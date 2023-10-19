تردد الاحتلال في الهجوم البري على القطاع.. هل يخشى مباغتات المقاومة؟

موفق كمال

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عمان- أكد خبراء عسكريون، أن الهجوم الحربي البري الذي أعلنت قوات الاحتلال أنها مقبلة على تنفيذه في قطاع غزة اكثر من مرة، بدعم ومشاركة عملياتية من القوات العسكرية الأميركية، وقوات غربية، لن تكون سهلة، بل ومن الصعب جدا على تلك القوات، تحقيق أي اهداف فيها.ومنذ اللحظة الأولى التي كشفت فيها عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، عن هشاشة القوة العسكرية للاحتلال في السابع من الشهر الحالي، أعلن على وقع هزيمته فيها، أنه سيخوض الحرب على غزة، برا وبحرا وجوا.وقد تمكن من تنفيذ شقين من حربه حتى الآن، هما الجو والبحر، وجراء تفوقه الهائل في الجو، فقد قصف احياء المدنية بذريعة وجود مقاتلين للمقاومة فيها، وارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين والآمنين، والتسبب بدمار هائل في مدن القطاع، بينما لا توجد فاعلية عسكرية كبيرة لقطعه البحرية المتطورة التي تقصف الاحياء والمدن، لكنها تحكم محاصرة القطاع منذ 17 عاما.وبينما أعلن الاحتلال بأنه سينفذ حربه، إلا انه حتى اللحظة لم يتخذ قرارا واضحا بشأن ذلك، مع أن قواتا برية لجيشه، بدأت مرابطتها في غلاف القطاع، وتعزيز استحكاماتها ومدها بالإسناد اللوجستي، ومحاولة ترميم خسائرها جراء عملية "طوفان الاقصى، التي دمرت المقاومة فيها مرابض آلياته ومعسكراته في نطاق الغلاف، كما قضت قضاء مبرما على فرقة غزة الاحتلالية، وفق تصريحات خجولة لإعلامه حول ذلك، لكن الناطق الاعلامي لـ"حماس" أكدها.رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يعيش أسوأ فترة في تاريخه السياسي، ومطلوب رأسه للمحاسبة من منتخبيه، بعد فشله في درء "طوفان الاقصى"، يتطلع الى تنفيذ حربه، وفق خبراء، بعد أن مد له الأميركيون والغرب، بخاصة بريطانيا وفرنسا، يدا، محشوة بالدعم اللوجستي، وربما- الجنود.ويهدف نتنياهو من الحرب، القضاء على المقاومة الفلسطينية، وتدمير الانفاق وتحرير الاسرى، وإعادة الاعتبار لجيشه الذي تكبد خسائر غير مسبوقة منذ وجود الاحتلال في فلسطين العام 1948 وحتى اليوم في "طوفان الأقصى".الحكومة الاسرائيلية، ورئيسها، يضعون على طاولة التهيب من تنفيذ هذه الحرب، اكثر من ذريعة، كالظروف الجوية، باعتبار أنهم ذاهبون الى نزهة، وينتظرون اجواء أفضل لخوض حربهم، والتخوف من دخول جهات إقليمية على خط الحرب فيتوسع نطاقها، ويقصد بذلك إيران، أو حزب الله اللبناني.خبير الدراسات الدفاعية اللواء المتقاعد مأمون ابو نوار، نفى أن يكون هناك امتدادات لهذه الحرب تاخذها الى حرب أقليمية، مؤكدا انها ستظل محصورة في نطاق القطاع، بينما الجبهة الشمالية تتأرجح في أفعالها المناوئة للاحتلال في مناطق الجنوب اللبناني وشمال فلسطين المحتلة.لكن أبونوار، يعود الى ان التطوارت التي تشهدها الحرب على غزة، لا يمكن ضمان تدحرجها خارج القطاع، فهناك تغيرات او تعديلات على الخطط العسكرية، ويتوقف كل ذلك على كيفية رؤية الاحتلال لتكتيكات المقاومة المرتقبة في مواجهة قواته البرية.وقال، إن تأجيل الاحتلال للهجوم اكثر من مرة، ربما يكون تهيئة وتمهيدا له، لرفع جهوزية قواته، واذا ما استمر التأجيل، فيرجح امتداد الحرب على غزة لعدة أشهر، وستكون حربا دموية، وستقع اشتباكات على مسافة صفر.وبين أبو نوار، أن اهداف المعركة البرية، تتبلور في محاولة السيطرة على القاطع الشمالي لمنطقة غزة، سعيا منه لتهجير اهاليها الى القاطع الجنوبي، وهكذا تتمكن قوات الاحتلال في حال نجاحها، وهذا لن يحدث، من تضييق القطاع، وتحويل ما تبقى من مساحته غير المسيطر عليها، الى سجن كبير في الجنوب.ولا يكتفي الاحتلال بهذه الأهداف، فهو يريد القضاء على حركة المقاومة وقتل قادتها، وتدمير شبكة انفاقها الدفاعية، والتربص بالقطاع لحين اعادة احتلاله كاملا، وتحرير اسراه من يد المقاومة، وفق ابو نوار، الذي اضاف، انه الى جانب الاجتياح، فهناك مفاوضات لاستبدال الأسرى ودخول مساعدات انسانية الى غزة.واكد ان الاحتلال لن يكسب الحرب البرية وفق المعطيات على الارض، ولان وقائعها ستكون في ديار المقاومة، لكن سيتسبب هذا الهجوم، بقتل اعداد كبيرة من المدنيين على يد قوات الاحتلال، لانه يتعامل مع مقاومة غير مرئية من حيث المواقع والاهداف، وتستخدم شبكة انفاق لاغراض دفاعية وهجومية في الوقت ذاته، كما ان خيار الاحتلال للاجتياح، وجرائمه قبل الاجتياح بخاصة مجزرته في مستشفى المعمداني الذي راح ضحيته اكثر من 500 شهيد، سيضفي تلاحما حول المقاومة، ووحدة لجبهاتها، ما سيضاعف من خسائر الاحتلال.ويؤيده اللواء محمود ارديسات، الذي اعتبر بأن اهداف العدو الاسرائيلي، كما ذكرها العدو نفسه، تتبلور بالقضاء على "حماس"، حتى لا يكون لها القدرة على شن هجمات عليه مستقبلا، الى جانب تهجير الغزيين، لكنه (أي العدو)، يواجه معضلة في تحقيق عملية التهجير، كون الدول المستهدفة لاستقبال اللاجئين، ترفض رفضا قاطعا هذا الامر.كما أن العدو، وفق ارديسات، يبدو مترددا في اقدامه على تنفيذ الهجوم البري، لانه واقع تحت وطئ صدمة "طوفان الاقصى"، فالمقاومة لم تقدم على العملية في غلاف غزة، الا وهي مدركة تداعيات ما سيحدث، لذا فهي تمتلك خططا عسكرية لمواجهة هذا الهجوم، ما يتطلب إعادة العدو النظر في كل هذه الحرب، للخروج سالما، وحتى لا يتكبد خسائر بشرية كبيرة وتدمر معداته.واشار الى أن الانفاق، منظومة دفاعية للمقاومة، وحصن منيع لها، تعتمد عليه في مواجهة العدو الاسرائيلي، وربما تدمرت انفاق في القصف الجوي للاحتلال، وقد يؤثر ذلك على المقاومين، لكن لا توجد اي معلومات حول ذلك.واكد أنه لن يكون هناك اجتياح شامل للقطاع في هذه المرحلة، بل ستنفذ عمليات لجس نبض المقاومة، وهجمات سريعة، لعدة عوامل، منها ما يمكن ان تحدثه القوى الاقليمية من تغيير للمشهد برمته، فهي تهدد بدخول الحرب، في حال استمر الاحتلال بتدمير القطاع.كما ان جزءا واسعا من المجتمع الدولي والغربي خاصة، بدأت تتكشف أمامه اكاذيب الدعاية الصهيونية المضادة لفلسطين ومقاومتها، وزيف ادعاءات الاحتلال بالمظلومية، وتلبسه دور الضحية، أمام جرائمه المروعة بحق الغزيين، ستضغط على حكوماتها لوضع حد للاحتلال، ووقف الحرب، اضافة الى بدء تبلور تيار لعدة دول، بدات ترفع اصواتها لوقف هذه الحرب، وما يرتكبه الاحتلال من جرائم فيها.اللواء الركن المتقاعد د. محمد خلف الرقاد، قال إن العدو الاسرائيلي يمتلك قوة أكبر بكثر مما لدى "حماس"، مشيرا الى انه قد ينجح بتحقيق اهدافه، ولكن بعد خسائر فادحة سيتكبدها على يد المقاومة، كما ان نجاحه قد يكون تدميريا أكثر منه سيطرة او احتلالا، مشيرا الى ان احتلال غزة له كلفة مالية وعسكرية وسياسية باهظة جدا.واضاف الرقاد، أن عملية الاجتياح ستكون عبر آليات محصنة جدا، لأن هناك مخاوفا من الاجتياح عن طريق قوات مشاة راجلة، كونها الاكثر ملاءمة للقتال في المناطق المدنية، وبالتالي ستكون هذه القوات عرضة لخسائر بشرية كبيرة فيها.وحسب الرقاد، فان العدو سيواجه مفاجآت تعبوية في الميدان، قد تنفذها المقاومة، وقد تكون هجماتها خارج خطته، كما لن تتمكن قوات العدو من تأمين قواتها الخلفية من هجمات قوات نخبة المقاومة، وهذا يشكل خطورة كبيرة على استمرار القوة القتالية للعدو، وبالتالي ستصبح قواته بين فكي كماشة، لذا ليس من السهل على العدو دخول هذه الحرب.