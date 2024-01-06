السبت 06 كانون الثاني 2024
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تجارة الزرقاء: مباحثات مع ممثلي القطاعات التجارية لمواجهة التحديات

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تجارة الزرقاء: مباحثات مع ممثلي القطاعات التجارية لمواجهة التحديات

بحثت غرفة تجارة الزرقاء مع ممثلي القطاعات التجارية  وأعضاء المجلس الاستشاري يوم السبت ، في مبنى غرفة تجارة الزرقاء حول ضرورة  إيجاد الحلول المناسبة للتحديات والصعوبات التي تواجه  القطاعات التجارية في محافظة الزرقاء.اضافة اعلان

واكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم على جهود الغرفة التجارية و ممثلي القطاعات التجارية لتقليل التحديات والنهوض بالأقتصاد الوطني  في الظروف الأقتصادية الحالية .

وأوضح جمال الرفاعي ممثل قطاع الخدمات والاستشارات ، ان  الحرب على غزة أثرت على الاقتصاد الوطني من ناحية ارتفاع أجور الشحن ، وانخفاض الحركة الشرائية في مختلف القطاعات .

وأضاف فراس سلطان ممثل القطاع المالي والمصرفي أنها  طالبت البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض لتخفيف الأعباء على القطاعات التجارية.

وقال د.تيسير يونس ممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها أن ارتفاع اجور الشحن وتعدد الجهات الرقابية من أهم التحديات التي تواجه القطاع .

وبين حاتم الزعبي ممثل قطاع الكهرباء والالكترونيات أنه هناك أرتفاع على  الاجهزة الكهربائية  مضيفا انه سيتم معالجة هذا الارتفاع من خلال التشارك مع غرفة تجارة الأردن و تشكيل لجان للطاقة المتجددة .
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