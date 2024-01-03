ترجيح إعلان نتائج "تكميلية التوجيهي" منتصف الشهر المقبل

آلاء مظهر

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عمان - رجح مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التربية والتعليم د. محمد شحادة إعلان نتائج الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في النصف الاول من الشهر المقبل.وقال شحادة في تصريح لـ"الغد" أمس، إن إجراءات التصحيح لإجابات المشتركين بدأت منذ لحظة وصولها من مديريات التربية والتعليم للإدارة، ضمن مراحل تسبق وضعها على القارئ الضوئي.واضاف أن لجان تصحيح الدورة التكميلية في الوزارة فرغت من تصحيح إجابات المشتركين في مبحث التربية الاسلامية الذي تقدم اليه الطلبة في 28 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، وتم الانتهاء من تصحيحة عبر الية القارئ الضوئي ليصار، بعدها البدء بالعمليات الفنية الاخرى متمثلة بالمطابقة والتفتيش والتدقيق، لافتا الى ان عمليات التصحيح لبقية المباحث ما تزال مستمرة.وأوضح، إن طواقم العمل الإداري والفني في الإدارة، تبذل جهودا كبيرة لاستخراج النتائج وفق الخطة المرسومة التي وضعتها الوزارة. وبين أن الوزارة لن تحدد موعد إعلان النتائج، الا بعد التأكد من الإجراءات المتمثلة بالتفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الإجابات، وإدخال العلامات قبل الاستخراج النهائي للنتائج.ولفت شحادة إلى أن دفاتر الإجابة، تمر في مراحل تقوم بها اللجان المختصة قبل الاستخراج النهائي للنتائج تزيد على 11 مرحلة، للتأكد من تصحيح الفقرات وجمع العلامات ومطابقتها ورقيا وإلكترونيا، وأخذ عينة عشوائية من الدفاتر لإعادة جمع ومطابقة العلامات المثبتة عليها مع العلامات المدخلة على النظام المحوسب لكل مبحث وطالب.وأكد حرص الوزارة على إنجاز مراحل التصحيح والتدقيق واستخراج النتائج بدقة، وبما يمنح الطلبة العلامات المستحقة التي حصلوا عليها وبشفافية تامة، مبينا أن عدد مراكز التصحيح بلغت 37 مركزا، وعدد المصححين أكثر من 8 آلاف، بينما بلغ عدد الطلبة المشتركين نحو 81614.