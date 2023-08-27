تحويل 1850 طالبا من "التربية" إلى مؤسسة التدريب المهني

هبة العيساوي

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عمان - في الوقت الذي تنتظر فيه مؤسسة التدريب المهني قرار الحكومة لخطة التحول لتصبح تحت مظلة وزارة التربية والتعليم بدلا من وزارة العمل، أكد مسؤول الإعلام في المؤسسة جميل القاضي أن 1850 طالبا من الصف التاسع حولوا من وزارة التربية إلى المؤسسة الشهر الحالي.وبين القاضي في تصريح لـ"الغد" أن هؤلاء الطلاب سيتلقون التعليم المهني في معاهد المؤسسة وسيستخدمون مكاتبها وأجهزتها ويتعلمون من خلال كادر مشترك من وزارة التعليم والمؤسسة.ولفت إلى أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، صرح أول أمس، خلال الجلسة الختامية لملتقى "عام على التحديث"، أن الحكومة في المراحل النهائية لتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم بحيث تكون وزارة للتربية والموارد البشرية.وبين القاضي أنه وفقا لتصريحات وزارة التربية أن 18 ألف طالب تحولوا لمسار التعليم المهني العام الدراسي الحالي، فإن 1850 طالبا منهم تحولوا للمؤسسة.وسيتوزع هؤلاء الطلاب على 266 مدرسة مهنية تابعة لوزارة التربية والتعليم و35 معهدا تابعا لمؤسسة التدريب المهني.وكان من المفترض أن يتم فتح باب التسجيل للالتحاق بمؤسسة التدريب المهني في شهر تموز(يوليو) الماضي ولكن كون أن قرار خطة التحول لم يصدر رسميا من الحكومة تأخر فتح باب التسجيل حتى يوم أمس.وأعلن مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس احمد الغرايبة أمس عن فتح باب القبول والتسجيل للدور الثاني من العام التدريبي 2023/2024 في كافة معاهد المؤسسة المنتشرة في كافة المحافظات وذلك من خلال الرابط الالكتروني ereg.vtc.gov.jo والتسجيل المباشر في المعاهد .وقال الغرايبة في تصريح صحفي، إن مؤسسة التدريب المهني وضعت خطة استراتيجية للأعوام 2022 - 2025 وفقا لتوجيهات جلالة الملك عبد اللّه الثاني بضرورة استمرارية تطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.وأضاف أن المؤسسة تعمل وفق رؤية جديدة بدعم ومتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والمهارات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، والمرتبطة بالأمن الغذائي، والمهارات المرتبطة بالصناعات.وأشار الغرايبة الى أن المؤسسة تسعى إلى مواكبة سوق العمل من خلال طرح تخصصات جديدة ونوعية قادرة على خلق فرص عمل والمنافسة في سوق العمل والتي تلائم التطور في مختلف المجالات، انطلاقا من استراتيجية مؤسسة التدريب المهني التي تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب الأردنيين في مختلف المجالات وربطهم بفرص عمل مناسبة، فقامت المؤسسة توافقاً مع الخطة الوطنية الأردنية للزراعة المستدامة (2022-2025)، بتطوير 12 برنامجاً زراعياً بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة واستحداث برامج تدريبية في قطاع الزراعة مثل (مزارع عام زراعات مائية، مساعد ميكانيكي معدات زراعية، مركب شبكات الري) وتجهيز المشاغل بالمعدات والأجهزة اللازمة في ثلاث محافظات (البلقاء، إربد، المفرق).وذكر الغرايبة أنه تم تحويل مركز القويسمة إلى مركز التميز الأردني الألماني لصيانة المركبات وبمشاركة القطاع الخاص، وسيقدم المركز الدورات التدريبية (صيانة السيارات الكهربائية، صيانة السيارات الهجينة، وصيانة المعدات الثقيلة) اضافة لمراكز التميز في مجالات المحكيات والذهب والمجوهرات والصناعات الدوائية.واشار الغرايبة، لبرامج اخرى جديدة ومميزة مثل برامج الدعم اللوجيستي والسيارات الكهربائية ومعاون طبي والطاقة الشمسية الى جانب منح الرخصة الدولية في الذكاء الصناعي والطباعة الصناعية.يذكر أن المؤسسة تطرح أكثر من 109 برامج تدريبة للفصل الثاني من العام التدريبي 2023/2024 في معاهد المؤسسة المنتشرة في كافة انحاء والمملكة ، وتستمر عملية التسجيل لغاية بدء الدوام في الأول من تشرين أول القادم.وستستقبل المؤسسة منذ مطلع ايلول طلاب التعليم المهني (ضمن برنامج الثانوي التطبيقي البريطاني BTEC) وذلك بالشراكة التامة مع وزارة التربية والتعليم، ضمن 6 تخصصات (تخصص الأعمال وتخصص التكنولوجيا وتخصص الهندسة وتخصص التجميل والضيافة والزراعي).