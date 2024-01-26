تحذيرات من عودة "الحصبة".. ودعوات لخطة استجابة سريعة لاحتوائها

حنان بشارات

عمان - في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حالات الإصابة بـ "الحصبة" في أوروبا بنحو 45 مرة، مطالبة الدول باتخاذ تدابير عاجلة، شدد خبراء أوبئة على ضرورة دعم البلدان النامية المستضيفة للاجئين وخاصة الأردن للمواجهة أي تهديدات حول ارتفاع حالات الإصابة.

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وأشاروا في أحاديث منفصلة مع"الغد"، على أهمية دعم دول اوروبا التي كانت وصلت إلى حد الانتهاء منها لدول الإقليم، ومنها الأردن لاتخاذ تدابير من شأنها حماية مواطنيها واللاجئين فيها.



كما لفتوا إلى أهمية تقوية برامج التطعيم الوطنية للسيطرة والحد من وباء الحصبة، مشددين أن عوامل الهجرة وعدم الثبات السكاني والتطورات العالمية ساهمت بعودة انتشارها في أوروبا ودول حوض المتوسط.



وقال خبير الأوبئة المدير التنفيذي للشبكة الشرق أوسطية "امفنت" الدكتور مهند النسور إنه يتوجب تقوية البرنامج الوطني للتطعيم منذ بدء الأزمة السورية، لافتا إلى أن الأردن لم يشهد أي اصابات منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي ليعود ويشهد العام الماضي ارتفاع حالات الإصابة إلى نحو 130 حالة.



وأشار النسور إلى أن الأردن ضمن الحدود العالمية، ولكن المشكلة تكمن في أوروبا التي كانت على وشك السيطرة على المرض والانتهاء منه، إلا أن حالة الهجرة والثبات السكاني والتطورات العالمية ساهمت في عودتها وانتشارها بمعدلات مرتفعة.



وبين أننا في الأردن عانينا من آثار اللجوء، فيما تبقى الأوضاع تحت السيطرة، ورغم ذلك على دول أوروبا دعم الدول المستضيفة للاجئين وخاصة الأردن لضمان عدم انتشار الأوبئة ومنها الحصبة ولتعزيز وتقوية برنامج التطعيم الوطني.



وكانت وزارة الصحة انتهت من حملة تطعيم وطنية استهدفت الحصبة بعد انتشار نحو 130 حالة اصابة منذ نيسان (ابريل) من العام الماضي.



بدوره، قال اختصاصي الأمراض الصدرية وخبير أمراض العدوى التنفسية الدكتور محمد حسن الطراونة إن موجات اللجوء والاكتظاظ والضغط على البنية التحتية للمنظومات الصحية وتدني مستويات التطعيم اثناء جائحة كورونا ساعدت جميعها في تفشي مرض الحصبة.



وأشار إلى أن مرض الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى ينتقل عن طريق الرذاذ الخارج من الجهاز التنفسي وعن طريق ملامسة الفيروسات الناتجة عن السعال في الهواء أو على الأسطح التي لوثت بهذا الرذاذ والتي تبقى لمدة طويلة تجعلها قابلة للانتقال إلى الأشخاص الآخرين.



ووفق الطراونة، تبدأ الأعراض بعد انتهاء فترة الحضانة التي قد تستمر من 10-15 يوماً والتي تتمثل في أعراض مشابهة للانفلونزا من آلام في الحلق سيلان انفي سعال ارتفاع في درجة الحرارة اعياء عام ومن ثم يظهر الطفح الجلدي المميز للحصبة من خلف الأذنين ثم يبدأ بالانتشار على الوجه والجذع ثم على بقية الجسم ويستمر لمدة تزيد عن أسبوع وقد يصل إلى أسبوعين في بعض الأحيان والأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض في المناعة يتعافون من تلقاء نفسهم.



وأرجع أسباب ظهور الإصابات إلى موجات اللجوء والاكتظاظ والضغط على البنية التحتية للمنظومة الصحية، داعيا إلى ضرورة وجود سجل الكتروني لبرامج التطعيم ومتابعة المتخلفين عن التطعيم من خلال ربط الأرقام الوطنية بدائرة الأحوال المدنية مع وزارة الصحة.



وشدد على ضرورة إجراء مراجعة سنوية للبرنامج الوطني بما يتماشى مع التحديثات الوطنية لكل البرامج وليست الحصبة فقط.



ولفت إلى ضرورة وضع خطة إستجابة سريعة لاحتواء أي ارتفاع بأعداد الإصابات والتدقيق على المراكز التي تقوم بإعطاء المطاعيم للفئات العمرية المستهدفة وإجراء دراسات مسحية لجميع محافظات ومناطق المملكة لمعرفة الأرقام الفعلية لأعداد الإصابات في الحصبة، بالإضافة إلى إصدار نشرات إرشادية وتوعوية للمواطنين عبر وسائل الإعلام والكوادر الطبية وخاصة مقدمي الرعاية الصحية الأولية.



من جهته، قال خبير الأوبئة الدكتور عبد الرحمن المعاني إن حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا ارتفع بشكل كبير عام 2023 عما كان علية العام الذي سبقه، حيث سجل 42200 حالة إصابة عام 2023 في 51 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية، بزيادة قدرت بنحو 42 مرة أكثر من عام 2022 تم تسجيل 941 إصابة خلاله.



ولفت إلى أن تسجيل أول حالة حصبة في العام الماضي، كانت في نيسان (ابريل) لأول مرة منذ عام 2013 حيث تم تسجيل 109 إصابات جديدة بالحصبة على الرغم من انه لم يتم تسجيل أي إصابة بالحصبة لثلاث سنوات متتالية سابقة.



ودعا المعاني وزارة الصحة والجهات الصحية الأردنية إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من خلال تنظيم حملة وطنية للتطعيم ضد الحصبة وشلل الاطفال المتوقع ظهور حالات الإصابة في فئات عمرية مختلفة ولغاية 20 عاما، وشمول مخيمات اللاجئين السوريين والمتخلفين عن التطعيم.



كما دعا إلى إعداد نشرات تثقيفية صحية ومطويات تعريفية خصوصا أن الفئة المستهدفة أعدادها كبيرة وتفاعل وسائل الإعلام في توصيل الرسائل الصحية والتشجيع على أخذ المطعوم لإنقاذ الحياة وحماية الاطفال.



ولفت المعاني إلى أن أهمية التطعيم تكمن في تحصين المجتمع باعتباره يشكل حاجزا لمنع انتشار فيروسات الأمراض.



كما شدد على أهمية وضع جميع المحافظات تحت الرصد النشط للكشف المبكر عن الحالات ومتابعة المخالطين وتهيئة المراكز الصحية والمستشفيات ومراكز الأمومة ووضع غرفة تصنيف لاستقبال الحالات المشتبهة.

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