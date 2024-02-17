السبت 17 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تراجع معيار الجودة الكلي لرياض الأطفال الحكومية نقطتين

مبنى وزارة التربية والتعليم-(ارشيفية)
مبنى وزارة التربية والتعليم-(ارشيفية)
عمان - كشف تقرير لوزارة التربية والتعليم بشأن رياض الأطفال الحكومية، تراجع نسبتها التي حققت محك الجودة الكلي من 97.62 % في العام الدراسي 2021/ 2022 لـ95.19 % في العام 2022/2023 بمقدار نقطيتن.اضافة اعلان
وأوصى التقريرالوطني لنتائج التدقيق إداريا وفنيا للجودة في رياض الأطفال الحكومية للعام الدراسي 2022/ 2023 بتعيين معلمات اصيلات للرياض، للتقليل من عدد معلمات التعليم الإضافي، لما له من أثر على جودة العملية التعليمية، وتهيئة البنية التحتية لتتناسب مع الأطفال ذوي الإعاقة، والتخطيط لأنشطة إثرائية تخدمهم، ورفع جاهزية الأركان التعليمية بأدواتها المختلفة في رياض الاطفال، ومتابعة المسؤولين لهذه الرياض.
كما أوصى التقرير المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني أخيرا بتزويد الرياض بالمستلزمات والأدوات التعليمية لذوي الإعاقة، وتدريب معلمات ومديرات الرياض على التعليم الدامج فيها، ووضع خطة تحسينها وتعزيزها بالتعاون مع المشرف التربوي، واستخدام المعلمة لأدوات ومصادر متنوعة للتعرف على الاحتياجات التربوية للاطفال، وتوظيف التكنولوجيا كأداة داعمة في تعلم وتعليم الأطفال.
وأشار إلى أن مكونات نظام الجودة، يتضمن معايير ومؤشرات أداء موزعة على جانبين: إداري؛ يعنى بإجراءات وممارسات يمكن الحكم بها على مدى جودة إدارة الروضة، ويندرج تحتها 7 مجالات رئيسية، منها: الإدارة والقيادة، الصحة والتغذية والحماية، البيئة المادية، المعلمة، التقييم، علاقة الروضة مع أولياء الأمور، والمجتمع المحلي، والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. 
والثاني، فني، يعنى بالعمليات والممارسات التي يمكن عبرها التأكد من أن معايير الجودة الفنية المتعلقة بالعملية التعليمية متحققة في الروضة، وتتوزع معايير ومؤشرات الأداء في هذا الجانب على 4 مجالات رئيسة، هي: التخطيط، التنفيذ، التقييم والتقويم، المهنية.
وأوضح أن على الروضة تحقيق 70 % من المؤشرات الإدارية، و70 % من المؤشرات الفنية، اذ على الروضة تحقيق 85 % من مؤشرات الجانبين الإداري والفني.
ولفت إلى أن عدد شعب رياض الأطفال الحكومية المطبقة لنظام الجودة منذ بداية العام الدراسي 2022-2023 بلغ 2518 جرى التدقيق عليها، لافتا إلى أنه في العامين الدراسيين 2019/2020 و2020/2021 لم يدقق عليها جراء جائحة كورونا والتحول للتعليم عن البعد.
وعزا التقرير ازدياد أعداد الرياض الحكومية للعام الدراسي 2022/2023 للتوسع باستحداث شعب رياض أطفال جديدة، وسعت الوزارة لإعطاء الأولوية لمرحلتها، وفق خطة الوزارة الإستراتيجية ضمن محور مكون التعليم المبكر، وتنمية الطفولة والإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ورؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، فضلا عن إقبال المجتمع المحلي على تسجيل أطفالهم في رياض الأطفال الحكومية. 
وبينت نتائج التدقيق، أن "2397 شعبة رياض أطفال حققت محك الجودة الكلي بنسبة 95.19 % من الرياض الحكومية، و2515 شعبة حققت مستوى الجودة إداريا بنسبة 99.88 %، كما حققت 2473 شعبة مستوى الجودة فنيا بنسبة 98.21 %". 
وأرجع تقرير انخفاض نسبة الرياض التي حققت محك الجودة الكلي للعام 2022/ 2023 مقارنة بالعام الدراسي 2021/2022 لضعف استخدام المعلمة لادوات ومصادر متنوعة، للتعرف على الاحتياجات التربوية للاطفال واهتماماتهم، وعدم توظيف معلمات للتكنولوجيا والاتصال بتعليم الأطفال، وعدم امتلاك بعضهن للمعرفة بالتقويم الشامل والمستمر لأداء الأطفال وعدم انتقال أثر التدريب للغرفة الصفية.
وأوضحت النتائج أن أعلى متوسط جودة إداريا على مستوى المملكة، ظهر في مجال المعلمة وبلغ 98.64 %، وأقل متوسط ظهر لدى ذوي الإعاقة وبلغ 88.89 % في حين حصل مجال التخطيط على أعلى متوسط جودة فنيا وبلغ 95.52 %، وجاء مجال التقييم والتقويم في أدنى متوسط جودة بنسبة 91.43 %. 
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