الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تطبيق لائحة الأجور الطبية.. إلى أين وصلت المفاوضات؟

طبيب - (تعبيرية)
طبيب - (تعبيرية)
عمان- عقد في وزارة الصحة أمس، اجتماع ضم ممثلين عن نقابة الأطباء وشركات التأمين للبت في آلية تطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2021 المقرة من النقابة.
وقال نقيب الاطباء د. زياد الزعبي، أن الاجتماع ضم ممثلين عن مجلس النقابة، والصندوق التعاوني والجهات من دافعي الفاتورة العلاجية، وشركات التأمين، برعاية أمين عام وزارة الصحة د. إلهام خريسات، وجرى خلاله مراجعة ما اتفق عليه سابقا أي "قرار وزير الصحة بزيادة الإجراءات الطبية التي كانت موجودة في لائحة الأجور لسنة 2008، بواقع 20 % خلال 3 سنوات، اعتبارا من بداية كانون الثاني (يناير) الحالي".اضافة اعلان
وأضاف الزعبي، أن الاتفاق، كان  في نطاق زيادة شركات التأمين للإجراءات، بنسبة 20 % عن الأعوام 2024 و2025 و2026، لافتا الى بحث موافقة وزير الصحة، الخاصة بزيادة كشفية الطبيب بنسبة 50 % لترتفع من 10 إلى 15 دينارا، وكشفية الاختصاصي بواقع 50 % عن لائحة 2008.
وشدد على أنه جرى إقرار التعليمات الخاصة بالصندوق التعاوني، وإرسالها لرئاسة الوزراء لإقرارها بشكل نهائي، ويجري صياغة العقد الذي سينظّم العلاقة بين الأطباء، في القطاع الخاص والصندوق التعاوني ودافعي الفاتورة العلاجية.
وقال الزعبي، بقي موضوع للنقاش وينتظر اقراره من وزير الصحة، وهو الخلاف على الخصومات التي يمكن أن تحدث على الإجراءات الطبية التي لم ترد في لائحة 2008، مؤكدا أن هناك إجراءات جديدة ضمّت للائحة 2021، لم تكن موجودة منذ 13 عاما، ما تزال خاضعة للنقاش حاليا.
وأوضح، أن اللقاء المقبل سيعقد في الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة العقد الذي سيصاغ مع شركات التأمين لبحث قرار وزير الصحة بشأن الخلاف حول الإجراءات الجديدة. 
وفي الأسابيع الأخيرة، وافق مجلس النقابة على مقترح وزير الصحة د. فراس الهواري بإضافة التسعيرات الجديدة، التي لم تدرج على لائحة 2008 مع إلغاء أنواع الخصومات على التسعيرة، باستثناء خصم الضريبة والصندوق. 
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