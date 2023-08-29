الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

بيان صادر عن رجالات من عشيرة المجالي

Kerak_BW_1
قلعة الكرك
أصدر عدد من رجالات عشيرة المجالي، اليوم الثلاثاء، بيانا جاء فيه:

وجاء في البيان :"لقد تداعى مؤخرا كوكبة من أبناء عشيرة المجالي لقراءة المشهد الوطني وعلاقة الشيرة به في ظل التطورات والتغيرات التي تعصف بالساحة وفي ظل صمت الأغلبية, ومحاولة البعض أخذنا لمسارات غير مسارات التاريخ التي صنعناها لأنفسنا في تاريخ هذه الدولة, والتي أوجدناها في ساحات المنازلة". اضافة اعلان

وتابع :"وفي أبجديات الانتماء والولاء للعرش الهاشمي و الوطن نحن الموقعون على هذه الوثيقة نؤمن بأن عشيرتنا كانت دوما مثال الولاء الخالص النقي للملك, وكان رجالاتها من الصفوة الذين صانوا التراب وحموا السيادة, وما تخلفنا يوما عن نداء العرش ولا عن نداءات الأرض". 

وأضاف: " ودفعنا الدم مضاعفا حين عز الدم. وإننا إذا نحترم ونقدر الأصوات المعارضة في عشيرتنا . لنؤمن أن النقد البناء ومحاولات تقويم مسارات الدولة والمطالبة بالتنمية في الوطن, ونقد الأداء الحكومي في إطار المصلحة العامة دون تجريح أو انتقاص لهو حق مشروع لكل صوت ولكل ضمير ولكل معتقد في ذات الوقت نؤمن أن للمعارضة خط أحمر وحدود لا يجب تجاوزها أو القفز عنها ، ونؤمن أيضا أن صمتنا لا يعني الموافقة أبدا على الخروج عن الحدود أو تجاوزها". 

وقال :"ان نظرتنا للنظام السياسي الأردني هي نظرة تاريخية وأصيلة، لم تتغير لأنها نابعة من دم شهداء سكب دفاعاً عنه وعن الأرض والقضية, ومن مبادئ رجالات رحلوا .. ولم تتغير هذه المبادئ أو تحيد لهذا فإن كل من حاول القفز عن حدود المعارضة التي نؤمن بها نحن الموقعون على هذه الوثيقة إنما يمثل نفسه ولا يمثل العشيرة ولا يحق لأي إنسان يحمل اسمنا أن يتحدث باسم العشيرة دون تفويض منها أو طلب".

وأضاف بالقول : "لقد صار الصمت حراما في ظل هكذا مشهد, وصارت محاولات البعض من أجل تغيير وجه العشيرة وتقديمها بصورة غير الصورة التي رسمها التاريخ أمر يدمي الخاطر ويلقي في الفؤاد كل حزن الدنيا لهذا وجب علينا نحن الموقعون أن نطلق هذه الصيحة دون خوف من أحد ودون ضغط ودون حسابات ودون نظر لمن يمارسون النكران أو الشك ... وتوضح للناس : بأن الولاء للعرش لم يكن تهمة بقدر ما كان أعلى شوامخ المبادئ التي اكتسبناها من زمن الأجداد والتي اكتسبناها أيضا من بارود رجالنا في (فلسطين) ومعارك العرب والوطن. يقينا أن ولاعنا للملك هو أعلى شوامخ المبادئ التي تحملها, وهو السارية العالية التي فعناها وتحملنا". 


شرطي سير

انفوغراف "الغد": قانون السير.. غرامات تجاوزت %66 27 آب 2023

مدينة العقبة الصناعية الدولية-(الغد)

العقبة: التحول نحو "الاقتصاد الأخضر" تحت المجهر.. والمصانع في قلب التحدي 27 آب 2023

Cloudy skies - (Archives)

تغير جذري على حالة الطقس الاثنين 27 آب 2023

1626851406484-9

الدباس: تغليظ العقوبات لضبط وتقليل المخالفات والغاية ليست المخالفة 27 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-08-29 at 8.15.11 PM

المدارس الخاصة توجه الإنذار العدلي لوزارة التربية والتعليم ونقابة أطباء الأسنان

منذ 15 دقيقة
imgid496192

رابط التقديم على مكرمة أبناء العشائر لطلبة التوجيهي

منذ 54 دقيقة
3b4d69b5-الغذاء-والدواء

الغذاء والدواء: جميع أجهزة تنظيم ضربات القلب مسعرة

منذ5 ساعة
64ed9cadb0a03

الشبول: نمتلك قوة تفاوضية كبرى مع شركات الإعلام الدولي

منذ10 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-29 at 10.11.40 AM

سفيرة الأردن بطوكيو تستقبل فريق عمل المخطط الشمولي للعقبة

منذ10 ساعة
معالجة البيانات الشخصية - (تعبيرية)

الأعيان يعيد "قانون البيانات الشخصية" للنواب

28 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حتى لا نتورط في التضليل

ماهر أبو طير |اليوم

تخفيض المقاعد الجامعية.. ضربة جديدة للتعليم

محمود الخطاطبة |اليوم

مشكلة الدوام في مدارس التعليم العام

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

ملتقى التحديث في البحر الميت

سلامة الدرعاوي |اليوم

الناتج المحلي الإجمالي: ضرورة الفهم لاتخاذ القرار

رعد التل |اليوم

قانون ريكو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات | منذ22 ساعة
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
 