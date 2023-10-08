الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ترشيح الصفدي لرئاسة النواب

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أحمد الصفدي
أعلنت كتلة المستقبل النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب اندريه حواري ترشيح رئيس مجلس النواب الحالي احمد الصفدي لرئاسة المجلس خلال الدورة العادية المقبلة.اضافة اعلان

وقال الحواري ان الكتلة اعلنت ترشيح الصفدي بعد مشاورات نيابية ورغبة لدى عدد كبير من الزملاء الذين أعلنوا دعمهم ومؤزارتهم له .

واكد الحواري حرص الكتلة على تكاتف الجهود النيابية والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالعمل البرلماني تحقيقاً للمصلحة العامة. 

وثمن الحواري وأعضاء الكتلة الجهود التي بذلها الصفدي خلال رئاسته للمجلس وادارته المميزة في التعاطي مع جميع الملفات النيابية والقضايا الوطنية .

من جهة ثانية اكدت الكتلة تضامنها ووقوفها مع الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف .

ودعت الكتلة الى ايقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وعلى عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاكاته المستمرة للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

واشارت الى أن ما يجري في قطاع غزة  هو نتاج سياسات وانتهاكات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة والمستمرة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى والتي ستجر المنطقة لمزيد من الفوضى والعنف والتوتر .

واكدت المستقبل النيابية دعمها للجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية والداعية دوما الى اطلاق مفاوضات جادة وشاملة لحل الصراع الفلسطيني _ الإسرائيلي .
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