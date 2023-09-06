الخميس 07 أيلول 2023
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تعديل "تصنيف الإعاقة" لإصدار البطاقة التعريفية

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزارء
عمان - أدخلت تعليمات معدلة لإصدار البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة، نشرت في عدد الجريدة الرسمية الصادر في نهاية شهر آب (أغسطس)، أسسا جديدة لتصنيف الإعاقات الحسية المتعلقة بكف البصر، إضافة إلى تعديلات محدودة على تصنيفات الإعاقة الذهنية والنفسية. اضافة اعلان
وشملت التعليمات المعدلة لسنة 2023 لتقرأ مع تعليمات إصدار البطاقة التعريفية رقم 3 لسنة 2022، ثلاثة أنواع من الإعاقات البصرية هي كف البصر الكلي، وضعف البصر الشديد، والالبينو المتوسط والشديد (المهق)، ليصبح تعريف كف البصر الكلي بأن تكون حدة الإبصار (6\60) أو أقل في العين الفضلى، و \ أو أن لا يتجاوز المجال البصري 10 درجات في العين الفضلى مع أفضل تصحيح بصري ممكن، وبعد استنفاد طرق العلاج المتاحة. 
كما أوجبت التعليمات المعدلة الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، للحصول على البطاقة التعريفية، في ضعف البصر الشديد، أن تكون حدة الإبصار (6\21) أو أقل في العين الفضلى، وأكثر من 10 درجات في العين نفسها مع أفضل تصحيح بصري ممكن، وبعد استنفاد طرق العلاج المتاحة. 
ولم تشمل التعليمات قبل تعديل هذه البنود، تلك الشروط، حيث كان تعريف ضعف البصر الشديد يندرج مع المعينات أو أساليب التصحيح العلاجي، الذي يؤدي إلى عدم القدرة بشكل دائم على ممارسة أحد نشاطات الحياة اليومية الرئيسية أو الحقوق أو الحريات. 
وفيما يتعلق بالمهق، فقد أصبح تعريفه هو الذي يؤدي إلى كف البصر الكلي أو ضعفه الشديد، فيما كان قبل التعديل الألبينو المتوسط والشديد فقط. 
وفيما يتعلق بتصنيف الإعاقات النفسية، أوجبت التعليمات المعدلة، شطب عبارة غير المستجيب للعلاج في 3 تصنيفات للإعاقة النفسية من بين 8 تصنيفات، وهي الفصام العقلي والفصام العقلي الزوري (الزوراني) واضطراب المزاج ثنائي القطب. 
كما طرأ تعديل على البند الرابع المتعلق بالإعاقة الذهنية من التعليمات، بإضافة تصنيف جديد هو أي مرض أو متلازمة يؤدي إلى إعاقة ذهنية تحد من ممارسة نشاطات الحياة اليومية الرئيسية أو الحقوق او الحريات، إلى التصنيفين القائمين وهما متلازمة داون والإعاقة النمائية. 
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