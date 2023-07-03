الإثنين 03 تموز 2023
النسخة المطبوعة

تحذير من ترك الأطفال داخل المركبات في ظل ارتفاع الحرارة

طفل يجلس على مقعد سيارة - (تعبيرية)
طفل يجلس على مقعد سيارة - (تعبيرية)
أكد مندوب إدارة السير الجاهزية التامة لمرتبات السير للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية أمام القاعات الامتحانية تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة يوم غد الثلاثاء، من خلال تكثيف نشر الدوريات الآلية والراجلة منعا للاصطفاف العشوائي والمزدوج. اضافة اعلان

وحذر خلال عرض التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، من ارتكاب التصرفات الخاطئة أثناء القيادة، مشيراً إلى أنه يتم يومياً ضبط تصرفات خاطئة من بعض مستخدمي طريق المطار تؤدي في كثير من الحالات إلى حوادث مفجعة تتمثل بتجاوز السرعات المقررة والتجاوز الخاطئ والقيادة بصورة استعراضية ومتهورة.

وشدد مندوب إدارة السير على ضرورة عدم ترك الأطفال داخل المركبات حتى وإن كان لفترة قصيرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة لعدم جلوسهم في المقاعد الأمامية.

وبين أنه جرى التعامل مع تباطؤ مؤقت لحركة السير على طريق المطار بالقرب من مطاعم النخيل للسير القادم من عمان باتجاه المطار؛ إثر تدهور مركبة، و"نشامى السير" والدفاع المدني كانوا في الموقع لإجراء اللازم بشكل فوري وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وأضاف مندوب الدوريات الخارجية أن "نشامى الدوريات" تعاملوا صباح اليوم مع عدد من العوائق المرورية، إذ كان أبرزها تدهور مركبة ما قبل محطة سهل دبة حانوت باتجاه الزرقاء دون أي عوائق تذكر.

وتابع أن من أبرز ما تم التعامل معه خلال الـ24 ساعة الماضية حادث تصادم بين مركبتين ما بعد محطة زميلة باتجاه الجنوب، نتج عنه إصابة واحدة، بالإضافة لحادث آخر على طريق إربد- عمان ما قبل محطة سيل جرش، نتج عنه استقرار مركبة على المسربين.

ولفت إلى أنه جرى تقديم جملة من المساعدات الإنسانية يوم أمس، مؤكدين ضرورة عدم التردد بالتوجه إلى المحطات الأمنية أو الاتصال على رقم الطوارئ 911 لطلب كافة أشكال المساعدة.

وحول السرعات العالية، قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية إن رقابة مرورية آلية عبر المحطات الأمنية و"نشامى الدوريات" المنتشرين على كافة الطرق الخارجية، أسفرت عن رصد عدد من السرعات العالية؛ كضبط مركبة تسير بسرعة 161 كلم/ ساعة وأخرى بسرعة 157 على طريق الأزرق، بالإضافة لضبط مركبة تسير بسرعة 162 كلم/ ساعة في منطقة سواقة.

وجددت مديرية الأمن العام تأكيدها ضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية.
صحيفة الغد الأردنية

رد على مقال "هذه هي نتيجة الإعسار" للكاتب سلامة الدرعاوي منذ16 ساعة

الناقل الوطني

تمديد موعد استلام عروض تنفيذ الناقل الوطني 5 أشهر منذ16 ساعة

طلبة "توجيهي" يتجمعون بعد امتحان سابق في ساحة مدرسية بعمان-(أرشيفية)

الثقة بالنفس وعدم القلق وتنظيم الوقت.. طريق الطلبة لعبور "التوجيهي" منذ16 ساعة

البطالة

بين النمو والتعليم.. ما أسباب البطالة؟ منذ16 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
646b282a25b17

توضيح تفاصيل فيديو سائق حاول الفرار من الأمن

01 تموز 2023
مراكز الإصلاح والتأهيل تفتح أبوابها لذوي النزلاء

مراكز الإصلاح والتأهيل تفتح أبوابها لذوي النزلاء

29 حزيران 2023
إحدى سيارات الدفاع المدني - (أرشيفية)

لعدم استخدام جسر المشاة.. وفاة بحادث دهس في شارع الاستقلال

25 حزيران 2023
طقس خماسيني في الأردن - (أرشيفية)

الأمن العام تُحذر من عدم الاستقرار الجوي

13 حزيران 2023
اقرأ أيضا
رجال الدفاع المدني يبحثون تحت الأنقاض عن ضحايا انهيار عمارة في اللويبدة - (أرشيفية)

"عمارة اللويبدة".. ذوو 8 من متوفي الحادثة يتنازلون عن حقهم الشخصي

منذ 28 دقيقة
50e5a4c5-3113-40d9-9e27-b8db919abeb1

الصفدي: إسرائيل تقوض حل الدولتين

منذ15 ساعة
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد

بصمات ولي العهد تدمغ مسيرة التنمية الشاملة

منذ16 ساعة
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وليا للعهد

الحسين ولي العهد.. 14 عاما في خدمة الوطن وشبابه

منذ16 ساعة
إحدى المناطق المصابة بالجفاف في محافظة المفرق-(أرشيفية)

%68 من الشباب قلقون من تداعيات أزمة المناخ على المملكة

منذ16 ساعة
المصحف

"العمل الإسلامي" تدعو لتدابير جماعية بمواجهة تدنيس المصحف

منذ16 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 يهددون أمنهم بأيديهم

ماهر أبو طير |اليوم

تطرف مستفحل في تل ابيب

جهاد المنسي |اليوم

الموعد القريب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

اتحاد الكرة.. ماذا يفعل؟

خالد خطاطبة |اليوم

أفكار خطيرة على الأردن وفلسطين

سميح المعايطة |اليوم

إعلام جدليات الدجل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات | منذ16 ساعة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 