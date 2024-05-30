 
الخميس 30 أيار 2024
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تربية لواء الجيزة تقيم احتفالها المركزي للأعياد الوطنية - استقلال الأردن 78

جامعة الإسراء تحتفل بعيد الإستقلال الـ 78
تربية لواء الجيزة تقيم احتفالها المركزي للأعياد الوطنية - استقلال الأردن 78

احتفلت مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة اليوم الخميس، بالذكرى الثامنة والسبعين لاستقلال الأردن في رحاب جامعة الإسراء الخاصة، وذلك تحت رعاية مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الأستاذ سعد السكارنة، حيث حضر الحفل نخبة من الشخصيات التربوية المدير الإداري د. عبد الرحمن الزبن و المدير الفني د. شروق العيطان و رئيس قسم الديوان عاطف الهقيش و رئيس قسم الإعلام محمد الفايز و رئيس قسم الرقابة صادق الحباشنة و رئيس قسم التعليم أحمد سنيان و رئيس قسم النشاطات التربوية توفيق القفعان و عدد من مشرفي تربية لواء الجيزة .

وشهدت الفعالية حضور رئيس جامعة الإسراء الخاصة، الدكتور محمد حامد، وعميد شؤون الطلبة الدكتور بلال السكارنة، ورئيس قسم المتابعة الإعلامية في وزارة التربية والتعليم الأعلامية هالة الحويطات، ومدير مركز دفاع مدني الجيزة المقدم وائل العجارمة، بالإضافة إلى مديري المؤسسات الرسمية في اللواء، ونخبة  من الإعلاميين  من قناة المملكة الإعلامي محمد نواف الفايز ومن وكالة الانباء الأردنية بترا الإعلامي عمر الدهامشة ومن جريدة الدستور الصحفي احمد الحراوي ، وأعضاء مجلس المحافظة، وأعضاء مجلس التطوير التربوي، والمديرين المختصين، ومديري و مديرات المدارس، و شخصيات من المجتمع المحلي و أولياء أمور الطلبة.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي وتلاوة القرآن الكريم، ثم ألقى مدير التربية كلمة رحب فيها بالحضور وهنأ القيادة الهاشمية بهذه المناسبة الوطنية، مستذكراً جهود الأجداد في بناء الأردن الصامد أمام التحديات.

تبع ذلك كلمة رئيس الجامعة، الدكتور محمد حامد، الذي أشاد بدور الطالب كركيزة أساسية لمستقبل الأردن، وأكد على أهمية غرس مفاهيم المواطنة الصالحة وتعزيز قيم الولاء والانتماء.

تخلل الحفل العديد من الفقرات المميزة، حيث ألقى الطالب زياد صلاح الهقيش قصيدة وطنية نالت إعجاب الحضور. كما قدم كورال طالبات الصف الخامس من مدرسة نسيبة المازنية أغنية "موطني". وتم عرض فيديو بعنوان "مسيرة وطن" استعرض أهم الإنجازات التي حققها الأردن منذ تأسيسه.

كما قدم طلاب مدرسة العرين الثانوية للبنين رقصة السامر الشعبية التي تعكس تراث وثقافة الأردن.

وفي ختام الحفل، كرم مدير التربية والتعليم رئيس جامعة الإسراء بتقديم درع تقديري، ودروع قدمة للإعلاميين تقديرا لهم في دعم المنظومة التعليمية في إيصال الرسائل التربوية من خلال وسائل الإعلام ، وتعاونهم المستمر  

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وتم توزيع الجوائز والشهادات على المستحقين من الطلاب والمعلمين ومديري ومديرات المدارس.

وفي الختام، وجه مدير التربية والتعليم للواء الجيزة،الاستاذ سعد السكارنة، الشكر والتقدير لجامعة الإسراء على استضافتها الكريمة للحفل، وللقائمين على تنظيمه، بما في ذلك مدير الشؤون التعليمية والفنية الدكتورة شروق العيطان، ورئيس قسم النشاطات التربوية الأستاذ توفيق القفعان، وأعضاء قسم النشاطات علي الدخيل، وفوزي العرجان، ومرعي الدهامشة، والدكتور ممدوح النيف، ومنال الرحال، ونوال أبو عليم ، متمني لهم التوفيق تحت ظل صاحب الراية الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الامين حفظهم الله ورعاهم.

 


 

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