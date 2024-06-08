تطلعات أردنية لتطوير إداري يمثل رافعة لمسارات التحديث

عبدالله الربيحات

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عمان - قال خبراء إداريون إن الأردن تبنى منذ سنوات عديدة نهجا تطويريا في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والسياسية، وقد أعطيت عملية تطوير القطاع العام أولوية كبيرة ضمن التطوير الإداري الشامل.وبينوا لـ “الغد”، أن النتائج الواقعية للتطوير الإداري، والاقتصادي تتغير وتتأثر بعدة متغيرات حيوية وحرجة أولها قدرة قيادة الدوائر والمؤسسات على رسم الإستراتيجيات الواقعية والقابلة للتطبيق والإنجاز، وثانيها قدرة الكوادر البشرية على السير جنبا إلى جنب لتحقيق الأهداف المخططة بكل ما لديهم من طاقات وقدرات.وأكدوا، حتى تؤتي خطط التنمية والتطوير للإدارة العامة أكلها، ينبغي على القيادات، والإدارة العليا في الحكومات العزم والإرادة للسير على خطى التطوير والإصلاح، والنهوض بالتنمية مستفيدين من التجارب العالمية المتعددة.من جهته قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة، إن الأردن تبنى منذ سنوات عديدة نهجا تطويريا في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والسياسية، وقد أعطيت عملية تطوير القطاع العام أولوية كبيرة ضمن التطوير الإداري الشامل.وأضاف، تبرز أهمية ذلك لأسباب عديدة منها عدم قدرة القطاع العام على تقديم الخدمات المطلوبة منه بالمستوى المطلوب والمرضي للمواطنين نظرا لتضخمه وتراجع القدرة التمويلية للدولة وارتفاع عجز الموازنة العامة وتزايد حجم الدين العام، ما أدى لتراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك ضعف إنتاجية مؤسساته، فتبنت الحكومات برامج تطوير عديدة لهذا القطاع بهدف رفع سوية أدائه بحيث يصبح القطاع العام أكثر مؤسسية وتعاونا مع القطاع الخاص وتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية.وتابع: أن نجاح أي برنامج تطويري يعتمد على القيادات الإدارية القادرة على فهم التطوير المطلوب وإنجازه بالسرعة والكفاءة العالية وصولا إلى قطاع عام رشيق وفعال ويمتلك الموارد البشرية المؤهلة القادرة على إدامة أدائه بدرجة عالية لتقديم خدماته إلى المواطنين وكذلك أن يصبح دافعا قويا لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته.فيما قال مدير عام معهد الإدارة العامة السابق راضي العتوم، إنه لا شك بأن نهج الدولة وإستراتيجيتها لتطوير القطاع العام قد اتضح من كتب التكليف السامية عند تشكيل الحكومات، فمنذ أواخر الثمانينيات ركزت تطلعات الدولة بتوجيه من جلالة الملك على تطوير القطاع العام ضمن بعدين حيويين هما: تطوير الموارد البشرية كمحرك أساس للتنمية الإدارية والاقتصادية، وتطوير آليات وإجراءات العمل العام بتحسين عمليات، التخطيط والتنفيذ، والمتابعة والتقييم والتقويم، وهذا يقود إلى تطوير نتائج أعمال، و إنجازات مؤسسات الدولة.وأضاف، أنه ضمن التوجيهات الملكية، دأبت الحكومات على السير في خطى التطوير والتحديث كإستراتيجية عامة تسعى كل دائرة عامة إلى تحقيقها، وتنافست العديد من دوائر الدولة على تطوير برامج أعمالها، وأنشطتها لتكون في المقدمة، وتستحوذ على ثقة جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز والشفافية؛ حيث تعتبر متطلبات ومعايير هذه الجائزة حافزا ودافعا للدوائر العامة في تطوير أساليب عملياتها، وتحقيق أهدافها، بل وتعتبر هذه الجائزة شعلة رقابية على أداء مؤسسات ودوائر الدولة برمتها.وزاد: ما من شك أن الجائزة قد وضعت حجر الأساس لقواعد التميز في الأداء، وكانت الرقيب والمحرك لإعادة النظر بمستوى الخدمات العامة، وبأسلوب تعامل الموظف العام، والمسؤول مع المواطن، ومع قضاياه وحاجاته، فتسابقت المؤسسات لتقديم أفضل ما لديها لنيل رضا المواطن، والتوافق مع شروط، ومعايير الجائزة.وأكد أن للجائزة الفضل في رسم الخطط الإستراتيجية، والخطط التنفيذية لها، وإشهارها بكل شفافية أمام الرأي العام، والعملاء، وكافة ذوي العلاقة؛ وهذا ما قلل من الفجوة فيما بين سياسات عمل الدوائر وتوجهاتها، وبين تطلعات المواطنين الطموحة.وقال العتوم، إن النتائج الواقعية للتطوير الإداري، والاقتصادي تتغير وتتأثر بعدة متغيرات حيوية وحرجة “ قدرة قيادة الدوائر والمؤسسات على رسم الإستراتيجيات الواقعية والقابلة للتطبيق والإنجاز، وثانيا؛ قدرة الكوادر البشرية على السير جنبا إلى جنب لتحقيق الأهداف المخططة بكل ما لديهم من طاقات وقدرات، درجة توفر الإمكانات المالية لتحقيق المستهدفات المخططة. تتواءم وكفاية التقنيات والممكنة اللازمة للأنشطة والبرامج المرسومة. لذلك، فإن التفاعل بين كافة تلك المحركات هو الممكن الأساس للنهوض بالتطوير والتحديث والتقدم الإداري والاقتصادي.وبين أنه حتى تؤتي خطط التنمية والتطوير للإدارة العامة أكلها، ينبغي على القيادات، والإدارة العليا في الحكومة العزم والإرادة للسير على خطى التطوير والإصلاح، والنهوض بالتنمية مستفيدين من التجارب العالمية المتعددة.من جهته قال الأمين العام لوزارة تطوير القطاع العام / مدير عام معهد الإدارة العامة سابقا الخبير الإداري د.عبدالله القضاة، إن التوجيهات الملكية المستمرة في تحديث الإدارة الحكومية، وتشكيل لجنة لهذه الغاية، عملت على إطلاق خريطة وطنية للتحديث الإداري، يشرف على تنفيذها رئيس الوزراء تنفيذا للتوجيهات الملكية ويتابع هذا التنفيذ بشكل مستمر سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، ما جعلنا نصل اليوم بعد عمل سنتين لإنجازات حقيقية أحدثت فارقا كبيرا في واقع الإدارة العامة.وبين القضاة، أن التحديث الإداري هو الرافعة الحقيقية لباقي مسارات التحديث، واليوم أصبح أمرا أساسيا وليس خيارا، وليس أمامنا خيار سوى تطبيقه، والتعامل معه بجدية، كما أن الجميع اليوم شريك في الإصلاح والتحديث، من مؤسسات مجتمع محلي وقطاع خاص ومؤسسات أكاديمية وغيرها.ويضيف القضاة، أنه من ثمار التحديث الإداري يأتي إقرار مجلس الوزراء نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024، والذي يهدف لتطوير منظومة الموارد البشرية في القطاع العام، تحقيقا لمتطلبات التحديث الإداري، إذ يأتي النظام لغايات تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، ومأسسة السِياسة العامة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام؛ بما يسهم في زيادة إنتاجية الموظفين وكفاءتهم، والوصول إلى قطاع عام ممكن وفعال يكون الوطن والمواطن محور اهتمامه.كما ويهدف النظام الجديد إلى تمكين الدوائر من إدارة مواردها البشرية بكفاءة وفاعلية، ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بأدوارها والتزاماتها، وتعزيز عملية التخطيط الاستباقي للموارد البشرية وفقا لاحتياجات الخطط الإستراتيجية للدوائر، وبما يتواءم مع الخطط الوطنية والقطاعية.ويسعى لإرساء ثقافة مؤسسية ممكِنة ومحفِزة لخدمة الوطن والمواطن، وإدارة عملية التغيير بفاعلية، وتقبل التغيير الإيجابي، والتركيز على النتائج، وتعزيز التمكين والمساءلة، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات والمواهب، وتعزيز آليات تقييم الأداء وفقا لمبادئ الشفافية والعدالة، بالاستناد إلى اتفاقيات أداء تدعم تحقيق الأهداف، وتسهم في تعزيز المساءلة وتحفيز الإنجازات الفردية والعمل الجماعي وتقديرهما.ويتطلب تطبيق النظام الجديد، التزام كل دائرة/ مؤسسة بإستراتيجية مؤسسية تتواءم مع التوجهات القطاعية والوطنية وبمؤشرات قابلة للقياس، كما يتطلب أن يعكس التطبيق خططا تشغيلية سنوية يتم على ضوئها تحديد مستويات الأداء المستهدفة لكل موظف بشكل سنوي ويلتزم بتنفيذها بموجب اتفاقية أداء يتم توقيعها لهذه الغاية، وفي نهاية العام يتم تقييم أداء الموظف بناء على المستهدفات المعتمدة؛ وفي ضوء نتيجة التقييم يتم اتخاذ قرار استمراية الموظف من عدمه، وكذلك نوع ومستوى الحوافز التي يستحقها في حال كان أداؤه متميزا، وهذا النهج سيدفع العاملين للسعي لبناء قدراتهم ومهاراتهم لضمان استدامة بقائهم وتقدمهم الوظيفي مما ينعكس بأثره على تطوير الأداء المؤسسي، كما سيتم توجيه عمليات التدريب والتعليم المستمر في القطاع العام لغايات الإسهام في تطوير مهارات القيادات والموظفين بالاستناد إلى الاحتياجات التدريبية المرتبطة بنتائج تقييم الأداء ووفقا لخطط تدريب سنوية.كما يربط النظام عمليات الترقية في القطاع العام بمبادئ الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط ومتطلبات وكفايات الوظيفة بعيدا عن عملية الأقدمية أو الدور المستخدم سابقا.ويرى القضاة أن من متطلبات تطبيق النظام الجديد، نشر ثقافة فكر الموارد البشرية بين موظفي القطاع العام، وثقافة التغيير كون النظام يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، وهذا يتطلب ثقافة قبول التغيير التي تتماهى مع الفكر الجديد، ويتطلب أيضا الاعتماد على قيادات كفؤة في جميع مواقع العمل الحكومي، بخاصة شاغلي وظائف الإدارة الوسطى( مديري الإدارات والمديريات) التي ينبغي إجراء تقييم شامل لقدراتها الإدارية لاتخاذ ما يلزم لضمان نجاح التغيير المأمول بشكل فاعل.وأشار القضاة إلى أن التحديث الإداري، يعد وينفذ بأياد وعقول أردنية، فلم يكلف أي مبالغ مالية كبيرة، علاوة على كونه يثري التجربة الإدارية ويأخذ الطابع المحلي بشكل كبير، لافتا إلى أهمية كل ما تم تنفيذه في موضوع التحديث وأهمية نظام الموارد البشرية الذي سيجعل الوظيفة العامة تعتمد أولا وآخرا على الكفايات الوظيفية في شغلها وسعرها.