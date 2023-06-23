تصاعد وتيرة موجات الجفاف وارتفاع الحرارة يرسمان "صورة شبة قاتمة" للتصحر

فرح عطيات

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عمان – رسمت سيناريوهات التغيرات المُناخية المحلية "صورة شبة قاتمة"، لما سيشهده الأردن من تصاعد وتيرة موجات الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة، التي ستزيد من مساحة التصحر التي تشكل حاليا 80 % من مجمل مساحة المملكة.هذه السيناريوهات التي تؤكد أن "المملكة ستشهد موجات جفاف مُتكررة في الأقاليم الشمالية، وتتصف بأنها الأكثر هشاشة، بالإضافة إلى مناطق البادية، وغيرها، تتطلب تدخلات للتكيف معها، والحد منها منعا لتفاقمها مستقبلا".ومن أجل تلك الغاية، أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني الاثنين الماضي "انضمام الأردن إلى التحالف الدولي لمقاومة الجفاف"، الذي أطلقته إسبانيا والسنغال في قمة المناخ (كوب 27)، التي عُقدت في شرم الشيخ العام الماضي.ويتصدى التحالف، للحاجة الطارئة لتنسيق الجهود، وتعزيز التعاون الدولي الفاعل الذي يبني منعة لمواجهة الجفاف على المستويات المحلية، والوطنية، والإقليمية، والدولية، بهدف تحفيز الزخم السياسي، والعمل الذي يدعم الدول، والمدن، والمجتمعات.وأكد مدير التغير المُناخي في وزارة البيئة بلال الشقارين، أن "انضمام الأردن لمبادرة التحالف الدولي لمكافحة الجفاف، تأتي ضمن إطار جهود مواجهة التصحر، لضمان ازدهار المناطق الهامشية، والتكيف مع التغيرات المُناخية، بالاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة".وبين لـ"الغد" أن "الأردن يقع في منطقة جغرافية، تتسم بأنها شبه جافة، إذ تشكل الصحراء ما نسبته 80 % من مجمل مساحة المملكة".و"مع تأثيرات التغيرات المُناخية التي تزداد وتيرتها على المملكة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، وتكرار موجات الجفاف، ونقص الهطول المطري، فإن نسب التصحر في ازدياد، وتدهور الأراضي الصالحة للزراعة في ارتفاع"، بحسبه.لذلك فإن "الأردن ودول العالم بدأوا العمل على دمج ما ورد في الاتفاقيات الدولية التي صدرت منذ مؤتمر ريو عام 1992، مثل تلك المعنية بالتغير المُناخي والتنوع الحيوي وغيرها، ضمن تحالفات ومبادرات مختلفة أطلقت على مدار الأعوام الماضية".وكان الأردن حصد في العام 2017 على الجائزة البرونزية لأفضل سياسة في مجال مكافحة التصحر، وتأهيل الأراضي من مجلس مستقبل العالم، بالتعاون مع السكرتارية التنفيذية للأمم المتحدة لمكافحة التصحر.وجاءت الجائزة، نتيجة لتحديث الاستراتيجية الوطنية للمراعي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، والمتضمنة إجراءات لوقف تدهور المراعي عبر معالجة مسبباتها، وتعزيز الإدارة الجيدة للأراضي وحمايتها من الاستخدام الجائر، والجفاف كذلك وصولاً الى استدامتها.وبين الشقارين أن "التمويلات التي تُخصص سنويا لإجراءات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة كانت وما تزال تتدفق بسهولة، لأن المشاريع المنفذة في هذا الشأن تعود بمردود مالي على الدول".ولفت الى أنه" في ظل تفاقم تأثيرات التغيرات المُناخية على دول العالم، أصبحت الحاجة ملحة لإعطاء الأولوية للتكيف مع هذه المتغيرات، وضخ التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات في هذا المجال".ولأن الأردن يمتلك نحو 11 مليون شجرة زيتون، من بينها 70 % تقع ضمن أراض هامشية، فإن ذلك يعرضها بصورة أكبر لتأثيرات التغيرات المُناخية، وزحف التصحر اليها، مما يهدد عيش العديد من الأسر لكونها مصدر الرزق الوحيد لها، وفقا لشقارين.كما أن "القاطنين في مناطق البادية ومربي الماشية فيها، يعتمدون على وجود المراعي، فهي تعد مصدر رزقهم الوحيد الذي أصبح يتعرض لتهديد، نتيجة موجات الجفاف المتكررة، وقلة هطول الأمطار المؤدية لنقص مساحات المراعي الخضراء في المملكة"، بحد قوله.وشدد على أن "ذلك الأمر، سيسهم بارتفاع نسب نزوح مربي الماشية والمزارعين للمناطق الحضرية مستقبلا".يأتي ذلك ضمن توقعات أممية بنزوح نحو 15 % من المزارعين الى المناطق الحضرية مستقبلا، واستقبال 2206 نازحين في العام 2019، بسبب الكوارث الطبيعية، وفق تقديرات البنك الدولي.وكشفت نتائج تقرير آخر، بعنوان "الاستجابة لمخاطر الجفاف والقدرة على الصمود في الأردن - الموسم المطري 2021"، الذي أصدرته مؤخرا وزارة المياه والري، وحصلت "الغد" على نسخة منه، عن "تفشي حالة الجفاف الشديد في أواخر ربيع عامي 2020، و2021، في الأجزاء الغربية من مُحافظة الطفيلة، والمناطق المحيطة بها مثل: الكرك، ومعان".