الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تباين حاد بين "الزراعة" والسوق المركزي حول أسعار الثوم

السوق المركزي - (تصوير: أمجد الطويل) - (أرشيفية)
السوق المركزي - (تصوير: أمجد الطويل) - (أرشيفية)
عمان- في وقت بينت فيه وزارة الزراعة أمس، أن سعر كيلوغرام الثوم يتراوح بين دينار ودينارين في الأسواق المركزية، إلا أن نشرة السوق المركزي بينت أنه بيع بين 4 دنانير و4.5. اضافة اعلان
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الكميات الواردة من الثوم إلى السوق المركزي أمس، بلغت 8 أطنان، فقط، وفق نشرة السوق المركزي، مبنية أن ارتفاع كميات الثوم الواردة للأسواق المركزية من الثوم المحلي بحسبهم 10 أطنان من وادي رم و6 أطنان من المخزن، وهي تزيد على حاجة السوق التي تبلغ 15 طنا.
وأكدت الوزارة استدامة وانتظام كميات الثوم المحلي الواردة للأسواق، مع الارتفاع التدريجي للوارد منها في بداية موسم الإنتاج. داعية الى ضرورة شراء المنتج المحلي من الثوم، الذي لا تزيد أسعاره وفقها على دينارين، لما لتلك الأولوية من أثر على المزارع المحلي.
وأشارت إلى أنها رصدت مبالغة في الحديث عن ارتفاع سعر مادة الخيار، علما بأن سعر الكيلوغرام في الأسواق المركزية لم يزد على نصف دينار، والكميات الواردة تتناسب مع الاحتياج المحلي، كما أن الارتفاع المؤقت كان بسبب انخفاض درجات الحرارة، والتي بدورها تخفض الإنتاج، مؤكدة انتظام ورود كميات الخيار حاليا وتوفر المحصول بالجودة والسعر المناسبين.
وكان رئيس جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري المنتوجات الزراعية سليمان الحياري، حمل وزير الزراعة خالد الحنيفات مسؤولية ارتفاع أسعار عدة أصناف من الخضراوات والفواكه، وعلى رأسها الثوم والموز، نظرا لعدم فتح باب استيرادها.
وأضاف الحياري في بيان صحفي حصلت "الغد" على نسخه منه، إن الأصل بالوزير منع أي احتكار في السوق، كون المواطن هو المتضرر الرئيس من ذلك، مستغربا في السياق ذاته، رفض الوزير فتح باب استيراد الثوم منذ شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي للمحافظة على أسعار الثوم في السوق المحلي.
ولفت إلى أن سعر كيلوغرام الثوم العام الماضي وصل الى دينار واحد، بينما وصل سعر الكيلوغرام الأيام السابقة إلى 8 دنانير، واليوم يباع الكيلوغرام بـ4 دنانير، مضيفا أن الجمعية طلبت من الوزارة عند بدء ارتفاع الأسعار فتح باب استيراد "الثوم، الموز، الإجاص"، وغيرها، لكنه رفض ذلك بحجة المحافظة على المنتج المحلي.
وقال الحياري إن أسعار المنتجات المستوردة تباع بعشرة أضعاف أسعارها، والخاسر الحقيقي هو المواطن، مبينا أن سعر كيلوغرام الموز في مصر بـ19 قرشا، لكنه يباع في الاردن بـ1.5 دينار، بينما كيلوغرام الإجاص بـ35 قرشا، لكنّه يباع بدينارين، وكيلوغرام الثوم بـ25 قرشا ويباع في الأردن بـ4 دنانير.
ولفت الحياري إلى أن الوزير، يرفض مناقشة هذه الحقائق بحجة حماية المنتج المحلي، مؤكدا أن منح رخص استيراد الثوم بالكميات التي اعلنت عنها الوزارة والبالغة 250 طنا، لا تكفي حاجة السوق المحلي، ولن تسهم بخفض الأسعار كما هو مطلوب، سيما ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك.
وقال الحياري، إنه سلم كتابا لرئيس الوزراء د. بشر الخصاونة الأحد الماضي، يطالبه فيه بالتدخل واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية قوت المواطنين.

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