تحركات من "فلسطينيي الشتات" في العالم لإدانة الاحتلال أمام المحاكم الدولية

هديل غبون

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يسخر الناشط الفلسطيني البلجيكي ورسام الكاريكاتور أحمد فراسيني، جل وقته لمتابعة وتنسيق أعمال الحملة التضامنية لمؤسسات مجتمع مدني في بلجيكا وأوروبا منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، بينما بدأ حقوقيون وناشطون ومؤسسات أوروبية ناشطة، بجمع البيانات اللازمة لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.وحجزت منظمات المجتمع الأوروبية مكانا لها في الميادين الكبرى بالعواصم الغربية لمناصرة القضية الفلسطينية، وتعرية الاحتلال، وكذلك في أروقة الأحزاب الأوروبية والهيئات الحقوقية، وبذل جهود منظمة للوصول إلى المحكمة.وقال الفراسيني لـ"الغد"، وهو منسق أعمال المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية في بروكسل، إن العمل بدأ تأطيره بعد الأيام الأولى للحرب، بفعاليات وأنشطة ومظاهرات شارك فيها مئات الآلاف، لتكون مؤسسية "مطلبية" تخرج من إطار الغضب.وبين، أن العمل عبر المجلس، تبلور باتجاه المطلبية بعد صدور مواقف منحازة من دول الاتحاد الأوروبي لصالح "إسرائيل، والتمسك بالحق في الدفاع عن نفسها"، وكذلك في البرلمان الأوروبي لاحقا، والذي صوت لصالح ذلك. وأضاف أن "الحراك تبلور بشكل ممنهج ومطلبي، بعد التصويت في البرلمان الأوروبي وقيام برلمانيين أوروبيين بزيارة المستوطنات لدى الاحتلال وتأييدهم الأعمى. فتشكلت هذه الجبهة للضغط على مراكز القرار والأحزاب الأوروبية في الموقف حيال حرب الإبادة الجماعية في غزة".ولفت الفراسيني لإرسال عشرات الرسائل لبرلمانيين أوروبيين، وعقد لقاءات معهم، لكن التعنت الأوروبي وعدم إدانة جرائم الاحتلال، والامتناع عن الدعوة لوقف إطلاق النار، دعاهم للاستمرار بالعمل حتى الآن، ووضع خطط للمراحل المقبلة.وفيما أكد أن هناك أطرا عديدة تعمل في هذا المجال، قال إن الأنشطة المنهجية اتخذت أكثر من منحى، منها التواصل مع البرلمانيين وأكثر من 40 حزبا أوروبيا وبعث رسائل للمفوضية والمسؤولين الأوروبيين، من منظوري انتهاك حقوق الإنسان والمنظمات البلجيكية أوروبية، بالتأشير لمخالفات القوانين الأوروبية والمثل والأخلاقيات التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي.وأضاف الفراسيني "وضعنا أصابعنا على المخالفات في الموقف السياسي الأوروبي الداعم للاحتلال. قبل يومين بعثت أكثر من 700 رسالة بريدية، بينها 600 بريدية لبرلمانيين أوروبيين، كما عقدنا مؤتمرا صحفيا بحضور 4 قانونيين كبار، وخرجنا منه بفتاوى قانونية وورقة موثقة بها، وبعثت رسالة حول الإبادة الجماعية في غزة من منظور القانون الدولي".وكان من بين هيئة المحامين التي شاركت في المؤتمر الصحفي، المحامي الفرنسي جيل ديفير من منظمة التحالف القانوني، والذي يقود حاليا جيشا من المحامين، إذ يجري الإعداد لعدة قضايا لتقديمها إلى الجنائية الدولية، عبر التعامل مع كل جرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية والحرب بشكل منفصل.وقال الفراسيني "الآن هناك 620 محاميا يعمل ضمن الفريق مع ديفير، للتقدم نحو المحاكم الدولية والأوروبية الداخلية، التقوا مدعين عامين فيها، وبدأوا يقدمون الوثائق اللازمة". كما اشار الى أن هناك عملا منظما وفعاليات على الأرض، بدأت تتخذ منحى تخصصيا للقطاعات، تحاكي التيارات السياسية المتنوعة، وبعيدا عن حصر الأنشطة بالبعد الإنساني، فالمطلوب وقف الحرب على غزة".ولفت إلى أن أحزابا في البرلمان البلجيكي حاليا، تتحرك لطلب التصويت على مقاطعة الاحتلال وفرض عقوبات عليه، والاعتراف بدولة فلسطين، لم تحسم بعد، مؤكدا انه "لا بد من القول إن أحزاب اليسار الأوروبية، أبدت مواقف مناصرة حتى الآن".من جهته، قال المهندس والناشط البولندي الفلسطيني عمر فارس، إن تحركات المجتمع الفلسطيني والمدني في بولندا أيضا، اتخذت منحى داعما ومناصرا عبر المظاهرات والاحتجاجات السلمية، مؤكدا أن هناك "وعيا" تركته هذه التحركات في المجتمع البولندي، بخاصة وأن لبولندا خصوصية تختلف عن بقية دول أوروبا، بحيث أودت "الإبادة الجماعية لليهود البولنديين" على يد " النازية" بالملايين.وشدد فارس الذي يقيم في مدينة كراكوف في بولندا، بأن الناشطين الفلسطينيين البولنديين يحاولون نقل حقيقة ما يجري في غزة من حرب إبادة على الفلسطينيين، في محاكاة تشبه "المحرقة" في بولندا، لما لها من أثر تاريخي، لجلب الأنظار نحو هذه المعاناة وحرب الإبادة، وقال "بعض التظاهرات التي خرجت في بداية الحرب على غزة، لم تتجاوز المئات. اليوم، تشهد هذه التظاهرات مشاركة الآلاف سواء في كراكوف أو وارسو أو غيرها من المدن البولندية".وبين فارس الذي يمثل الجمعية الثقافية لفلسطينيي بولندا، بأن "التحركات تهدف للضغط والتأثير آجلا أم عاجلا على صناع القرار وحكومات أوروبا لتغيير المواقف الرسمية، والإبقاء على تسيير الإمدادات الإنسانية إلى غزة، ومناصرة القضية الفلسطينية"، مضيفا "كثير من البولنديين عرف حقيقة الكذب الإسرائيلي".و بين الأعوام 2008 و2015 انطلقت أكثر من 16 سفينة شحن، باتجاه موانئ غزة لكسر الحصار عنها، وصلت منها نحو 6 سفن، فيما منعت أكثر من 11 سفينة من أبرزها أسطول الحرية 1 في أيار (مايو) 2010، إذ قتلت قوات الاحتلال نحو 10 ناشطين على متن سفينة "مرمرة" في هذا الأسطول، وسير أسطول آخر بعدها، هو أسطول الحرية 2 في تموز (يوليو) 2010، الذي اعترضته قوات الاحتلال وأحدثت خرابا كبيرا في بعض سفنه أيضا.وفي هذا السياق، انطلقت "الحملة الدولية لإنقاذ غزة" بمشاركة حاشدة من منظمات شعبية عربية ودولية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم، لتسيير سفن دعم وإغاثة من جديد لكسر الحصار المفروض على غزة، في مؤتمر عقد باسطنبول.وبحسب البيان التأسيسي للحملة الذي رصدته "الغد"، فإنها تهدف لتنظيم جهود النصرة والإغاثة والإنقاذ بكل الوسائل السلمية الممكنة والقانونية، وفي مقدمتها تسيير "سفن المساعدات" في أقرب وقت ممكن لقطاع غزة، وفق القوانين الدولية في أوقات الحرب.وأشار البيان، إلى أن الحملة بصدد بدء إجراءات شراء "سفن شحن لاستخدامها بنقل المساعدات الإغاثية لغزة"، وأنها تدرس فكرة شراء سفن صغيرة للركاب، وشراء المساعدات وشحنها إلى غزة.وستضغط الحملة أيضا لأجل "كسر الحصار" على غزة، وفتح المعابر وتمكين الفلسطينيين من حرية التنقل، منوهة بأنها ستبذل جهدها لإبحار أولى السفن للقطاع قبل نهاية الشهر الحالي.وشارك في المؤتمر رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب فراس العجارمة، الذي قال إن مشاركة الأردن جاءت ليكون جزءا منها. وقال في مقابلة مصورة أجرتها الحملة ونشرتها الجمعة على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "هذا هو وقت الحصار على غزة التي تعاني من الحصار منذ 17 عاما، ولا بد من وقفة إنسانية الآن من شعوب العالم وأحراره للذهاب إلى غزة وكسر الحصار هناك".ونقلت الحملة التي تشارك بها منظمات أوروبية وعربية وإسلامية، عن البروفيسور تورستن دحلة رئيس السفينة النرويجية لغزة، إن توحيد الجهود مهم جدا الآن شعبيا في أنحاء العالم والعالمين الإسلامي والعربي، والاستفادة من تجربة أسطول الحرية.وقال "يمكننا توسيع المبادرة لتوحيد الجهد، لتكون أكثر فاعلية لإيصال المعدات والمستلزمات الطبية والتضامن مع مرضى السرطان، فالمستوى السياسي الرفيع لا يعمل فعليا، ويجب أن يكون العمل من القاعدة الشعبية".