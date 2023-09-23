تحذيرات تدعو للحفاظ على الواحات لمواجهة تهديدات ندرة المياه

إيمان الفارس

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عمان- تحذيرات جديدة أطلقها تقرير حديث لمعهد غرب آسيا وشمال أفريقيا، والجمعية العلمية الملكية بعنوان عنوانه "الحفاظ على الواحة.. النظم البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. المنطقة في ظل الإجهاد المائي"، إزاء تهديدات أكثر خطورة بشأن ندرة المياه، عبر تقرير علمي صدر مؤخرا عن المعهد، وتنفرد "الغد" بنشره.ويكشف التقرير عن مخاوف ناجمة عن تأثيرات تغير المناخ، بخاصة بشأن ندرة المياه على النظم البيئية للواحات في المنطقة، مؤكدا ضرورة صياغة توصيات محددة لصانعي السياسات حول كيفية تعزيز جهود حفظ نظم الواحات في المنطقة، عبر التعاون الإقليمي.وقال إن المنطقة تتميز بمناخها الجاف، ونقص موارد المياه العذبة، وارتفاع درجات الحرارة، ما يجعلها عرضة لتداعيات متزايدة لتغير المناخ، كالجفاف والفيضانات والتصحر، مشيرا الى دور الواحات التي تتشكل عادة حول الينابيع أو الآبار الطبيعية، ويقدر إجمالي مساحة تلك الواحات في المنطقة بنحو مليون هكتار، عبر المساهمة بإمدادات المياه، والأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية، والتنوع البيولوجي، وأهميتها الكبرى للمجتمعات المحلية والتوازن البيئي.وحذر التقرير الذي استند على مداخلات ومناقشات، جرت في برنامج حوار إقليمي حول حفظ الواحات في المنطقة، والتهديدات في ظل ندرة المياه، من خطورة تهديدات تلك النظم البيئية للخطر جراء تأثيرات تغير المناخ، بخاصة ندرة المياه، توازيا والممارسات الزراعية والمائية غير المستدامة.وأوضح، أن النظم البيئية للواحات، بفضل اتساع نطاق وظائفها، تؤدي دورا حيويا وطنيا وإقليميا؛ ومن ضمنها إمدادات المياه؛ اذ تقع الواحات عادة في الصحارى حيث تندر المياه، والإنتاج الزراعي والغذائي، بالإضافة لحماية التنوع البيولوجي، كما أن الواحات في المنطقة تدعم أكثر من 400 نوع من النباتات، و130 نوعا من الطيور.وحثّ التقرير على ضرورة اعتماد المنهج التشاركي في صياغة السياسات وتنفيذ المشاريع الخاصة بالواحات ونظمها البيئية، عبر المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة المعنيين، مشجعا على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على إدارتها عبر وكالة وطنية متخصصة، والعمل كذراع فني لتنفيذ السياسات الحكومية والدولية.وأوصى بأهمية وضع سياسات مخصصة للحفاظ على الواحات وإدارتها عبر جهات معنية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المسؤولة عن النظم البيئية لها، ضمن الإطار القانوني والتنظيمي العام، وحمايتها والحفاظ عليها عبر الحوكمة والتنظيم.ووقعت في هذا الاطار، مذكرة تفاهم محطة معالجة مياه الصرف الصحي العام الماضي بين وزارة المياه والري – سلطة المياه، وجمعية بريمن للابحاث والتنمية عبر البحار/ بوردا، بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، لتصميم وانشاء محطة معالجة مياه صرف صحي في منطقة الازرق ضمن جهود الوزارة/ السلطة، للمحافظة على المياه الجوفية في واحة الازرق، وتحسين الواقع البيئي، وإيجاد حلول مبتكرة في إعادة استخدام المياه المعالجة، وخدمة مناطق بالصرف الصحي.ويهدف المشروع لحماية المياه الجوفية وتحسين الواقع البيئي وخدمة المجتمع، لما للوضع البيئي من حساسية، بخاصة في الأزرق، إذ ترتكز استراتيجية الوزارة، على رفع كفاءة خدمات الصرف الصحي وتحسين نوعية المياه المعالجة، وتوفير مصادر جديدة من مصادر غير تقليدية كخيار إستراتيجي لتحقيق الأمن المائي والغذائي، تماشيا مع التوجهات الملكية السامية والخطط الحكومية الرامية لزيادة الرقعة الزراعية في المملكة.ويركز المشروع على تكثيف جهود حماية المياه السطحية والجوفية، وتحسين مستوى البيئة في المنطقة وحماية المياه الجوفية، بخاصة في الأزرق، التي تضم أحد أهم الأحواض المائية، بالتعاون مع المجتمع المحلي، لما للوضع البيئي من حساسية، بخاصة في الازرق وتنميتها زراعيا، وإيجاد بيئة خضراء جاذبة للطيور بخاصة المهاجرة.وشدد التقرير على الاستفادة من النظم البيئية للواحات من أجل الاقتصادات الدائرية التي تفتح المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للفرص البيئية عبر تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وبشكل يعزز اقتصادية النمو بتطوير الصناعات الخضراء، مع معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية.كما دعا لدعم جمع البيانات الشاملة عن النظم البيئية للواحات، لتوفير المعلومات المحدثة اللازمة، لإرشاد صياغة السياسات واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وتعزيز صيغ ومنصات التبادل الإقليمي والدولي بين الخبراء والمجتمعات المحلية لتبادل الخبرات.