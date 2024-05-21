تخصيص 200 ألف دينار لصيانة وبناء أسوار المقابر في الزرقاء

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قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الكابتن فيصل الزواهرة ان المجلس خصص مبلغ 200 الف دينار لصيانة وبناء أسوار عدد من المقابر داخل حدود المحافظة.وبين الزواهرة ، أن مجلس المحافظة وضع ضمن خطته الاهتمام بالمقابر وإعادة صيانة اسوارها ، بعد أن أظهرت دراسة أولية أجريت على مقابر محافظة الزرقاء حاجة العديد منها للصيانة ولبناء أسوار لها، لا سيما تلك القديمة التي توقف الدفن فيها.واوضح ان المقابر التي سيتم المباشرة فيها هي ( مقبرة الأزرق - السخنة - العوضات - النعيمات - بيرين الجديدة - الحلابات الشرقي - حي الحسين - القطيفان - العمر والمعمر - عوجان - البقيع - الجبل الأبيض - المقبرة المسيحية).ولفت الزواهرة إلى أن المجلس خصص 200 الف دينار على موازنة هذا العام لصيانة معظم المقابر الإسلامية والمسيحية التي تحتاج إلى صيانة، وإنشاء أسوار لبعضها من خلال تقديم المبالغ اللازمة لمديريتي أوقاف الزرقاء والرصيفة، ولبلديات المحافظة الـ 7 ، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص مبالغ في موازنة 2025 لتشمل بقية المقابر التي لم تشملها موازنة العام الحالي.