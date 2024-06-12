 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تحذيرات من تطرف درجات الحرارة واقترابها من 50 مئوي في الأغوار

طقس حار
طقس حار

قال المختصون الجويون في مركز طقس العرب، انه ومع ثبات المؤشرات الجوية لتأثر المملكة بموجة حارة بدءاً من يوم غد الخميس وذلك ناتج من تطور القبة الحرارة نواحي شمال القارة الإفريقية وامتدادها باتجاه المنطقة مما يدفع بكتل هوائية أكثر حرارة نحو المملكة، يتوقع بمشيئة الله حدوث ارتفاع كبير على درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة خاصة مناطق الأغور والبحر الميت.

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مراقبة تسجيل درجات حرارة قياسية مجدداً في مناطق الأغوار

ويراقب المتنبئون الجويون احتمالية ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في مناطق الأغوار مجدداً، والتي من المتوقع أن تقترب من ال50 مئوي خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع، بحيث يكون الطقس هناك شديد الحرارة بشكل لافت.

تنبيه من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس


وننوه في مركز طقس العرب، من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خلال فترة تأثير الموجة الحارة تجنباً للتعرض لضربات الشمس، كما ننصح من الإكثار من شرب السوائل والمياه.

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