الجمعة 05 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تدابير غير سالبة للحرية لـ250 حدثا

وزارة التنمية الاجتماعية
وزارة التنمية الاجتماعية
 كشفت إحصاءات وزارة التنمية الاجتماعية، عن إحالة 250 حدثا من الذكور والإناث العام الماضي 2023، إلى مؤسسات لتنفيذ تدابير غير سالبة للحرية، وذلك من بين 1956 من الأحداث دخلوا إلى "دور تربية وتأهيل الأحداث" خلال العام ذاته. اضافة اعلان
وأدرجت هذه الإحصاءات  في ملخص أعدته الوزارة وعرضت أبرز مضامينه، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أول من أمس الثلاثاء، خلال استضافتها في منتدى الاتصال الحكومي، وتحدثت خلاله عن أبرز إنجازات وتحديات الوزارة خلال العام الماضي. 
وأظهرت الإحصاءات التي لم تنشر في حينه، انتفاع 394 مسنا في دور رعاية المسنين سواء التطوعية منها أو الخاصة. 
وأشارت الإحصاءات إلى استفادة 1947 امرأة من خدمات 5 دور للرعاية والحماية والإيواء التي توفرها الوزارة مع الشركاء خلال العام الماضي، مبينة أنه تم "إدماج 1780 ناجية من العنف الأسري في أسرهن ومجتمعاتهن". 
وفيما يتعلق بقطاع الحضانات، كشفت الإحصاءات عن تسجيل 1122 حضانة منتشرة في كل أنحاء المملكة، فيما استفاد من خدمات دور الحضانة قرابة 35000 طفل وطفلة. 
وفي العام 2023 وحده، تم تسجيل 106 من الحضانات الجديدة، توزعت على 7 حضانات منزلية، و45 حضانة مؤسسية، مقابل 54 حضانة خاصة. 
وفي إطار مشروع "مكاني" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" والمتعلق بتوفير مساحات آمنة وصديقة للأطفال خاصة الأكثر تهميشا، لحمايتهم وتمكينهم من الوصول إلى فرص للتعلم، بينت الإحصاءات تنفيذه من خلال 16 مركز تنمية مجتمع محلي. 
واستفاد من المشروع في بدايته، والذي يقدّم أيضا خدمات الدعم النفسي والتوعية الوالدية بحسب الوزارة، 4100 امرأة وفتاة و84014  طفلا وطفلة، إضافة إلى استفادة 14271 من الأمهات من برامج تنمية الطفولة، فضلا عن أكثر من 96 ألف مستفيد من الفعاليات التوعوية في المجتمعات المحلية. 
وفيما يخص مشروع "الواحات" الذي نفّذ بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف تعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا في مراكز تنمية المجتمع المحلي، أظهرت الإحصاءات خلال آخر 3 سنوات، استفادة أكثر من 4 آلاف امرأة وفتاة من برامج تدريب الخياطة لمدة 6 أشهر مقابل أجر، وتنفيذه من خلال 18 مركز تنمية مجتمع محلي. 
وأشارت البيانات، إلى صرف ما معدله 275 دينارا شهريا كراتب لكل متدربة، خلال هذا المشروع الذي حقق، أيضا، فرص عمل للمدربات والمستخدمات وعددهن 90، وبراتب شهري بلغ لكل منهن 350 دينارا. 
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