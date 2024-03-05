الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بيان هام من وزارة الزراعة حول كميات البطاطا

البطاطا
البطاطا

تابعت الوزارة بعض التقارير الصحفية حول تأثر محصول البطاطا من الإصابات بالأمراض الفطرية وخاصة اللفحات ( اللفحة المتأخرة والمبكرة ).

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وتؤكد ان الوزارة أن هذه الأمراض لا تؤثر على صحة المستهلك وأنها قد رصدت إنتشار هذه الأمراض خلال شهر كانون ثاني وبدايات شهر شباط الذي يعود للظروف الجوية الرطبة وإستمرار هطول الأمطار المتقطع على مدار أكثر من أسبوعين متصلين مما شكل إعاقة للمزارعين عن القيام  بعمليات الرش . 


و تؤكد الوزارة أنه وعلى الرغم من تأثير المرض على كميات الإنتاج لوحدة المساحة  الا أن المساحات الكبيرة المزروعة بمحصول البطاطا في وادي الأردن قد عوضت النقص في معدلات الإنتاج ولا خشية على  وفرة محصول البطاطا في الأسواق وخاصة خلال شهر رمضان المبارك . 


و تؤكد الوزارة أن كميات البطاطا تشكل فائضاً عن الاحتياج المحلي حيث أن الإحتياج اليومي من البطاطا 400 طن ، وأن معدل الكميات الواردة للأسواق المركزية كانت 487 طن ، 421 طن يومياً لكل من شهري كانون ثاني وشباط على التوالي. وأن الكميات الواردة للأسواق تفيض عن حاجة الأسواق بدليل ما  يتم تصديره وبمعدل 800 طن شهري.


وتؤكد الوزارة أن مؤشرات الأسعار ستحافظ على إعتدالها ،  وإن الأسعار المنخفضة والمعتدلة للبطاطا  أخرت عمليات الحصاد لدى المزارعين. حيث تراوحت أسعار البطاطا خلال شهري كانون ثاني و شباط من 30- 40   قرش / كيلوغرام .

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