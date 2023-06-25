تخريج الفوج الـ60 من كلية الأمير فيصل

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احتفلت كلية الأمير فيصل الفنية اليوم الأحد، بتخريج الفوج الستين من تلاميذها، بحضور قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات.وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، واستعرض طابور الخريجين من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي.وخاطب آمر الكلية العقيد المهندس مازن المعايطه الخريجين قائلا: "تحتفل كلية الأمير فيصل الفنية بتخريج كوكبة من أبناء الأردن الأوفياء، لنراكم اليوم تلتحقون بركب إخوانكم رفاق السلاح في ميادين الشرف والرجولة، وقد خطوتم الخطوة الأولى في سلم التميز والاحتراف، لتباشروا بالتطوير والبناء على ما اكتسبتموه من علم ومعرفة من زملائكم الفنيين والضباط والمهندسين في مختلف وحدات سلاح الجو الملكي".وأضاف المعايطه أن قيادة سلاح الجو الملكي تقدم الدعم لرفع مستوى الكلية، تجسيداً للرؤية الاستراتيجية لسلاح الجو من خلال دمج الفكر والإعداد العسكري.وأوصى المرشد الديني في قيادة سلاح الجو الخريجين بتقوى الله، وحثهم على أن يحافظوا على سمعة الجيش المصطفوي الذي استأنس به المستضعفون في الأرض.وفي نهاية التخريج، وزَّع قائد سلاح الجو الملكي الجوائز التقديرية على مستحقيها، وكرّم المدربين تقديراً لتميزهم وجهودهم التي بذلوها.وحضر التخريج عدد من الملحقين العسكريين وضباط سلاح الجو الملكي، ومسؤولون مدنيون، وعدد من المتقاعدين العسكريين وذوو الخريجين.