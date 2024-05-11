"تحضيري القمة" يبحث التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ورفع التعاون بينها

زايد الدخيل

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عمان- بدأت أمس في العاصمة البحرينية المنامة، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الــ 33، باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة البحرين، ومشاركة الأردن.وناقش الاجتماع عددا من مشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي سيعقد أعماله اليوم.وبحث الاجتماع أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وضرورة رفع مستوى التعاون بينها والعمل على تطوير نماذج اقتصادية ومالية مستدامة، تسهم في رفع مستويات المرونة في مواجهة جميع التحديات والمخاطر، كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وإيجاد الحلول العاجلة للتحديات التي تواجه المنطقة وشعوبها لا سيما في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن والمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة.ويتضمن مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة، 12 بنداً منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وخطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، وتم إدراج هذا البند بناء على مذكرة تقدمت بها دولة فلسطين.كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً حول التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة وإقامة الاتحاد العربي الجمركي، بالإضافة للإستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023-2028)، وكذلك الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني المحدثة (2023) بناء على مذكرة منظمة العمل العربية.ويتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً بعنوان "عقد اجتماعي جديد: الحوار الاجتماعي سبيلنا نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام"، والنظر في إيجاد آلية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية.كما يشمل مشروع جدول الأعمال أربعة موضوعات مقدمة من السعودية، هي الاحتفاء بيوم شهيد الصحة، ومشاركة تجارب المملكة العربية السعودية الناجحة في القطاع الصحي، بالإضافة إلى بند حول مقاومة مضادات الميكروبات، وآخر حول مستجدات مجلس وزراء الأمن السيبراني العربي.كما يتضمن مشروع جدول الأعمال مقترحاً مقدماً من الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن الرؤية العربية 2045، تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل.ويشمل مشروع جدول الأعمال بندا ألا وهو ما يستجد من أعمال، ومذكرة من البحرين حول التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، ومقترح دولة الإمارات العربية المتحدة حول المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، ومقترح المنظمة العربية للسياحة حول مبادرة شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة، وقرار المجلس الوزاري العربي للمياه حول الإستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة - المحدثة (2020-2030).ومن المقرر أن يرفع كبار المسؤولين مشروع جدول الأعمال إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة اليوم الأحد لإقراره.ونشرت جامعة الدول العربية عبر موقعها الإلكتروني جدول الاجتماعات التحضيرية التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل وتشمل عقد ستة اجتماعات لكبار المسؤولين بالدول العربية.وتكتسب القمة العربية الــ 33 ، زخما دوليا في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة وضرورة التوصل إلى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.