تجار أعلاف ينتقدون تعليق "الزراعة" استيراد "السيلاج"

عبدالله الربيحات

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عمان- انتقد تجار اعلاف قرار وزارة الزراعة الاسبوع الماضي، تعليق استيراد "السيلاج"، وهو علف حيواني، ينتج من عدة انواع من النباتات.وبينوا أن كمياته المنتجة محليا والمعلن عنها، تتناقض مع ما تعلنه الوزارة، ولا تتجاوز الـ40 الف طن سنويا، بينما أفاد وزير الزراعة خالد الحنيفات في وقت سابق، بأن الانتاج المحلي منه يراوح بين 100 الى 200 الف طن.وكان حنيفات الاسبوع الماضي، التقى في مبنى الوزارة الأسبوع الماضي، منتجي ذرة علفية ومصنعي سيلاج، لمناقشة واقع زراعة الذرة العلفية، وما يتعرض له منتجوها من مشاكل، وتكدس وضعف الاستهلاك، ومنافسة السيلاج المستورد للمحلي.ولفت الى أن زراعة الذرة العلفية، تتطور وتتوسع مع تطور المعالجة الصناعية للسيلاج، إذ إن الإنتاج المحلي منها يراوح بين 100 الى 200 الف طن، أي ما يعادل 80 % من حاجتنا المقدرة بـ150 الف طن، مشيرا الى ان خطوات الوزارة أسهمت بخفض مستورداتنا إلى النصف.من جانب آخر، أكد تجار لـ"الغد"، ان إنتاجنا السنوي لا يزيد على 40 الف طن، وأن استهلاكنا السنوي أيضا، يراوح بين 130 إلى 179 ألف طن، كما ان مادة السيلاج تحتاج للمعالجة قبل تقديمها للأغنام والأبقار.وأشاروا الى عدم قدرة المصانع المحلية لمعالجتها في المملكة على معالجة الكميات التي أعلنت عنها الوزارة أصلا، فمادة السيلاج تمر بعدة مراحل قبل تقديمها للقطعان، اولها الفرم، ثم التخمير فالتعقيم خلال 45 يوما، قبل أن تصبح مادة علفية.وفي وقت دعا فيه الحنيفات بالاجتماع الى ضرورة تحسين معالجة السيلاج المحلي والاهتمام بجودته، والمضي بخطط الاكتفاء الذاتي التدريحي منه، لأهميته في الأمن الغذائي، بين ان "الوزارة تتابع زراعته ومعالجته صناعيا، وانها علقت استيراده، لضمان توفره بأسعار مقبولة وجودة عالية"، لافتا هنا الى أن تجارا يخلطون المستورد منه مع سيلاج محلي.يشار الى أن السيلاج، نوع من العلف المنتج عن طريق تخمير المادة النباتية تحت ظروف لا هوائية، حتى تتحول إلى حامض، وهو يُستخدم لتغذية الحيوانات كالأغنام والماعز والأبقار تحديدا، ويمكن استخدام مجموعة واسعة من النباتات لإنتاجه، كالبرسيم وغيرها من البقوليات والحبوب والذرة. على عكس حبوب الذرة (المعطاة كاملة أو في صورة دقيق وخلطات)، يتم إنتاج السيلاج من نبات الذرة بأكمله (الأوراق والسيقان).ويُعتبر السيلاج علفًا غنيًا بالمواد الخشنة للحيوانات المحلية، يجذبها بشكل خاص بسبب روائحه المنبعثة أثناء التخمير.