تحالف "إنسان" يقاطع المناقشة الأممية لتقرير حقوق الإنسان الدوري الرابع

هديل غبون

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عمّان - أعلن تحالف "إنسان" لحقوق الإنسان أمس، مقاطعته لمناقشة الاستعراض الدوري الشامل UPR في دورته الرابعة المقررة للأردن في الـ25 من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وما يسبقها من جلسات كسب تأييد تجري حاليا في أروقته، بسبب عجز هيئات الأمم المتحدة وآلياتها عن تطبيق القانون الدولي، على سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حربها الهمجية على قطاع غزة.وجاء إعلان الموقف للتحالف الذي يضم 20 منظمة مجتمع مدني، "كأداة من أدوات الاحتجاج"، بسبب دعم وتحريض دول كبرى منضوية تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان للاحتلال في الحرب على غزة، وتجاهل الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه من خلال المقاومة المسلحة وحق تقرير المصير، وتجاهل تبني موقف واضح من إطلاق النار والصمت على المجازر الإسرائيلية، ووقف دخول المساعدات الإنسانية.وأكد التحالف في مؤتمر صحفي عقد أمس، أن الموقف نابع من المسؤولية الوطنية والقانونية والحقوقية تجاه القضية الفلسطينية، مشددين على أن المجتمع المدني الذي يعمل للتعبير عن الشعب الأردني، هو ذاته المجتمع المدني الذي خرجت شعوبه في الغرب للاحتجاج على مواقف حكوماتها من الحرب.وبيّن التحالف في توضيحه حول انعكاسات قرار المقاطعة، على احتمالية توقف دعم الجهات المانحة لمشاريع التنمية وحقوق الإنسان، بخاصة من وكالات الأمم المتحدة، سيكون تعبيرا عن مزيد من الازدواجية في المواقف، في وقت لا تقبل فيه مؤسسات التحالف، بدعم مشروط في الأساس، وأن المنظمات هي التي ستقاطع.وفي هذا السياق، قالت رئيسة اتحاد المرأة آمنة الزعبي في مؤتمر صحفي عقده التحالف، إن هذا الموقف "لا يعتبر موقفا تضامنيا حسب، بل لأن هناك وحدة مصير بين الأردن وفلسطين" ضد دولة الكيان التي تهدد مصير الشعوب في المنطقة، مبينة أن التحالف قدم تقرير أصحاب المصلحة في المرحلة الأولى، لكنه قرر مقاطعة المناقشة في ضوء "الإجرام الوحشي الذي شنه الاحتلال على غزة بعد 7 أكتوبر وممارسته لأبشع أنواع الجرائم وجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي، وقد وقفت هذه الآليات جميعها والقانون الدولي الإنساني صامتا حيال ذلك في محاسبة إسرائيل أو وقف العدوان، بل إن الدول شاركت بذلك".من جهتها، قالت منسقة التحالف المحامية هالة عاهد، إن المقاطعة استنكار للقانون الدولي الذي لم يفعّل في الحرب التي تخللها الإعلان عن مواقف "صادمة" من دول تدعّي حقوق الإنسان وترعاه في العالم، وتعبير عن إدانة مواقف مجلس حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان.وقال ممثل عن النقابات العمالية المستقلة أحمد مرعي، إن الموقف جاء بالتشاور لما خالفت به هذه الدول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أيضا التي تعنى بها النقابات، مؤكدا بأن هناك تحالفات أخرى ستحذو حذو التحالف.من جهته، قال منسق الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، د.رامي عياصرة، إن المقاطعة لا تعني ترك ميدان حقوق الإنسان بالكامل، وأن الحديث عن احتمالات لجوء الجهات المانحة إلى وقف دعمها المشاريع سيعد "سقوطا جديدا" لهذه الدول الكبرى في ادعائها الدفاع عن حقوق الإنسان.وقالت المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبدالعزيز، إن المجتمع المدني المنضوي في إطار هذا التحالف، لا يأبه بمواقف الدول المانحة، وأن الدليل على ذلك هو إعلاء الصوت منذ الساعات الأولى للحرب على غزة، وإرسال رسائل الاحتجاج إلى ممثلي الدول الغربية والهيئات الأممية.