تأهيل المواطن لدخول سوق العمل.. محطات إيجابية لتجاوز تحديات الفقر والبطالة

هبة العيساوي

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عمان- في ظل الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، يستذكر خبراء في قطاع العمل، أهم الإنجازات والتحديات في سوق العمل وتشغيل الشباب، وفي أحاديث لـ”الغد”، بينوا أن جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد ضرورة إعادة تأهيل الإنسان الأردني، بإعادة النظر في برامج ومناهج التعليم في مختلف مراحله ومستوياته لدخول سوق العمل، والإفادة من ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي تميز عصرنا.رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني عزام الصمادي، قال “ونحن نحتفل باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، نؤكد دائماً رؤية جلالته للارتقاء بشؤون البلاد والعباد نحو الأفضل، فمنذ اليوم الأول لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية في السابع من شباط (فبراير) 1999، بدأت مرحلة جديدة بإدارة الدولة، وقيادة مسيرة التنمية الشاملة، التي تتطلب اتخاذ خطوات كبيرة وعديدة، للتحديث والتطوير والتغيير”.وقال الصمادي “لأن الإنسان هو العامل الرئيس في التنمية، وهدفها ووسيلتها، فقد أكد جلالة الملك ضرورة إعادة تأهيل الإنسان عبر إعادة النظر في برامج ومناهج التعليم في مختلف مراحله ومستوياته، ووضع برامج تأهيل وتدريب تؤهل المواطن لدخول سوق العمل والإفادة من ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي تميز هذا العصر، وسعى لتطوير الاقتصاد”.وأشار إلى أن جلالة الملك سعى لتحقيق هذه الرؤية، بتحرير الاقتصاد وتحديثه، ورفع مستوى معيشة جميع الأردنيين، بما في ذلك تخفيض عبء المديونية وتقليص عجز الموازنة وتبني سياسة اقتصادية تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية ومحاربة البطالة والفقر.ولفت الى أن جلالة الملك، يؤكد أن البطالة تحد كبير أمام الشباب، لذا لطالما أبدى توجيهاته للحكومات من أجل العمل على الحد منها، وتأمين مستقبل أفضل لهم؛ إذ أكد جلالة الملك في كتاب التكليف السامي إلى حكومة علي أبو الراغب في الرابع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) 2001 “أن الأردن يعاني من مشكلتي الفقر والبطالة، وهما شاغلنا الأكبر منذ تحملنا أمانة المسؤولية الأولى، وما زالتا تشغلان الحيز الأكبر من الاهتمام. وقد دأبنا دون كلل على التفكير في الوسائل التي تحرك النشاط الاقتصادي، وتسهم في زيادة فرص العمل، وصولا لمجتمع الرفاه والرخاء، حيث تم فعلا البدء بعدد كبير من الخطط والبرامج لتحقيق ذلك. وكنا قد تحدثنا منذ فترة وجيزة للإخوة والأخوات المواطنين عن تفاصيل ذلك وعن ارتياحنا للمؤشرات الإيجابية التي نراها من تحقيق نمو في السنتين الماضيتين، وزيادة في الصادرات، فضلا عن توفر احتياطي مريح من العملات الأجنبية، وانخفاض عبء الدين العام”.وأشار الصمادي الى أنه، رغم التوجيهات الملكية الواضحة للحكومات المتعاقبة، إلا أنها لم تنجح -للأسف- بعكس توجيهات جلالته على نحو إيجابي على الواقع، فلقد زادت نسبة البطالة وجيوب الفقر، لأن السياسيات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة، أسهمت بشكل كبير بزيادة نسب البطالة في صفوف القوى العاملة، إذ إن سياسات الاستثمار تلعب دوراً رئيساً في عدم توليد فرص عمل، وكذلك ضعف الإرادة بتنظيم سوق العمل، فالعمالة الوافدة وعدم تنظيم وجودها يسهمان بزيادة نسب البطالة في صفوف القوى العاملة، كذلك تدني الأجور يلعب دوراً مهماً بزيادة هذه النسبة، لأنه لا يمكن الحديث عن الحد الأدنى للأجور بمبلغ 260 دينارا، في ظل ظروف معيشية سيئة وأسعار مرتفعة، بحيث لم يعد العمال، لا بل معظم المواطنين، قادرين على تلبية متطلبات عيشهم الكريم.كما بين أن ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية وهي من أدنى النسب، سببه تدني الأجور وغياب الحمايات الاجتماعية، وعدم إعطاء خصوصية لعمل المرأة، مثل توفير حضانات في أماكن العمل، وتأمين وسائل نقل مناسبة وملائمة يسهم بضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة، كما أن غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة ووضع خطة إستراتيجية لدراسة احتياجات سوق العمل، وغياب التنسيق بين القطاعين العام والخاص لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، يعد تحدياً رئيساً أمام القوى العاملة، ما يستدعي التغلب عليه.وأكد الصمادي أن الحكومات المتعاقبة، فشلت في التعاطي والتعامل استراتيجيا مع القطاع غير المنظم، لغياب الإرادة الحكومية في التعامل مع هذا القطاع، فلا عمال الزراعة ولا السائقون أو العاملون بالمهن الحرة على اختلاف وجودهم، يجدون اهتماماً حكومياً مناسباً بهم، ولا توجد رؤية إستراتيجية للتعامل معهم، وما تزال التشريعات تعاني من ثغرات كبيرة، بخاصة في قانون العمل الذي هو بحاجة ماسة للتعديل، بحيث يكون قانوناً متوازناً يسهم بتنظيم علاقة مثالية بين العمال وأصحاب العمل دون تغول طرف على آخر، ما يستوجب كذلك إيجاد قانون ينظم العمل النقابي، ويعطي الحرية لتشكيل نقابات عمالية ديمقراطية ومستقلة، تمثل القوى العاملة، لتستطيع المساهمة في القرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، عبر ممثلين حقيقيين لها، للمساهمة بتعزيز الحوار الاجتماعي الذي نفتقده.بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إن الاتحاد وسائر النقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، تشارك أبناء الوطن الاحتفال بعيد الجلوس الملكي لهذا العام، بمزيد من الفخر والاعتزاز، إذ إنه يأتي في ظلال اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، حامي الدستور ومعزز النهضة والإنجاز، بحيث يمثل اليوبيل الفضي لجلالته، المحطة المضيئة في رحلة بناء الوطن والعلامة المميزة في مسيرة ترسيخ أركان الدولة والنهوض بها سياسيا واقتصاديا وإداريا، ومحليا ودوليا وإقليميا.وأضاف الفناطسة، أن ربع قرن من الزمن خلال حكم جلالته، شهد تحولات كبيرة إقليميا ودوليا، وتحديات جمة واجهت الوطن، بعضها جراء التحديات الداخلية، والآخر بسبب الظروف المحيطة، ولكن القيادة الهاشمية الحكيمة، عبرت بالوطن إلى بر الأمان، ونأت به عن الصراعات الدولية والأزمات الإقليمية، وحافظت على أمنه واستقراره، واستمرار مسيرته في التنمية والتقدم والتحديث.وأشار الفناطسة، إلى أن الاتحاد، وهو يستذكر إنجازات الحقبة الماضية الزاخرة بالعطاء، يؤكد أهمية التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة، في كتب التكليف السامي وعبر الخطابات الملكية، بشأن تحديات التشغيل والبطالة وإطلاق المشاريع الاقتصادية الكبرى، وتحفيز الاستثمار وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل أمام الشباب، ومحاربة البطالة التي تعد “قنبلة موقوتة” تتطلب تضافر جهود شتى الأطراف والشراكة الفاعلة بين القطاعين الخاص والعام.وأكد الفناطسة، أهمية العمل في هذه المرحلة من مسيرة عملنا التي تتزامن مع اليوبيل الفضي، وتنفيذ الرؤى والتوجيهات الملكية السامية وتطبيقها على أرض الواقع، بتفعيل دورنا الوطني والمساهمة بصنع السياسات الاقتصادية.من جانبه، قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن المملكة شهدت في مسيرتها إنجازات مهمة في سوق العمل والشؤون العمالية، وكان من أهمها تأسيس وزارة العمل التي تعنى بما يتعلق بشؤون العمل والعمال، لكن عندما تأسست وزارة الشؤون الاجتماعية في العام 1951 ضمت قسماً خاصاً للعمال، للإشراف على التنظيم النقابي، وفي العام 1960 تأسست أول دائرة للعمل، ليصبح اسمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم في العام 1976 أنشئت وزارة العمل كوزارة مستقلة، تتولى مسؤولية تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال.وبين أبو نجمة، أنه أول قانون متكامل للعمل هو قانون العمل رقم 21 لسنة 1960، والذي نظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وحدد شروط العمل وأجوره وأوقاته وإجازاته، وغيرها من الحقوق والواجبات، وبقي مطبقا إلى أن صدر محله قانون العمل الحالي وهو القانون رقم 8 لسنة 1996.وبين أن من الإنجازات المهمة للمملكة، تأسيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، إذ صدرت الإرادة الملكية في العام 1977 بإنشائها، وصدر أول قانون للمؤسسة، وهو القانون المؤقت رقم (30) لسنة 1978، الذي طبق عبره تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل، ثم توسعت في السنوات الأخيرة تأمينات الضمان، ليضاف إليها تأمينا التعطل والأمومة، ثم أصبح القانون يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، بعد أن كان يقتصر على العاملين في القطاع الخاص.وكان لإنشاء مراكز التدريب المهني من خلال مؤسسة التدريب المهني دور مهم في تأهيل العمال وإكسابهم المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل، وهي مراكز انتشرت في محافظات المملكة كافة.وأضاف أبو نجمة، أن الأردن انضم لغاية الآن إلى العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالعمل، منها 26 اتفاقية من اتفاقيات العمل الدولية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية، و8 من اتفاقيات العمل العربية التي أصدرتها منظمة العمل العربية، وهي اتفاقيات تشمل مختلف قضايا وشؤون العمل وأسهمت بتطوير التشريعات العمالية على مدى سنوات تطبيقها.وبين أن الأردن حقق إنجازات مهمة في مجال سوق العمل والشؤون العمالية، لكن هناك تحديات تتطلب جهدا للتغلب عليها، وبشكل خاص ارتفعت معدلات البطالة، بخاصة بين الشباب، واتسع نطاق فئات العمال في الاقتصاد غير المنظم، لمن يفتقدون للحمايات القانونية، وضعفت مشاركة المرأة في سوق العمل، واستمرت ظاهرة عمل الأطفال، ما يتطلب تعزيز التعليم والتدريب المهني لزيادة مهارات القوى العاملة وتأهيلها، للانخراط في سوق العمل، بخاصة فئة الشباب، وزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية بمعالجة التحديات التي تواجهها، وبذل جهود مضاعفة لخلق فرص عمل جديدة بتشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز حماية حقوق العمال بتطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل بشكل فعال، ودعم ريادة الأعمال لتشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة.