الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني لـ"الغد": بدء تقديم الأوراق والوثائق لمحاسبة الكيان على جرائمه 

تحركات من "فلسطينيي الشتات" في العالم لإدانة الاحتلال أمام المحاكم الدولية

متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية في فرنسا-(وكالات)
متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية في فرنسا-(وكالات)
 يسخر الناشط الفلسطيني البلجيكي ورسام الكاريكاتور أحمد فراسيني، جل وقته لمتابعة وتنسيق أعمال الحملة التضامنية لمؤسسات مجتمع مدني في بلجيكا وأوروبا منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، بينما بدأ حقوقيون وناشطون ومؤسسات أوروبية ناشطة، بجمع البيانات اللازمة لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية. اضافة اعلان
وحجزت منظمات المجتمع الأوروبية مكانا لها في الميادين الكبرى بالعواصم الغربية لمناصرة القضية الفلسطينية، وتعرية الاحتلال، وكذلك في أروقة الأحزاب الأوروبية والهيئات الحقوقية، وبذل جهود منظمة للوصول إلى المحكمة. 
وقال الفراسيني لـ"الغد"، وهو منسق أعمال المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية في بروكسل، إن العمل بدأ تأطيره بعد الأيام الأولى للحرب، بفعاليات وأنشطة ومظاهرات شارك فيها مئات الآلاف، لتكون مؤسسية  "مطلبية" تخرج من إطار الغضب.
وبين، أن العمل عبر المجلس، تبلور باتجاه المطلبية بعد صدور مواقف منحازة من دول الاتحاد الأوروبي لصالح "إسرائيل، والتمسك بالحق في الدفاع عن نفسها"، وكذلك في البرلمان الأوروبي لاحقا، والذي صوت لصالح ذلك. وأضاف أن "الحراك تبلور بشكل ممنهج ومطلبي، بعد التصويت في البرلمان الأوروبي وقيام برلمانيين أوروبيين بزيارة المستوطنات لدى الاحتلال وتأييدهم الأعمى. فتشكلت هذه الجبهة للضغط على مراكز القرار والأحزاب الأوروبية في الموقف حيال حرب الإبادة الجماعية في غزة". 
ولفت الفراسيني لإرسال عشرات الرسائل لبرلمانيين أوروبيين، وعقد لقاءات معهم، لكن التعنت الأوروبي وعدم إدانة جرائم الاحتلال، والامتناع عن الدعوة لوقف إطلاق النار، دعاهم للاستمرار بالعمل حتى الآن، ووضع خطط للمراحل المقبلة. 
وفيما أكد أن هناك أطرا عديدة تعمل في هذا المجال، قال إن الأنشطة المنهجية اتخذت أكثر من منحى، منها التواصل مع البرلمانيين وأكثر من 40 حزبا أوروبيا وبعث رسائل للمفوضية والمسؤولين الأوروبيين، من منظوري انتهاك حقوق الإنسان والمنظمات البلجيكية أوروبية، بالتأشير لمخالفات القوانين الأوروبية والمثل والأخلاقيات التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي. 
وأضاف الفراسيني "وضعنا أصابعنا على المخالفات في الموقف السياسي الأوروبي الداعم للاحتلال. قبل يومين بعثت أكثر من 700 رسالة بريدية، بينها 600 بريدية لبرلمانيين أوروبيين، كما عقدنا مؤتمرا صحفيا بحضور 4 قانونيين كبار، وخرجنا منه بفتاوى قانونية وورقة موثقة بها، وبعثت رسالة حول الإبادة الجماعية في غزة من منظور القانون الدولي".  
وكان من بين هيئة المحامين التي شاركت في المؤتمر الصحفي، المحامي الفرنسي جيل ديفير من منظمة التحالف القانوني، والذي يقود حاليا جيشا من المحامين، إذ يجري الإعداد لعدة قضايا لتقديمها إلى الجنائية الدولية، عبر التعامل مع كل جرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية والحرب بشكل منفصل. 
وقال الفراسيني "الآن هناك 620 محاميا يعمل ضمن الفريق مع ديفير، للتقدم نحو المحاكم  الدولية والأوروبية الداخلية، التقوا مدعين عامين فيها، وبدأوا يقدمون الوثائق اللازمة". كما اشار الى أن هناك عملا منظما وفعاليات على الأرض، بدأت تتخذ منحى تخصصيا للقطاعات، تحاكي التيارات السياسية المتنوعة، وبعيدا عن حصر الأنشطة بالبعد الإنساني، فالمطلوب وقف الحرب على غزة". 
ولفت إلى أن أحزابا في البرلمان البلجيكي حاليا، تتحرك لطلب التصويت على مقاطعة الاحتلال وفرض عقوبات عليه، والاعتراف بدولة فلسطين، لم تحسم بعد، مؤكدا انه "لا بد من القول إن أحزاب اليسار الأوروبية، أبدت مواقف مناصرة حتى الآن". 
من جهته، قال المهندس والناشط البولندي الفلسطيني عمر فارس، إن تحركات المجتمع الفلسطيني والمدني في بولندا أيضا، اتخذت منحى داعما ومناصرا عبر المظاهرات والاحتجاجات السلمية، مؤكدا أن هناك "وعيا" تركته هذه التحركات في المجتمع البولندي، بخاصة وأن لبولندا خصوصية تختلف عن بقية دول أوروبا، بحيث أودت "الإبادة الجماعية لليهود البولنديين" على يد " النازية" بالملايين. 
وشدد فارس الذي يقيم في مدينة كراكوف في بولندا، بأن الناشطين الفلسطينيين البولنديين يحاولون نقل حقيقة ما يجري في غزة من حرب إبادة على الفلسطينيين، في محاكاة تشبه "المحرقة" في بولندا، لما لها من أثر تاريخي، لجلب الأنظار نحو هذه المعاناة وحرب الإبادة، وقال "بعض التظاهرات التي خرجت في بداية الحرب على غزة، لم تتجاوز المئات. اليوم، تشهد هذه التظاهرات مشاركة الآلاف سواء في كراكوف أو وارسو أو غيرها من المدن البولندية". 
وبين فارس الذي يمثل الجمعية الثقافية لفلسطينيي بولندا، بأن "التحركات تهدف للضغط والتأثير آجلا أم عاجلا على صناع القرار وحكومات أوروبا لتغيير المواقف الرسمية، والإبقاء على تسيير الإمدادات الإنسانية إلى غزة، ومناصرة القضية الفلسطينية"، مضيفا "كثير من البولنديين عرف حقيقة الكذب الإسرائيلي". 
و بين الأعوام 2008 و2015 انطلقت أكثر من 16 سفينة شحن، باتجاه موانئ غزة لكسر الحصار عنها، وصلت منها نحو 6 سفن، فيما منعت أكثر من 11 سفينة من أبرزها أسطول الحرية 1 في أيار (مايو) 2010، إذ قتلت قوات الاحتلال نحو 10 ناشطين على متن سفينة "مرمرة" في هذا الأسطول، وسير أسطول آخر بعدها، هو أسطول الحرية 2 في تموز (يوليو) 2010، الذي اعترضته قوات الاحتلال وأحدثت خرابا كبيرا في بعض سفنه أيضا. 
وفي هذا السياق، انطلقت "الحملة الدولية لإنقاذ غزة" بمشاركة حاشدة من منظمات شعبية عربية ودولية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم، لتسيير سفن دعم وإغاثة من جديد لكسر الحصار المفروض على غزة، في مؤتمر عقد باسطنبول. 
وبحسب البيان التأسيسي للحملة الذي رصدته "الغد"، فإنها تهدف لتنظيم جهود النصرة والإغاثة والإنقاذ بكل الوسائل السلمية الممكنة والقانونية، وفي مقدمتها تسيير "سفن المساعدات" في أقرب وقت ممكن لقطاع غزة، وفق القوانين الدولية في أوقات الحرب. 
وأشار البيان، إلى أن الحملة بصدد بدء إجراءات شراء "سفن شحن لاستخدامها بنقل المساعدات الإغاثية لغزة"، وأنها تدرس فكرة شراء سفن صغيرة للركاب، وشراء المساعدات وشحنها إلى غزة. 
وستضغط الحملة أيضا لأجل "كسر الحصار" على غزة، وفتح المعابر وتمكين الفلسطينيين من حرية التنقل، منوهة بأنها ستبذل جهدها لإبحار أولى السفن للقطاع قبل نهاية الشهر الحالي. 
وشارك في المؤتمر رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب فراس العجارمة، الذي قال إن مشاركة الأردن جاءت ليكون جزءا منها. وقال في مقابلة مصورة أجرتها الحملة ونشرتها الجمعة على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "هذا هو وقت الحصار على غزة التي تعاني من الحصار منذ 17 عاما، ولا بد من وقفة إنسانية الآن من شعوب العالم وأحراره للذهاب إلى غزة وكسر الحصار هناك". 
ونقلت الحملة التي تشارك بها منظمات أوروبية وعربية وإسلامية، عن البروفيسور تورستن دحلة رئيس السفينة النرويجية لغزة، إن توحيد الجهود مهم جدا الآن شعبيا في أنحاء العالم والعالمين الإسلامي والعربي، والاستفادة من تجربة أسطول الحرية. 
وقال "يمكننا توسيع المبادرة لتوحيد الجهد، لتكون أكثر فاعلية لإيصال المعدات والمستلزمات الطبية والتضامن مع مرضى السرطان، فالمستوى السياسي الرفيع لا يعمل فعليا، ويجب أن يكون العمل من القاعدة الشعبية".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
762e457c-a982-4abc-a892-854402518df1

القبض على سائق شاحنة تسبّب بوفاة أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية

منذ 10 دقيقة
Untitled-1

ذرائع الاحتلال للهجوم على خان يونس تلهث وراء التهجير.. لكن؟

منذ1 ساعة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة يتحدث خلال جلسة حوارية حول مبادرة المُناخ واللاجئين في دبي أمس-(الغد)

الخصاونة: تأثيرات مناخية متطرفة في الأردن منها ارتفاع الحرارة وانخفاض الأمطار

منذ1 ساعة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال مباحثاته مع رئيس مجموعة البنك الدولي في دبي أمس-(بترا)

الخصاونة: تعزيز التعاون مع البنك الدولي للمحافظة على زخم التحديث

منذ1 ساعة
مقر نقابة الأطباء الأردنيين في مجمع النقابات المهنية-(أرشيفية)

الزعبي: بانتظار رد على طلب إرسال أطباء إلى غزة

منذ2 ساعة
جانب من الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال-(وكالات)

هل تخلى الاحتلال عن أسراه لدى المقاومة؟

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الإجابة الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

نريد إعلاما عالميا

محمود الخطاطبة |اليوم

حرب المقاطعة ضد الاحتلال الإسرائيلي

نضال منصور |اليوم
سلامة الدرعاوي

فرضيات الإيرادات والنفقات في الموازنة

سلامة الدرعاوي |اليوم

"جهاد" مشبوه

سميح المعايطة |اليوم

حرب صامتة على الضفة الغربية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات | منذ4 ساعة
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات | منذ4 ساعة
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
 