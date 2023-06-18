الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

تشكيل لجنة لإدارة بلدية رُجم الشامي

رئاسة-الوزراء-750x500
تشكيل لجنة لإدارة بلدية رُجم الشامي
قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان تشكيل لجنة لإدارة بلدية رُجم الشامي برئاسة المهندس محمد عيسى عويدات، وعضوية كل من رئيس مركز صحي رجم الشامي الغربي، ومدير مدرسة رجم الشامي الغربي الثانوية الشاملة للبنين، ومدير الشؤون البلدية لمحافظة العاصمة، ومديرة مدرسة رجم الشامي الشرقي الثانوية للبنات.اضافة اعلان
وستقوم اللجنة مقام المجلس البلدي وممارسة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء كان اتخذ قراراً في 22 آذار الماضي وافق فيه على استحداث بلدية في قضاء رجم الشامي.
وزارة الإدارة المحلية

البنك الدولي يعتزم تقديم طلب تمويل من صندوق المناخ الأخضر 18 حزيران 2023

1570958086_738_386043_

"تتراسيلين" أكثر المضادات الحيوية إبلاغا عن أعراضها الجانبية 18 حزيران 2023

إحدى مزارع تربية الدجاج اللاحم بجرش-(الغد)

جمجوم: ارتفاع أسعار الدواجن يعود لقلة التزويد 18 حزيران 2023

1687104835211580600

نقابة مكاتب عاملي المنازل قلقة من "بلوك" الاستقدام 18 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
b64efbe7-صلاة-عيد-الفطر-في-الاردن

تعرفوا على أماكن مصليات عيد الأضحى المبارك (أسماء)

17 حزيران 2023
رئيس الوزراء يستقبل عددا من وزراء السياحة العرب وأمين عام منظمة السياحة العالمية

الخصاونة: الدول العربية تملك إرثا سياحيا وثقافيا كبير وإمكانات هائلة

08 حزيران 2023
1685291615408652400

مربو الأغنام يطالبون بأسواق بديلة بعد وقف السعودية الاستيراد مؤقتا

28 أيار 2023
وزارة الصحة -( الغد)

40 إصابة بأسبوع.. مخاوف من عودة "الحصبة"

26 أيار 2023
اقرأ أيضا
Untitled-1

"الخدمة المدنية" يناقش تعديلات الزيادات للشهادات المهنية

منذ5 ساعة
الملك ورئيس حكومة إسبانيا يعقدان مباحثات في مدريد

بيان أردني إسباني مشترك عقب مباحثات الملك مع رئيس حكومة إسبانيا

منذ12 ساعة
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي: علينا أن ننظر للمستقبل بعين من الإيجابية

منذ12 ساعة
الأمن السيبراني يطلق السلسلة الثانية من "اعرف لتحمي حالك"

الأمن السيبراني يطلق السلسلة الثانية من "اعرف لتحمي حالك"

منذ13 ساعة
مديرية الأمن العام - (أرشيفية)

فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)

منذ14 ساعة
الجامعة الأردنية - (أرشيفية)

قرار جديد بشأن الساعات الدراسية لطلبة الجامعات

منذ14 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

تشوهات الطرق!

محمود الخطاطبة |اليوم

جنين.. وأسئلة "وحدة الساحات"

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

وهم "اقتصاديات الكازينو"

سلامة الدرعاوي |اليوم

نفاق رياضي!

خالد خطاطبة |اليوم

المواقيت الدستورية لانتخاب الرئيس اللبناني

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات | منذ5 ساعة
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
الرئيس جورج دبليو بوش في مخبأ قيادة قاعدة أفوت الجوية، 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – (المصدر)

الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي‏

ترجمات |17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

ترجمات |14 حزيران 2023
محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي

ماذا بعد بالنسبة لـ"حميدتي"؟‏

ترجمات |13 حزيران 2023
 