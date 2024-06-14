تحذيرات من ارتفاع الحرارة.. والموجة مستمرة للإثنين

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عمان- تبقى درجات الحرارة العظمى السبت، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية، وتبقى الأجواء جافة وحارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وفق تقرير الارصاد الجوية.ويستمر الأحد، تأثير الموجة الحارة على المملكة، وتكون الأجواء جافة وحارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وتبقى الاثنين الأجواء جافة وحارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف، ومن خطر ارتفاع درجات الحرارة على صحة المرضى وكبار السن، ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية، ومن خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، ومن خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.في ذات السياق، قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن المؤشرات في منطقة بلاد الشام تبين أن درجات الحرارة المتوقعة ستكون أعلى من معدلاتها العامة باحتمالية عالية تصل إلى 70 %، وتشير التوقعات إلى أن الصيف القادم، سيكون جافًا وحارًا جدًا.وأضاف آل خطاب، أن المنتدى العربي لتوقعات المناخ، يوصي باتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد ما أمكن للظروف الطارئة التي قد تحدث خلال صيف 2024، مثل نشوب الحرائق في مختلف الدول.وأشار إلى أن هذه المؤشرات جاءت بعد إصدار التوقعات الموسمية الرسمية للمنتدى العربي لتوقعات المناخ للأشهر (حزيران، تموز، آب/2024 ) للمنطقة العربية كاملة، والتي صدرت بالاعتماد على مخرجات النماذج الديناميكية والإحصائية.وأوضح، أنه تم تطوير التوقعات الموسمية للأشهر( حزيران وتموز وآب/2024)، في جميع أنحاء المنطقة العربية بما فيها الأردن والتي اعتمدت على فهم التقلبات والمتغيرات الجوية بمنطقة المحيط الهادئ الاستوائية والتي تشير إلى الانتقال من ظروف ظاهرة (النينو) إلى ظروف محايدة مع ميل إلى المرحلة السلبية (لانينا) في نهاية شهر آب.وأوضح، وحال استمرار مؤشر الـ(IOD) وهو مؤشر ثنائي القطب في المحيط الهندي، وهو في مرحلة إيجابية، فإنه من المتوقع أن تكون الحرارة خلال هذا الصيف أعلى من المعدلات المناخية على مناطق بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية وشمال المغرب العربي.من جانبها، أكدت مديرية الأمن العام، ضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات الوقائية لتفادي وقوع حوادث ضربات الشمس والإجهاد الحراري، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليومين القادمين.ودعت المديرية إلى ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وشرب كميات مناسبة من السوائل، وبخاصة الماء وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.وأكدت المديرية ضرورة عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبات وخاصة أثناء التسوق قُبيل العيد والابتعاد عن وقت الذروة، وضرورة عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات مثل المعقمات، وعبوات الغاز، والعطور.وبينت المديرية أهمية ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات وأخذ قسط من الراحة وخصوصاً للأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، ومراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.ودعت المديرية إلى عدم تحميل الأباريز الكهربائية أكثر من طاقتها وذلك بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد، تفاديا لحدوث تماس كهربائي.كما دعت إلى التخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة، وعدم رميها بالقرب من الأعشاب الجافة والأشجار، والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي.وأكدت المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلكوسجلت محطة رصد العقبة التابعة لإدارة الأرصاد الجوية، أعلى درجة حرارة أمس على مستوى المملكة، بلغت 46.8 درجة مئوية، تلتها محطة رصد دير علا والتي سجلت 46.7.وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، فقد سجلت محطة رصد الباقورة 46.2، والغور الصافي 44.2، ووادي الريان 44، والأزرق 43.7، والخالدية/الظليل 43.2، والصفاوي 42.6، والزرقاء 42.1، والجفر 42 .-(بترا)