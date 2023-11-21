تدفقات الهطولات المطرية تعزز مخازين السدود الرئيسة

إيمان الفارس

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عمان - عززت تدفقات الهطولات المطرية الكثيفة خلال يومين متواصلين، مخازين السدود الرئيسة، والآمال بموسم شتوي بدأ غنيّا، وسط مؤشرات بحجم ارتفاع كميات المياه، الداخلة للسدود بفارق بلغ نحو 6 ملايين م3 إضافية، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الشتوي الماضي.ففيما بلغت كميات المياه المتدفقة والناجمة عن هطولات مطرية متواصلة، شهدتها مختلف المناطق وخزنتها السدود الرئيسة 930 ألف م3 خلال الفترة ذاتها من الموسم الشتوي الماضي، وصلت تلك الكميات إثر المنخفض الجوي الأخير الذي شهدته المملكة إلى 7 ملايين م3 تقريبا، وفق أرقام وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن.وقالت مصادر الوزارة إن التخزين الكلي في السدود الرئيسة الـ15، بلغ 72 مليون م3، معادلة ما نسبته 25 % من طاقتها التخزينية البالغة 288.128 مليون.وأشارت "المياه" لانعكاس تلك الهطولات إيجابا، على كميات جيدة دخلت السدود في معظم المناطق حتى صباح أمس من الأمطار وجريان الأودية، مضيفة أن سد الفيدان/ وادي عربة، وصل لأقصى طاقته التخزينية البالغة 3.306 مليون م3، وبنسبة 100 %.وأبدت مصادر "المياه"، في وقت سابق، عن أملها بأن يكون الموسم الشتوي الحالي 2023 – 2024، موسما غنيّا وأداء جيدا، لافتة لمضي تنفيذ خطط "المياه" وفق خطى ثابتة ووفق البرامج المحددة، والهادفة بأكملها لتوفير كميات المياه المدورة من خلال تقليل الفاقد، بنوعيه الإداري والفيزيائي، وذلك توازيا ومحاولات تأمين مصادر مياه جديدة.وأكدت "وادي الأردن" أهمية المحافظة على مخازين السدود الحالية، لدورها في رفد المياه الجوفية بمخزون مياه متجدد، للحفاظ على مخزونها الإستراتيجي، نتيجة تعرضها للاستنزاف بشكل كبير.ويعتزم قطاع المياه، إنجاز مشاريع متعلقة بإنشاء السدود على الأودية الفرعية وإنشاء سدود صحراوية وبرك وحفائر وحواجز مائية في البادية والمناطق الصحراوية، ومتابعة تشغيل تلك المنشآت والمحافظة على ديمومة عملها بصيانتها دوريا.وتعد السدود من أهم المرافق المائية الفاعلة في قطاع المياه، كونها ذات أهمية إستراتيجية، بخاصة لما تعانيه المملكة من محدودية الموارد المائية، وشح تغذيتها نتيجة لتناقص وتذبذب معدل هطل الأمطار في الأعوام الأخيرة، وتزايد الطلب على المياه في ظل الازدياد السكاني المطرد، وانتعاش الحياة الاقتصادية في مختلف المجالات.ويعتمد الأردن في موارده المائية، بشكل رئيس على الأمطار التي تتفاوت من منطقة لأخرى، حيث تلعب التضاريس دورا مهما في توزيع الهطل المطري.وأظهرت بيانات إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، أن معظم محافظات الأردن، سجلت أداء ممتازا للموسم المطري، نتيجة الهطولات الأخيرة حتى صباح الأول من أمس، حيث تجاوزت المعدلات المطرية المعدل العام المفترض.وبينت الأرقام أن الأداء المطري في إربد بلغت نسبة الأداء نحو 334 % بينما في عجلون وجرش، وصلت لما بين 261 % و 127 %، فيما سجلت العاصمة وعموم المناطق الوسطى نسبا عالية، بلغ متوسطها حوالي 140 %، وفي المناطق الجنوبية سجلت أيضا نسبا عالية جدا، حيث قاربت نسبة الأداء 500 % مقارنة مع المعدل المفترض.