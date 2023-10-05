تسليم منزل لإحدى الأسر العفيفة في البلقاء.. والبدء بترميم آخر

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استمرارا لجهود حملة فزعة أهل لترميم منازل الأسر العفيفة في الأردن، والتي أطلقتها لجنة المسؤولية الاجتماعية في النقابة، بالقيام بواجبها المجتمعي تجاه الأسر العفيفة في الأردن، سملت نقابة المهندسين إحدى المنازل التي تم ترميمها ضمن الحملة في محافظة البلقاء، لأسرة عفيفة.وشملت عملية ترميم المنزل، إعادة البناء للاسطح والجدران المتهالكة، وتزويد المنزل بالاحتياجات والمتطلبات الأساسية التي تضمن كرامة العيش وتقي من برد الشتاء وحر الصيف، خاصة في ظل استعداداتنا لاستقبال فصل الشتاء.ويأتي المنزل الذي تم تسليمه ضمن مجموعة من المنازل التي تسعى لجنة ادارة صندوق المسؤولية الاجتماعية لترميمها واعادة بنائها لتكون مكانا ملائما للعيش، حيث باشرت اللجنة بترميم منزل آخر في المحافظة، بدعم ومساندة كافة أبناء المجتمع المحلي والشركات والمؤسسات الغيروة على مصلحة الوطن.ويؤكد عضو مجلس نقابة المهندسين، رئيس لجنة ادارة صندوق المسؤولية الاجتماعية المهندس معتز الشوارب، أن الفرق المشكلة لاجراء عمليات الكشف والترميم تواصل عملها على أكمل وجه وبشكل دائم ومستمر لتحقيق اكبر قدر ممكن من المسؤولية التي حملتها النقابة على عاتقها في سبيل الوصول الى رسالتها السامية في خدمة الوطن ودعم ومساندة الأسر العفيفة في الأردن.وقدم رئيس فرع نقابة المهندسين في محافظة البلقاء المهندس كمال الدباس، شكره للنقابة ولحملة فزعة أهل على جهودها المبذولة في خدمة الأسر العفيفة في المحافظة، مؤكدا أن كافة الزملاء في الفرع شريكون اساسيون في انجاح عمليات الترميم والتنفيذ لإخراجها بأفضل صورة ضمن الامكانات المتاحة.وأكد نائب رئيس الفرع المهندس عبدالمحسن الخرابشة، أن الفرع سيقوم بالتواصل مع كافة الشركات والمعنيين في المحافظة، لتشجيعهم على دعم الحملة ومساندة الأسر العفيفة.واتفق الحضور على تسمية الزميلة دانا العواملة كضابط ارتباط للحمة في فرع محافظة البلقاء.وحضر تسليم المنزل المهندس معتز الشوارب عضو المجلس ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية، والمهندسة فداء عبدالحق عضو لجنة المسؤولية الاجتماعية، والمهندس كمال الدباس رئيس فرع محافظة البلقاء ونائب رئيس الفرع المهندس عبدالمحسن الخرابشة.