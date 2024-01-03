الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترجيح إعلان نتائج "تكميلية التوجيهي" منتصف الشهر المقبل

طلبة توجيهي يتقدمون لأحد الامتحانات - (أرشيفية)
طلبة توجيهي يتقدمون لأحد الامتحانات - (أرشيفية)
عمان - رجح مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التربية والتعليم د. محمد شحادة إعلان نتائج الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في النصف الاول من الشهر المقبل.اضافة اعلان
وقال شحادة في تصريح لـ"الغد" أمس، إن إجراءات التصحيح لإجابات المشتركين بدأت منذ لحظة وصولها من مديريات التربية والتعليم للإدارة، ضمن مراحل تسبق وضعها على القارئ الضوئي.
واضاف أن لجان تصحيح الدورة التكميلية في الوزارة فرغت من تصحيح إجابات المشتركين في مبحث التربية الاسلامية الذي تقدم اليه الطلبة في 28 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، وتم الانتهاء من تصحيحة عبر الية القارئ الضوئي ليصار، بعدها البدء بالعمليات الفنية الاخرى متمثلة بالمطابقة والتفتيش والتدقيق، لافتا الى ان عمليات التصحيح لبقية المباحث ما تزال مستمرة. 
وأوضح، إن طواقم العمل الإداري والفني في الإدارة، تبذل جهودا كبيرة لاستخراج النتائج وفق الخطة المرسومة التي وضعتها الوزارة. وبين أن الوزارة لن تحدد موعد إعلان النتائج، الا بعد التأكد من الإجراءات المتمثلة بالتفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الإجابات، وإدخال العلامات قبل الاستخراج النهائي للنتائج.
ولفت شحادة إلى أن دفاتر الإجابة، تمر في مراحل تقوم بها اللجان المختصة قبل الاستخراج النهائي للنتائج تزيد على 11 مرحلة، للتأكد من تصحيح الفقرات وجمع العلامات ومطابقتها ورقيا وإلكترونيا، وأخذ عينة عشوائية من الدفاتر لإعادة جمع ومطابقة العلامات المثبتة عليها مع العلامات المدخلة على النظام المحوسب لكل مبحث وطالب.
وأكد حرص الوزارة على إنجاز مراحل التصحيح والتدقيق واستخراج النتائج بدقة، وبما يمنح الطلبة العلامات المستحقة التي حصلوا عليها وبشفافية تامة، مبينا أن عدد مراكز التصحيح بلغت 37 مركزا، وعدد المصححين أكثر من 8 آلاف، بينما بلغ عدد الطلبة المشتركين نحو 81614.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1704297090607119300

اغتيال العاروري.. جنون الكيان بالبحث عن نصر يبقي المنطقة تحت خطر الاشتعال

منذ2 ساعة
1704295465896965700

"جبر الضرر".. فرصة للغزيين لرفع دعوات أمام القضاء الدولي ضد الكيان

منذ2 ساعة
1704299646037208000

الأردن قدم ما لم تقدمه دول كبرى لحماية اللاجئين رغم إمكانياته المحدودة

منذ2 ساعة
“الأمن” و”النزاهة” تعززان تعاونهما بالاتصال وتكنولوجيا المعلومات والربط الإلكتروني

“الأمن” و”النزاهة” تعززان تعاونهما بالاتصال وتكنولوجيا المعلومات والربط الإلكتروني

منذ2 ساعة
محكمة العدل الدولية

دعوات للحكومة لملاحقة جرائم الاحتلال

منذ2 ساعة
1704295665137006300

نقيب المحامين: نقود تحالفا دوليا لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

الأرقام هي التي تتحدث

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

إدارة الدين

سلامة الدرعاوي |اليوم

باب المندب: الأثر الاقتصادي العميق

رعد التل |اليوم

ميليشيا المخدرات الأردنية

سميح المعايطة |اليوم

الاغتيالات: قنبلة عنقودية تهدد أمن العالم

مالك العثامنة |اليوم

خطة تقسيم غزة ستفشل.. ووقف العدوان بات قريبا

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
33ZY2EB-highres-1699145178

نحن العرب مجبرون على استنطاق مكانتنا في العالم

ترجمات | منذ4 ساعة
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

ما وراء عودة زيلينسكي خاوي الوفاض من المساعدات الأميركية

ترجمات | منذ4 ساعة
دمار خلفته قوات الاحتلال جراء الهجوم على غزة-(وكالات)

‏غزة، أرض مدمرة، وشعب مثكول‏

ترجمات | منذ4 ساعة
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

‏"سنأتيكم بطوفان هادر": القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأعضاء من حكومته اليمينية المتطرفة - (أرشيفية)

الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو ولدت في الخطيئة

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
 