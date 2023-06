"تتراسيلين" أكثر المضادات الحيوية إبلاغا عن أعراضها الجانبية

حنان بشارات

عمان - كشفت نتائج دراسة تحليلية أن مجموعة تتراسيلين (Tetracyclines) هي أكثر المضادات الحيوية التي تم الإبلاغ عن أعراضها الجانبية، وبواقع 101 تقرير، وبنسبة 18.74 %، تلتها مجموعة (Fluroquinolones) بعدد 54، وبنسبة 10.02 % ومجموعة الجيل الثالث من السيفالوسبوينات (3rd generation cephalosporines) بعدد 48، وبنسبة 8.9 % فيما بلغ عدد التقارير المرتبطة بمجموعة (Carbapenems) 42 بلاغا وبنسبة 7.79 %.وتتعلق الدراسة بتحليل قاعدة البيانات الوطنية للآثار الجانبية الخاصة باستخدام مضادات الميكروبات وأجرتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء خلال الأعوام (2003 – 2022) بعنوان:‏Reporting Antimicrobial-Related Adverse Drug Events in Jordan: An Analysis from the VigiBase Databaseوأشار مدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات إلى أن نتائج الدراسة أظهرت أن اضطرابات الجلد والأنسجة تحت الجلد هي أكثر الآثار الجانبية المبلغ عنها وبنسبة 19.48 % من إجمالي التقارير، يليها general disorders and administration conditions بنسبة 16.33 % ثم اضطرابات الجهاز الهضمي بنسبة 12.8 %.وأضاف مهيدات أن الدراسة أشارت إلى أن إجمالي عدد تقارير رصد الآثار الجانبية المرتبطة باستخدام مضادات الميكروبات بلغ 279 تقريرا من أصل 4417، وبنسبة 6.3 %، لافتا إلى أن الدراسة بينت ارتفاع عدد التقارير خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من فترة الدراسة ليصل إلى 219 تقريرا، عازيا ذلك إلى الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما في ذلك اعتماد نموذج الإبلاغ الإلكتروني وتطبيق الخطة الوطنية لمواجهة مقاومة الميكروبات لمضاداتها.كما عزا الأسباب إلى تشجيع الإبلاغ عن الآثار الناتجة عن استخدام مطاعيم الكورونا، فضلا عن الحملات التوعوية والبرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة لمقدمي الرعاية الصحية بشكل مستمر من خلال قسم اليقظة الدوائية فيها.وأشار إلى أن الدراسة جاءت بهدف تحليل أنواع الآثار الجانبية الخاصة بمضادات الميكروبات ودرجة خطورتها، ومجموعات المضادات الحيوية الأكثر إبلاغا، والآثار الجانبية المرتبطة بأكثر عشرة مضادات حيوية تم استهلاكها في الأردن، وحصر العدد الإجمالي لتقارير رصد الآثار الجانبية في الفترة المذكورة.وبين أن الدراسة أوصت بمواصلة التشجيع على الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان الاستخدام الرشيد والأمثل لمضادات الميكروبات.