تحذيرات من الإصابة بأمراض تنفسية في الخريف

حنان بشارات

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عمان- مع بدء فصل الخريف، حذر اختصاصيون وخبراء في الأوبئة من ازدياد انتشار الفيروسات التنفسية، وضرورة تلقي مطعوم الانفلونزا التنفسية الذي يخفض بنسبة 70 % من اعراض الأمراض التنفسية، وفي الوقت نفسه، التوقف عن تلقي المضادات الحيوية التي تخفض من مناعة الجسم.وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، ان خريطة هذه الفيروسات تغيرت، بسبب الفجوة المناعية التي خلفتها جائحة كورونا، مشددين على وجوب الالتزام بالإجراءات والاحتياطات الاحترازية التي تسهم بالتخفيف من حدتها ومنع انتشار عدواها بين السكان.استشاري الامراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة د. محمد حسن الطراونة، أكد أن هناك من يتداوى بالمضادات الحيوية على نحو مفرط وجائر، وبطرق خاطئة وممرضة، مع بدء موسم انتشار الفيروسات التنفسية في مستهل الخريف، بخاصة: الانفلونزا الموسمية، والتنفسي المخلوي، وكوفيد 19.وبين ان المضادات الحيوية، تستخدم في القضاء على البكتيريا، في حين أن سبب الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد هو فيروسي لا جرثومي، في وقت تغيرت فيه خريطة الفيروسات التنفسية في العالم مؤخرا، جراء "الفجوة المناعية"، التي أحدثتها جائحة كورونا، بعد عامين ونصف العام من وقوعها، اذ باتت تظهر فيروسات في غير موعدها، وأحيانا تأتي مجتمعة، أي ان الشخص يمكن أن يصاب بفيروسين تنفسيين أو أكثر في الوقت نفسه.وشدد الطراونة، على اهمية اتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية كالتباعد وارتداء الكمامات وغيرها في حال وجود مصابين في محيطنا، لمنع نقل الأمراض التنفسية.وبشأن الفيروس التنفسي المخلوي، أشار إلى انه يصيب الأطفال ممن هم دون العامين من العمر، غير ان العدوى به باتت اشد، وصار ينتقل للكبار ايضا، ما زاد نسبة مراجعي المؤسسات الطبية بسبب اعراض المجاري التنفسية العليا، والالتهاب الرئوي الذي يتسبب بالتهاب القصيبات الهوائية لدى الاطفال، ومن اعراضه الكحة والرشح وأزيز في الصدر والعطاس، كما يتسبب بالتهاب رئوي، يؤدي للدخول الى المستشفى.وشدد على ان هذا الموسم، فرصة جيدة للجميع، يمكن الاستفادة منها في الحفاظ على الجهاز التنفسي عبر الإقلاع عن التدخين، والنوم على نحو جيد، ما يسهم بضبط جهاز المناعة، وتناول غذاء متزن وممارسة الرياضة، بالإضافة الى تهوية الغرف الصفية في المدارس لتقليل انتشار الفيروسات التنفسية بشكل كبير.وطالب الطراونة، بضرورة الحصول على مطعوم الإنفلونزا، فهو يخفض الإصابة بها بنسبة 70 %، معتبرا اياه في هذه المرحلة مهم جدا، وقد ظهرت اهميته حاليا اكثر من الأعوام السابقة، مطالبا السلطات الصحية بتوفيره بأسعار تناسب المواطنين.ولفت الى ان المضاد الحيوي، مادة أو مركب يقتل أو يثبط نمو الجراثيم، وهي تنتمي إلى مجموعة أوسع من المركبات المضادة للأحياء الدقيقة، وتستخدم لعلاج الالتهابات التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك البكتيريا والفطريات والطفيليات.أستاذ ورئيس قسم الصدرية في كلية الطب بمستشفى القصر العيني بجامعة القاهرة سابقا د. أيمن السيد سالم، حذر من تعرض كبار السن وذوي الامراض المزمنة للهواء البارد، بخاصة مرضى الحساسية الصدرية، وتجنب التعرض للعواصف والغبار والأتربة.وبين سالم، لـ"الغد"، أن هناك مسببات حساسية تؤدي لحدوث مضاعفات مرضية في الجهاز التنفسي، تتمثل بالأتربة والبرودة والروائح النفاذة، والعواصف والرياح، مشددا على ضرورة توخي مرضى الحساسية، الحذر في المناخ البارد، وارتداء أغطية رأس وملابس ثقيلة مناسبة، كي لا يتعرضوا لمشاكل صحية.وأكد، أن من أكثر المضاعفات التي قد يتعرض لها مرضى الحساسية عند تعرضهم لمسببات المرض، إصابتهم بالتهاب رئوي حاد، أو التهاب شعب هوائية، بخاصة مع بدء موسم انتشار الفيروسات التنفسية، داعيا كبار السن وذوي الاختطار العالي، لتلقي مطعوم الانفلونزا الموسمية، والاهتمام بالغذاء، لتقوية المناعة، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، حماية من الفيروسات.من جهته، قال الخبير الاوبئة د. عبد الرحمن المعاني، إن الأجواء في الخريف والشتاء ذات هواء الجاف، ما يؤدي لبطء انتاج المادة المخاطية في الأنف والمسالك الهوائية، وهذا يسهل وصول الفيروسات للجسم.واضاف المعاني، ان قدرة الخلايا المناعية على بلعمة الاجسام الممرضة، تنخفض في الخريف والشتاء، كما أن نشاط الفيروسات وقدرتها على تخطي جدار الخلايا، يرتفع في هذين الفصلين.واشار الى ان لكل فصل في العام تغيراته المناخية والسلوكية التي تؤثر جدا على حياة الأفراد، ومع دخول الخريف يليه الشتاء، تتدرج درجات الحرارة والرطوبة في الانخفاض، ويميل معظم الناس لإغلاق الأبواب والنوافذ خشية البرد، ما يهيئ بيئة مناسبة لانتشار الفيروسات والجراثيم والبكتيريا، وبقائها مدة أطول في الهواء، وبالتالي ارتفاع فرصة انتقالها من شخص لآخر، مسببة العدوى وتفشي الأمراض.وأوضح المعاني، أن أمراض الجهاز التنفسي الأكثر شيوعا وإصابة بالعدوى هي: الانفلونزا والرشح والسعال والتهاب البلعوم، لافتا الى انه مؤخرا، ظهرت سلالات جديدة من الفيروسات، مثل: كورونا المستجد، ما يستوجب الوقاية واخذ التدابير للوقاية منها باتباع إجراءات احترازية مثل لبس الكمامة التي اثبتت فعالية كبيرة في الحفاظ على السلامة الشخصية والعامة، فهي تعتبر حاجزا دفاعيا اول ضد الفيروسات الخارجية.ومن الاجراءات الاحترازية أيضا، دعا المعاني للانتباه الى اختلاف درجات الحرارة داخل المنزل وخارجة، وفي الفترات ذات الطقس البارد، خلال الخريف او الشتاء، ينصح بشرب كأس ماء قبل الخروج من المنزل، لتعديل درجة حرارة الجسم، ووضع وشاح على الانف عندما تكون درجات الحرارة منخفضة جدا، وعدم التعرض للهواء البارد عند الخروج من حمام دافئ.ودعا للاهتمام بالنظافة الشخصية والعامة باستمرار، وغسل اليدين بانتظام عند القدوم من الخارج لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وتدليكها جيدا، لان اكثر الامراض التنفسية تنتقل بالمصافحة أو بلمس أماكن وجود الفيروسات، بالاضافة للابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وان تكون هناك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين الشخص وغيره، وتهوية المنزل بين وقت وآخر، لان المدافئ التي تشتعل في الشتاء داخل البيوت، تجفف الهواء في الغرف المغلقة، وبالتالي تجف الطبقات المخاطية في الانف، وهي التي تسهم بتنقية الهواء الداخل للانف من الفيروسات، ما يؤدي للإصابة بالأمراض، مشددا على اخذ اللقاحات ضد امراض الجهاز التنفسي، وابرزها مطعوم الانفلونزا الموسمي.