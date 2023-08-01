تزايد الطلب على السيارات الكهربائية.. وتحدي التخلص من بطارياتها

فرح عطيات

اضافة اعلان

عمان - حددت ورقة نقاشية ثلاثة مستويات للتعامل مع بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة في المملكة، وصولا الى تطبيق معايير الإدارة المستدامة في التخلص منها ومعالجتها، أو إعادة استخدامها.وجاء في الورقة أن "عدد المركبات الكهربائية في ارتفاع متزايد بسبب الوعد الذي قدمته الحكومة بشأن تقليل الاعتماد على البنزين، ومنح المزيد من الحوافز بهدف ضمان سهولة التحول نحو النقل الأخضر".لكن الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية بات يشكل تحديا أمام الحكومة في ضوء الحاجة لتطبيق مبادئ الإدارة المستدامة في التعامل مع البطاريات المستهلكة، التي شارف عمرها الافتراضي على الانتهاء، مع ضرورة توفير أخرى بديلة لضمان مواصلة تشغيل المركبات.وتضمنت الورقة النقاشية، التي أعدتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بطلب من وزارتي البيئة والصناعة والتجارة، عدة توصيات للتعامل مع تلك التحديات وعلى عدة مستويات. فعلى المدى القصير (ما بين العام والعامين) لا بد من فتح مراكز تجميع للبطاريات المستهلكة في الأردن، كما يجب وضع السياسات واللوائح المدعومة بنظام للحوافز من قبل الحكومة لتشجيع التخلص السليم من بطاريات المركبات الكهربائية المستهلكة.وأما على المدى المتوسط، أي ما بين ثلاث الى خمسة سنوات فيجب إنشاء مصنع لإنتاج بطاريات بديلة لمالكي المركبات الكهربائية، مع إمكانية إعادة استخدام البطاريات.وفي الأفق طويل الأجل (ما بين 10 و11 عامًا) دعت التوصيات إلى إنشاء مرفق لإعادة تدوير ومعالجة "البطاريات المستهلكة المعاد تصنيعها"، مع وضع سياسات ولوائح بشأن استيراد بطاريات المركبات الكهربائية، وآلية وإصلاحها، والتخلص منها.وشددت التوصيات على أن "ثمة حاجة لوضع برامج للتدريب والتعليم لتوجيه الاستخدام المستدام للبطاريات، وإصلاحها، والتخلص منها، الى جانب اعتماد نظام لتتبع بطاريات المركبات الكهربائية".ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، في عام 2012، تم بيع 130 ألف مركبة كهربائية فقط في جميع أنحاء العالم، بينما في عام 2021 بيع أكثر من 130 ألف مركبة في كل أسبوع.وجاء في الورقة، أن "السياسات والبنية التحتية اللازمة لدعم الإدارة المناسبة للتعامل مع بطاريات المركبات الكهربائية، التي شارف عمرها الافتراضي على الانتهاء، قادرة على اللحاق بالتغلغل المتزايد بسرعة للسيارات الكهربائية في البلاد".ونتيجة لذلك، فإن الطرق الحالية في الأردن المتبعة من قبل مالكي السيارات الكهربائية تستند على ارتياد محلات ميكانيكي السيارات لمحاولة تجديد البطارية مع قرب انتهاء عمرها الافتراضي، أو الاضطرار لشراء أخرى حديثة مستوردة.ويُزعم أن تكلفة البطارية البديلة المستوردة (أي ذات الأداء المناسب لتطبيقات السيارات) يمكن أن تشكل عبئًا ماليا على مالك السيارة الكهربائية، اذ تتراوح تكلفة البديلة ما بين 2000 دولار إلى 20000 دولار، وفقاً لما ورد في الورقة ذاتها.ووفقا لذلك، قد يتم استيراد البطاريات البديلة الأقل تكلفة وجودة بسبب القدرة على تحمل التكاليف بالنسبة للمستهلك العادي، والتي قد تدوم صلاحياتها ما بين سنتين الى ثلاث سنوات، ثم يلزم استبدالها مرة أخرى.واقترحت الورقة أن "تتم توعية مالكي المركبات الكهربائية بشروط الاستخدام والقيادة المثلى لسياراتهم لتجنب الاستبدال المبكر لبطارياتهم، وكيفية التخلص من البطارية التي وصل عمرها الافتراضي إلى نهايته".وبالنسبة لمحلات ميكانيك السيارات، فإن "التدريب المهني على وجه التحديد على استبدال البطارية، وإصلاحها بات ضرورة ملحة لكونه يساهم في إطالة العمر الافتراضي إلى أقصى حد، مع مراعاة معايير السلامة فيما يتعلق بالتفكيك المناسب للبطاريات".ومن التوصيات الأخرى، أن "تعمل إدارة الجمارك ووزارة البيئة على تحديد معايير خاصة لأداء البطارية المناسبة (مثل عمر البطارية، والسعة المتبقية لها، والممكن الاستفادة منها، وما إلى ذلك).كما تحتاج إدارة الجمارك لفرض فحص على أداء البطارية، ومن ثم يجب تحديد الطرق المعتمدة لذلك، وإضافتها إلى متطلبات الاستيراد.