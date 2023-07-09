الأحد 09 تموز 2023
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تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.. برنامج القافلة الخضراء يزرع 1,000 شجرة مثمرة

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برنامج القافلة الخضراء يزرع 1,000 شجرة مثمرة


منذ أن أطلقت المنظمة العربية لحماية الطبيعة برنامج القافلة الخضراء، سعت لتمكين المزارعين في الأماكن المهمشة، وعلى مدى عقدين أصبحت هناك شراكة حقيقية معهم قوامها التشاركية في العمل وتعزيز القطاع الزراعي بغرس الأشجار الموائمة لبيئتنا وثقافتنا، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة ومنها الأهداف التي ثبتتها الأمم المتحدة، وبخاصة الهدفين الـ 2 المتعلق بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية، والـ 13 المخصص لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيراته. اضافة اعلان

وضمن نشاطات موقعية متعددة شملت 4 محافظات أردنية من إربد شمالاً وحتى البلقاء وسطاً مروراُ بالكرك جنوباً ومنها إلى العقبة، زرع برنامج القافلة الخضراء 1,000 شجرة مثمرة متنوعة بدعم من بنك الاتحاد الراعي الذهبي. واستهدفت هذه المبادرة، 5 عائلات زراعية منها على وجه الخصوص من يقطن في منطقة الأغوار الجنوبية، والأغوار الوسطى وهي منطقة توليها العربية لحماية الطبيعة اهتماماً مضاعفاً كونها تمثل سلة الأردن الغذائية.

وشارك بحماس في عملية الزراعة في الأنشطة الأربعة المجتمع المحلي إلى جانب موظفي البنك، وستوفر الأشجار مصدر دخل مستدام، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 22 طن سنوياً.
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