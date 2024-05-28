تتويج فريق الكرك في نهائي "بطولة المناظرات الوطنية"

هديل غبّون

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توج فريق الكرك الشبابي أمس في نهائي بطولة "المناظرات الوطنية لسنة 2024، التي أطلقها المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية NDI منذ أسابيع وعلى مدار 3 جولات وفق 3 مستويات: الجمعيات المحلية ومن ثم على مستوى المحافظة، والنهائية على المستوى الوطني الذي تأهل له 6 فرق، من برنامج الديمقراطية والتربية المدنية "مجتمعي" وبرنامج تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرة شباب تحت القبة.وامتدت الجولة الأخيرة التي عقدت بمركز الحسين الثقافي، لـ5 ساعات شارك بها إضافة إلى فرق: الكرك، معان، البلقاء، الزرقاء، جرش، وذوي الاعاقة من برنامج تكافؤ-81.واشتملت المرحلة الأخيرة النهائية، على 3 مستويات: ربع النهائي الذي تواجه فيه فريقا الكرك وتكافؤ في موضوع ضعف الثقافة الحزبية، وفريقا معان والبلقاء في مساهمة منظمات المجتمع المدني في الاصلاح السياسي وتعزيز المشاركة السياسية، وفريقا جرش والزرقاء في قدرة الحكومة على إدارة الأزمات.أما المستوى نصف النهائي، فاشتمل على جولتين: شكل محور الفقر والبطالة كأسباب مرجحة للانضمام إلى مجموعات إرهابية الجولة الأولى، فيما تضمنت الجولة الثانية أبعاد إلغاء ديوان الخدمة المدنية. أما الجولة النهائية، فتضمنت مخرجات الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعدم تأثرها بالعشائرية.وبحسب المعهد، فهذه المسابقة تهدف لتعزيز الحوار بين المشاركين حول القضايا المحلية والوطنية التي تمس السياسات والتشريعات، وتمكين المواطنين وتنمية مهارات النقاش لديهم بكفاءة.وأجريت المسابقة بمشاركة 5 فرق من برنامج الديمقراطية والتربية المدنية "مُجتمعي"، والذي بدأ بعقد مناظرات منذ كانون الثاني (يناير) العام الحالي، اذ تلقى 751 من المشاركين في برنامج مُجتمعي في 9 محافظات بالتعاون مع 50 جمعية شريكة 49 تدريباً مكثفاً حول مهارات المناظرات، وانخرطوا في 4 جولات على مستوى الجمعيات المحلية في محافظاتهم بمشاركة 100 فريق، ثم انتقلوا إلى جولة مسابقة المناظرات على مستوى المحافظة ومن ثم على مستوى الأقاليم الثلاثة، ليتأهل بذلك 5 فرق تمثلت بفرق: الكرك ومعان والبلقاء وجرش والزرقاء إلى الجولة النهائية.كما انضم للمسابقة فريق تعزيز المشاركة السياسية لذوي الإعاقة "تكافؤ-81" بعد أن تلقى مشاركوه في اثنتي عشرة محافظة تدريبات مكثفة حول مهارات المناظرات والحوار الفعال.