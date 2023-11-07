تحذيرات الملك من "نقطة اللاعودة".. هل تجد آذانا صاغية قبل فوات الأوان؟

زايد الدخيل

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عمان - يعكس تحذير جلالة الملك عبدالله الثاني من الوصول إلى مرحلة اللاعودة، والانزلاق نحو حرب إقليمية جراء التدهور الخطير في غزة، وتزايد الصلف الصهيوني لارتكاب إبادة صريحة بحق الشعب الفلسطيني المحاصر، في وقت تستمر فيه الولايات المتحدة الأميركية بسياسة التغطية على الجرائم الصهيونية، وتهديد دول الجوار في حال فتحت جبهات أخرى ضد المحتل.ويرى مراقبون، أن جلالته لطالما حذر مراراً وتكراراً من دفع الصراع والتوتر في المنطقة إلى نقطة اللاعودة، وتأكيده المستمر أنه لا يمكن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني، وعودة كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.وأشاروا في حديثهم لـ"الغد"، إلى أن تحذيرات الملك لم تلق آذاناً صاغية من أطراف الصراع خاصة الاحتلال، ونتيجة ذلك ما نراه اليوم من جرائم القتل والتدمير التي تقوم بها الآلة العسكرية الصهيونية في قطاع غزة، بكل أشكال العنف وقتل الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ، بعيداً عن كل مشاعر الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، بصورة لم يشهد العالم لها مثيلاً من قبل.وفي حدث نادر، تزامن مع تحذيرات جلالته، ويكشف عن حجم الفشل الصهيوني العسكري والاستخباري على أرض الميدان، وصلت أكبر غواصة نووية أميركية إلى الشرق الأوسط أول من أمس، بعدما عبرت قناة السويس متجهة قرب المحتل، إذ قالت القيادة المركزية الأميركية إن الغواصة هي من فئة "يو إس إس أوهايو"، ووصلت إلى مركز عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، لتنضم إلى حاملتي الطائرات الأميركيتين "جيرالد فورد"، و"دوايت دي أيزنهاور".وفي هذا الصدد، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، إنه يمكن وصف مرحلة اللاعودة بالانزلاق نحو حرب إقليمية نتيجة لتدهور الوضع بشكل كبير في غزة، وتداعياته في الضفة الغربية على شكل موجة كبيرة وعارمة من الاحتجاجات، واستخدام الأسلحة المتاحة، خاصة في ظل الاستفزازات الصهيونية، وهذا قد يحدث نظرا لحجم العمليات الصهيونية ورد الفعل الفلسطيني عليها، وعلى ما يحدث في غزة.وتابع شنيكات: "أما البعد الآخر فهو دخول حزب الله إلى الجبهة، وقد يكون ذلك بسبب سوء تقدير أو خطأ في الحسابات، خاصة وأن هناك مناوشات منذ بداية الحرب بين حزب الله والمحتل، وحتى مع الفصائل الفلسطينية الموجودة على الأراضي اللبنانية، واذا ما دخل حزب الله، مع ملاحظة ان هذا الاحتمال ضعيف، فإن ذلك يعني ضمنا دخول العراق وسوري للحرب وربما إيران".وقال إن هذا الخيار يعتمد على ردات الفعل الصهيونية في الجنوب اللبناني، وقد يصبح سوء اختيار أو سوء تقدير في هذا الموضوع، ويعني ضمنا انطلاق الصواريخ من العراق واليمن وسوري ولبنان باتجاه إسرائيل، بما فيه من اختراقات الطائرات المسيرة للأجواء".وأضاف: "في حال حدث هذا السيناريو، فإن ذلك يعني أن هناك انتقالا الى حرب إقليمية واسعة النطاق من الصعب التنبؤ بنتائجها، واستحالة عودة الأمور إلى سابق عهدها إذا ما حدثت الحرب الشاملة أو انزلقت الأمور، مع ملاحظة احتمال تدخل أو انخراط الولايات المتحدة في الحرب، وهو سيناريو متوقع إذا انخرطت أطراف أخرى ضد الكيان الصهيوني، وهذا ما يحذر منه الأردن، ويراه على مرمى البصر نظرا لتوتر الأوضاع، والتهديدات المتبادلة، وانفجار الأوضاع في غزة، وربما الضفة".من جهته، يقول النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة: "كثيرة هي التحذيرات والرسائل الملكية التي كانت تحذر من تصاعد العنف وتفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إذا لم يتم حل الصراع الفلسطيني الصهيوني حلا عادلا شاملا يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفقا لحل الدولتين".وأضاف الدعجة: "هذا الوضع يترجم على أرض الواقع في هذه الأوقات، ممثلا بالحرب الصهيونية التي يشهدها قطاع غزة، والتي تتخذ شكل الإبادة الجماعية، وما رافقها من مسيرات ومظاهرات عالمية مطالبة بوقف إطلاق النار ضد المدنيين الأبرياء من الاطفال والنساء، وتدمير المستشفيات، والبنى التحتية بطريقة وحشية، جعلت المشهد مفتوحا على احتمالية أن تتسع رقعة الصراع لتشمل القدس والضفة الغربية والجهة الشمالية، في ظل التصعيد الخطر الذي تشهده هذه المناطق".وتابع: "الأمر الذي سيجعل الأمور قابلة للانفجار أكثر، احتمالية دخول أطراف وتنظيمات مسلحة على الخط، خاصة مع اتساع موجات الغضب الشعبية في المنطقة، والتي قد تضغط على دوائر صنع القرار فيها بالذهاب بعيدا، في سبيل وقف هذا العدوان الشرس، خاصة مع إعلان الولايات المتحدة دعمها اللامحدود للكيان الصهيوني عسكريا وماليا".وقال إن هذا الدعم سيجعل المصالح الأميركية في المنطقة عرضة للخطر، ما قد يدفع دول المنطقة إلى إعادة حساباتها وتحالفاتها مع الولايات المتحدة، التي لم تعد مؤتمنة وغير مؤهلة لقيادة المنظومة العالمية، وما يعزز فرص قيام قطب دولي منافس للقطب الأميركي تقوده روسيا والصين.وتابع: "أيضا هناك احتمالية أن تبدأ دول المنطقة بالتفكير باقتناء أسلحة نوعية ومتطورة، والدخول في سباق تسلح لحماية نفسها من أي تداعيات مستقبلية كارثية، خاصة مع لجوء الكيان الصهيوني إلى استخدام سائر أنواع الأسلحة المدمرة، معززة بأسلحة أميركية وغربية، ما ينذر باحتمال الدخول أو الوصول إلى مرحلة اللاعودة، والانزلاق نحو حرب إقليمية".وأضاف: "كل ذلك إنما يشكل الثمن الذي قد يدفعه الجميع نتيجة غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الصهيوني كما ذكر جلالة الملك، الذي طالب أيضا بضرورة توفير رؤية شمولية للأمن الإقليمي، مبنية على أساس حل هذا الصراع وفقا لحل الدولتين".بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور هاني السرحان، أن تحذيرات جلالة الملك تعكس المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، ودخول أطراف أخرى في الحرب بين المحتل وحركة حماس، ويتجلى ذلك أيضاً من خلال ما أعلن عنه قادة الاحتلال حول حرب طويلة والدخول في مرحلة عصيبة، وكذلك من خلال ما قامت به الإدارة الأميركية من حشد عسكري في المنطقة ودعم غير مسبوق، لاستعادة هيبة دولة الاحتلال، وترميم ثقتها بجيشها، ولمواجهة الخطر الذي بات يهدد وجودها".وتطرق السرحان الى تحذيرات جلالة الملك، من استمرار التصعيد في الضفة الغربية، الذي قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع، خاصة في ظل تصاعد العنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين، مؤكدا أن هذه الاعتداءات والاستفزازات ما هي إلا انعكاس لخطاب قيادات سياسية صهيونية متطرفة، آن الأوان لمحاصرتها ومنع انتشارها لأنها تؤدي إلى تأجيج الصراع وتوسيع نطاقه.