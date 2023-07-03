تحذير من ترك الأطفال داخل المركبات في ظل ارتفاع الحرارة

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أكد مندوب إدارة السير الجاهزية التامة لمرتبات السير للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية أمام القاعات الامتحانية تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة يوم غد الثلاثاء، من خلال تكثيف نشر الدوريات الآلية والراجلة منعا للاصطفاف العشوائي والمزدوج.وحذر خلال عرض التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، من ارتكاب التصرفات الخاطئة أثناء القيادة، مشيراً إلى أنه يتم يومياً ضبط تصرفات خاطئة من بعض مستخدمي طريق المطار تؤدي في كثير من الحالات إلى حوادث مفجعة تتمثل بتجاوز السرعات المقررة والتجاوز الخاطئ والقيادة بصورة استعراضية ومتهورة.وشدد مندوب إدارة السير على ضرورة عدم ترك الأطفال داخل المركبات حتى وإن كان لفترة قصيرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة لعدم جلوسهم في المقاعد الأمامية.وبين أنه جرى التعامل مع تباطؤ مؤقت لحركة السير على طريق المطار بالقرب من مطاعم النخيل للسير القادم من عمان باتجاه المطار؛ إثر تدهور مركبة، و"نشامى السير" والدفاع المدني كانوا في الموقع لإجراء اللازم بشكل فوري وإعادة الأمور إلى طبيعتها.وأضاف مندوب الدوريات الخارجية أن "نشامى الدوريات" تعاملوا صباح اليوم مع عدد من العوائق المرورية، إذ كان أبرزها تدهور مركبة ما قبل محطة سهل دبة حانوت باتجاه الزرقاء دون أي عوائق تذكر.وتابع أن من أبرز ما تم التعامل معه خلال الـ24 ساعة الماضية حادث تصادم بين مركبتين ما بعد محطة زميلة باتجاه الجنوب، نتج عنه إصابة واحدة، بالإضافة لحادث آخر على طريق إربد- عمان ما قبل محطة سيل جرش، نتج عنه استقرار مركبة على المسربين.ولفت إلى أنه جرى تقديم جملة من المساعدات الإنسانية يوم أمس، مؤكدين ضرورة عدم التردد بالتوجه إلى المحطات الأمنية أو الاتصال على رقم الطوارئ 911 لطلب كافة أشكال المساعدة.وحول السرعات العالية، قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية إن رقابة مرورية آلية عبر المحطات الأمنية و"نشامى الدوريات" المنتشرين على كافة الطرق الخارجية، أسفرت عن رصد عدد من السرعات العالية؛ كضبط مركبة تسير بسرعة 161 كلم/ ساعة وأخرى بسرعة 157 على طريق الأزرق، بالإضافة لضبط مركبة تسير بسرعة 162 كلم/ ساعة في منطقة سواقة.وجددت مديرية الأمن العام تأكيدها ضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية.