : "لقد صار الصمت حراما في ظل هكذا مشهد, وصارت محاولات البعض من أجل تغيير وجه العشيرة وتقديمها بصورة غير الصورة التي رسمها التاريخ أمر يدمي الخاطر ويلقي في الفؤاد كل حزن الدنيا لهذا وجب علينا نحن الموقعون أن نطلق هذه الصيحة دون خوف من أحد ودون ضغط ودون حسابات ودون نظر لمن يمارسون النكران أو الشك ... وتوضح للناس : بأن الولاء للعرش لم يكن تهمة بقدر ما كان أعلى شوامخ المبادئ التي اكتسبناها من زمن الأجداد والتي اكتسبناها أيضا من بارود رجالنا في (فلسطين) ومعارك العرب والوطن. يقينا أن ولاعنا للملك هو أعلى شوامخ المبادئ التي تحملها, وهو السارية العالية التي فعناها وتحملنا".