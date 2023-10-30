تأثيرات الحرب نفسيا على أطفال غزة تخلف ندوبها على سلوكهم وحياتهم ومستقبلهم

حنان بشارات

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في ظل العدوان الصهيوني الوحشي المتصاعد على الفلسطينيين في قطاع غزة، يرى خبراء اجتماعيون ونفسيون متخصصون، بأن اطفال غزة ومراهقيها خاصة، وأمثالهم في الاقليم المحيط بها عموما، بدأوا يعانون اضطرابات بعد الصدمة، جراء معايشتهم الفعلية لوقائع الحرب وجرائمها، أو مشاهدتهم عبر وسائط الاعلام المرئي لها، بما فيها من صور لأشلاء أهلهم وجيرانهم ومعارفهم وابناء قطاعهم، أطفالا ونساء وكهولا ورجالا، وهذا بدوره قد ينعكس على سلوكهم وحالتهم الذهنية والعصبية، وقد يؤدي للإصابة بحالات اكتئاب.وأشار الخبراء في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، الى مآلات التأثيرات النفسية والاجتماعية عليهم، جراء ما تحمله من صدمة، والاحساس بفقدان الامان والثقة بالمجتمع، وهذا يتطلب إعداد برامج نفسية واجتماعية، تؤهلهم للعودة الى حياتهم الطبيعية قبل هذا العدوان الوحشي على غزة.وشدد الخبراء على الانتباه لما لحق بأطفال غزة من تأثيرات نفسية جراء معايشتهم لحظة بلحظة وقائع الحرب على ارضهم، وهذه التأثيرات تتعمق في كيانهم النفسي، وتلقي بتبعاتها السلبية عليهم، لتمتد الى التأثير على مستقبلهم، مخلفة ندوبا في سلوكهم وقيمهم.وفي هذا السياق، قال استاذ علم الاجتماع د. حمود عليمات، ان للحرب تأثيرات عميقة على الأطفال، سواء على بنائهم النفسي او المشاعري، بالإضافة لما سيلحقهم من تأثيرات نفسية غائرة في كيانهم النفسي، وأخرى تشعرهم بالسلبية جهة مستقبلهم وقيمهم وسلوكهم.وأشار عليمات إلى أن الأطفال عادة، يتوقعون بيئة صديقة رفيقة بهم وسط عالمهم، تحميهم وتحقق لهم متطلباتهم، وحين يعشون وسط حروب دموية، تسقط القيم التي يحملونها امام وحشية الحرب، لأنهم يشعرون بعدم القيمة أو الاهمية، برغم تشدق العالم بمقولات وادعاءات تتباكى على حقوق الأطفال وحمايتهم، بينما ما يحدث هو عكس ذلك.وأشار الى ان اطفال غزة، هم الآن في مرمى النيران، لا أحد يعبأ بهم من خارج الدائرة المشتعلة، ويعيشون تجارب تفوق التصور، ستنطبع في نفوسهم فيما يتبقى منهم على قيد الحياة، وبرغم ما يمكن عمله من تدخلات مهنية ومجتمعية لمساندتهم، لكن نفسياتهم وسلوكياتهم ستظل غير طبيعية.وقال عليمات، ان الدراسات تشير الى ان نسبة كبيرة من الأطفال بخاصة اطفال غزة وبقية فلسطين المحتلة، ممن شهدوا حروبا وانتهاكات مروعة يرتكبها جنود الاحتلال الصهيوني، فقدوا الاحساس بالخوف، لذا فإنهم ينظرون للمستقبل بعدم مبالاة، ويتطلعون لأن يصبحوا مقاتلين وشهداء في المستقبل، جراء ما عايشوه من دمار وموت، فلم يبق ما يخيفهم.ولفت الى أن مثل هذه التأثيرات ستكون اعظم واكثر خطرا عند الأطفال الذين فقدوا عائلاتهم، او شاهدوا موت أسرهم امام اعينهم، او تعرضوا لإصابات جسدية خطرة، وهذا يشير الى أن الوضع عموما سيكون بائسا وكارثيا، لا قدر الله.وبين عليمات، أن "الأطفال والمراهقين الذين عايشوا الحرب في بلدان كأفريقيا، كانوا يجيبون عند سؤالهم عن امنياتهم في اعياد الميلاد، انهم يتمنون الموت. نعم يتمنون الموت، كيف لا وهو يحيط بهم من كل جانب".ودعا ما تبقى من عقلاء في عالمنا لأن يوقفوا ما يتعرض له الغزيون من حرب إبادة جماعية، وجرائم وحشية، اغلب ضحاياها أطفال، عدا ذلك لا بد من إقامة مأتم عالمي تدفن فيه كل اتفاقيات الحقوق والقوانين الإنسانية وما شابهها فهذه الحرب الوحشية خالفت كل المعايير الإنسانية والأخلاقية القانونية، وقبلها الشرائع السماوية، ولا داعي لها.وقال استاذ علم النفس الاكلينيكي في غزة د. سمير قوته لـ"الغد"، "من المعروف علميا في دراسات علم النفس والدراسات النفسية الاميركية، ان للحرب تأثيراتها الهائلة على العائلات واطفالها، وقد عكف المتخصصون على إنتاج هذه الدراسات بعد الحرب العالمية الثانية، حين وجدوا بأن الاطفال في مناطق الحرب، هم الاكثر تضررا".واضاف، لقد أجريت مئات الدراسات عن تأثير الخبرات الصادمة في الحروب على الاطفال والعائلات الفلسطينية في غزة وبقية المناطق الفلسطينية، وكثير من الدراسات الفلسطينية، أكان في قطاع غزة او في الضفة الغربية، نفذها برنامج غزة للصحة النفسية وجامعة بيرزيت، وقد وجدت هذه الدراسات، ان مستوى انتشار الخبرات الصادمة بين الاطفال هناك يتراوحبين 100 % الى 75 %.وقالت الدراسات، وفقا لقوته، ان "تعرض الاطفال في غزة لخبرات الحرب ذات تأثيرات سابقة، 75 % منهم عايشوا الانتفاضتين الاولى والثانية، ولكننا اليوم، سنجد ان مستوى الحرب يختلف عن الماضي، فنحن لسنا بصدد انتفاضة بل حرب واسعة النطاق، وبالتالي فإن مستوى انتشار الخبرات الصادمة بين الاطفال يصل الى 100 % بين كل الاطفال ممن لديهم بين 3 الى 7 خبرات صادمة".وأضاف قوته، انه من المعروف علميا بأن الاطفال ممن يتعرضون لخطر، يكونون في حالة صدمة، وغالبا تتطور الاعراض لاضطراب بعد الصدمة، ما يعني بأنهم يبدأون باسترجاع الحدث الصادم، وتتطور لديهم اعراض نفسية، كالاحلام المزعجة والقلق أثناء النوم، واعراض عصبية وعدم قدرة على التركيز، وعدم قدرة على استعادة النشاط اليومي.واشار قوته، إلى ان ابرز ما في هذه القضية، هو التأثير بعيد المدى على البناء السيكولوجي للطفل، بخاصة في العائلة الفلسطينية، بحيث نجد بأن الطفل يدرك بطبيعة سيكولوجيته على ان الوالدين، هما الامان والقوة ولكنه يشهد الآن، بأن الاب والام غير قادرين على تحقيق الحماية وبالتالي، يشعر بالعجز وعدم القدرة على التوافق، وهذا يؤدي في نهاية المطاف الى تخزين هذه الذكريات المؤلمة في اللاشعور، والتي ستؤثر على نفسيته في المدى البعيد.وشدد قوته، في النهاية نجد بأن التدخل المبكر الآن يعتبر من اهم الوسائل التي تحمي الاطفال، بمعنى بأن الكثير من البروتوكولات المعتمدة في العالم، بمعنى ان الاطفال الآن خلال الحرب، وبعد نهايتها محتاجين للدعم النفسي، حتى يستطيعوا السيطرة على عدم تطور الأعراض بعد الخبرة الصادمة، بحيث يستطيع التكيف في المستقبل.وبالنسبه للجانب الاجتماعي، قال قوته، ان العلاقة بعد التعرض للخبرات الصادمة بين الطفل والوالدين تكون صعبة، بحيث يشعر الطفل بأن والديه غير قادرين على توفير الحماية التي يفترض بأن يقدمانها وبانهم عاجزون، وبالتالي يتنامى شعوره بالرفض وعدم الالتزام بالعلاقة الوالدية، وهذا الخلل سيؤثر تأثير كبيرا على سلوكه الاجتماعي بشأن علاقته مع افراد اسرته، وعلاقته ايضا مع اقرانه وزملائه في المدرسة، وبالتالي فإن الجانب الاجتماعي له يتأثر كثيرا بالخبرات الصادمة.ولفت قوته، الى ان العلاج في هذه الحالات من البداية، يمكنه تطوير العلاقة، قبل وصولها الى السلوك العدواني، بحيث تبدأ مباشرة بعد الحرب بايجاد برامج تقوم بها، سواء الوزارات او جمعيات الاطفال، لتنفيذ "فهرس ايدج انترنشنل" لضبط سلوك الاطفال علميا ومهنيا، وتطوير انماط سلوكهم للتخفيف من اعراض بعد الصدمة، او السلوك العدواني، بحيث لا تتجاوز الفترة شهرا من الحرب،الخبير النفسي ومدير المركز الوطني للصحة النفسية السابق د. نائل العدوان، اشار الى تأثيرات الحرب في غزة على اهلها، وعلى المنطقة والعالم، مبينا أنه سواء كان هناك كوارث طبيعية أو اصطناعية، فإنها تولد ضغطا نفسيا هائلا على من يشاهدون الاخبار، ويرون جرائم القتل والتدمير وحطام المنازل، وقصف المستشفيات او المدارس.. كل هذا يولد ضغطا نفسيا شديدا، يؤثر في عده اتجاهات، اما من لديهم اصلا مشاكل نفسية ومعرضون للانتكاسة، والاصابة بأمراض ذهانية او عصابية جراء الاكتئاب والقلق، او متلازمة بعد الصدمة، والوسواس القهري.وأضاف العدوان، إن من يعانون امراضا سابقة، معرضون للانتكاسة والاصابة بمتلازمة بعد الصدمة في الحروب ومشاهدتهم لجرائم القتل وفقدان الاحبة.وبين ان متلازمة بعد الصدمة، تعني بأن يعيش الإنسان صدمة كبيرة عند معايشته حالة قتل أحد والديه او ابنائه او أقاربه او جيرانه، او حتى أفراد من أبناء منطقته، أو رؤيته لأشلاء متناثرة، فحينها يبدأ بتخيل مناظر الدم والخراب والقتل، ومعايشتها مرة أخرى، ما سيولد لديه اضطرابا في السلوك، والمقدره على التعايش مع الناس، واضطرابا في النوم، وفي كل مسألة في الحياة، وبالتالي قد يقع في براثن الاكتئاب او القلق المزمن.وأضاف العدوان، إن هذه الامراض يصاب بها الأشخاص، لكنها في الحروب تتفاقم، مضيفا إن ما يميز مرحلة بعد الصدمة، او متلازمتها، او ما بعد الكرب، هو أن الشخص عند مشاهدته لمناظر الخراب والقتل، لأحبائه يعيش مشاعر القلق وفقدان الاحساس بمن حوله، ثم يزيد التحفيز العصبي لديه عند سماع اي خبر او اي صوت، فيتوتر جدا ويخاف حتى قبل حدوث مصيبة او فاجعة، إضافة لما يعانيه أثناء ذلك من مشاكل في النوم وفقدان الشهية.وتتطلب هذه العلاقات مع الآخرين وفق العدوان، ممن شهدوا هذه المظاهر المؤلمة، الحماية من ارتفاع نسبه القلق العام لديهم، وهو نوع من التوتر والخوف المستمرين من المجهول، والوقوع في الخوف والتوجس من ان يموت او يموت احد احبته، فضلا عن اضطراب المزاج العام وفقدان التكيف، الى جانب الاصابة بالاكتئاب الذي يمكنه ان يتطور لفقدان الامل بالحياه أو فقدان التفاؤل، واحيانا تمني الموت، وقد يصل الامر للانتحار لدى نسبة تتراوح بين 10 و15 % من المرضى.ولفت العدوان، الى انه بعد نشوب الحروب وانتشار مشاهد القتل والدماء، تغرق الاحياء، بخاصة الاطفال والمراهقين، في حالة ذهنية واوهام واضطرابات ادراكي، وعجز في تقدير الامور، والاصابة بالوساوس والتوجس، خشية سقوط قنابل مثلا عليهم، وغيرها من الحالات النفسية.وبين أن هذا الحال، يفقد اصحاب هذه الحالات، الشعور بالسعادة، ويتسبب باضطرابات في الشهية والاهتمام والمقدرة على العمل.وأكد ان من يعيشون كوارث مصطنعة لساعات طويلة، تتولد لديهم اضطرابات نفسية، يحتاجون معها لعلاج نفسي ضمن بروتوكولات وبرامج محددة وبعد الحرب مباشرة.