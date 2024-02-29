ترجيح بدء استقبال طلبات الاشتراك في "التوجيهي" منتصف الشهر الحالي

آلاء مظهر

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عمان - رجح مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التربية والتعليم محمد شحادة، أن يبدأ استقبال طلبات الاشتراك في "التوجيهي 2024"، خلال النصف الأول من الشهر الحالي.وقال شحادة في تصريح لـ"الغد" أمس، أن الوزارة ستعلن عن برنامج امتحان "التوجيهي" وموعد انعقاده، بعد انتهاء استقبال طلبات الاشتراك. كما أنها ستستقبل طلبات الاشتراك للطلبة النظامين بمدارسهم، في حين ستستقبلها لغير المستكملين متطلبات النجاح، والراغبين برفع المعدل، إلكترونيا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، أو عبرالرابط الخاص بالتسجيل.وسيكون الرابط متاحا على الصفحة الرئيسة لموقع الوزارة (moe.gov.jo)، وتُدفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق اي فواتيركم عبر التطبيق أو الوكلاء المعتمدين.وبشأن طلبة الدراسة الخاصة الجدد، فسيحصلون على طلبات اشتراكهم عند مراجعة مديريات التربية خلال فترة التسجيل المُعلنة، أما الموجودون خارج المملكة فيمكنهم مراجعة مكاتب السفارات الأردنية والمستشارين الثقافيين في مناطق إقامتهم.