الجمعة 02 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تراجع نسبة النجاح بـ"تكميلية التوجيهي" 2.5 % نقطة عن سابقتها

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طلبة ناجحون بامتحان التوجيهي يعبرون عن فرحتهم أمس - (تصوير: ساهر قدراة)
عمان – تراجعت نسبة النجاح العامة في الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) من
66.2 % العام الماضي الى 63.7 % العام الحالي أي 2.5 % نقطة مئوية.اضافة اعلان
وعزا مدير ادارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم د. محمد شحادة التراجع الطفيف في نسبة النجاح، الى تطبيق الوزارة للعام الحالي، قرارها القاضي باحتساب العلامة الاحدث لطلبة رفع المعدل والبالغ عددهم في "التكميلية العام الماضي نحو 14 الف طالب وطالبة، لافتا الى ان هذا التراجع امر طبيعي في ظل تطبيق القرار، وتبقي النسب حول معدلاتها في الدورات الماضية.
وكان مجلس التربية والتعليم، احتسب مؤخرا العلامة الأحدث لكل متقدم للامتحان، لإعادة مبحث أو أكثر من مشتركي رفع المعدل ممن يحق لهم الالتحاق بالجامعات، بدءا من العام الدراسي 2022/2023.
وأضاف شحادة في تصريح خاص لـ"الغد" أمس، ان طلبة رفع المعدل في الاعوام السابقة،  كانت تحسب علامتهم الاعلى، لذلك كانوا لا يخفقون في الامتحانات، لكن ومنذ العام الدراسي الحالي، طبقت الوزارة قرارها باعتماد العلامة الاحدث، لذا فالطالب اذا لم يحقق متطلبات النجاح، يخفق ويجري اعتماد علامته الجديدة، مع احتفاظه بكشف العلامات السابقة.
وكانت الوزارة اعلنت مساء امس، نتائج الدورة التي بدأت اولى جلساتها في 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، واستمرت 19 يوما.
وقالت الوزارة في تقرير تفصيلي حول النتائج، ان عدد من سجلوا للامتحان للعام 2023 بلغ 81640، تقدم منهم 67799 لاستكمال متطلبات النجاح، و13841 لرفع المعدل، بينما حضر من المشتركين 72431، وحصل على الحد الأدنى منهم لمتطلبات النجاح 46142 بنسبة مئوية عامة
 بلغت 63.7 %. 
واشارت الوزارة في تقريرها، الى ان عدد الطلبة المتقدمين للامتحان التكميلي في المسار الثانوي الشامل الأكاديمي بلغ 63209، نجح منهم 40240 بنسبة 63.7 %، بينما  بلغت للمسار الثانوي الشامل المهني 64 %.
وافاد التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه أمس، بان نسب النجاح في المسار الاكاديمي لطلبة التكميلية، كانت 72 % للفرع العلمي، و56.2 % للادبي، و47.5 % للشرعي، في حين بلغ عدد المتقدمين للتكميلي وفق المسار المهني 9222، نجح منهم 5902، إذ جاءت نسب النجاح بهذا المسار، 52.2 % للفرع الصناعي، و71.4 % للزراعي، و58 % للفندقي، و70.9 % للاقتصاد المنزلي.
وبين التقرير، ان نسب النجاح حسب اعداد المباحث التي قدمها المشتركون في الدورة التكميلية، جاءت بواقع 66.9 % للمتقدمين في مبحث واحد، و65.4 % للمتقدمين في مبحثين، و65 % للمتقدمين في 3 مباحث، و59.3 % للمتقدمين في 4 مباحث فأكثر.
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