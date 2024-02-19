الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تحذير من شركات وهمية تدعي تقديم القروض على مواقع التواصل الاجتماعي

وحدة الجرائم الإلكترونية تعاملت مع 1285 قضية ابتزاز إلكتروني
"الجرائم الإلكترونية" تحذر من من شركات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي

 حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من التعامل مع شركات وهمية تدعي تقديم القروض من خلال إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان

وأوضح مندوب وحدة الجرائم الالكترونية، خلال اتصال على أثير إذاعة الأمن العام، بأن البعض يقوم بإرسال صورة هوية الأحوال المدنية الخاصة به أو وثائق أخرى (كبطاقة الصراف الآلي) لجهات غير مخولة بحجة توفير فرص العمل عن بعد أو للحصول على تمويل شخصي سريع.

وأشار، إلى أن آلية عمل هذه الشركات تقوم على الاحتيال من خلال استقطاب الضحية والادعاء بتقديم عروض  ثم الحصول على صورة الهوية الشخصية لذلك الشخص والتي من المفترض عدم إرسالها لأي جهة، لافتاً إلى أن هذه الشركات تقوم باستخدام صورة هوية الأحوال المدنية للضحية لفتح حساب عليها، أو تسجيل محفظة لاستقبال أموال بطريقة غير مشروعة.

ودعا المواطنين في حال التعرض لمثل هذه القضايا إلى التوجه مباشرة إلى وحدة مكافحة الجرائم  الالكترونية وتقديم بلاغ حول ذلك.
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