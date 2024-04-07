الأحد 07 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تعديل دوام المدارس بعد انتهاء عطلة العيد

وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)
عمان- مع انتهاء شهر رمضان المبارك وعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية بعد قضاء عطلة عيد الفطر، يدخل قرار وزارة التربية والتعليم المتعلق بدوام المدارس حيز التنفيذ، لتصبح الحصة الأولى في الساعة 8 صباحا في مدارس الفترة الواحدة، و7 صباحا في مدارس الفترتين.اضافة اعلان
وكانت "التربية" في شهر رمضان، عدلت أوقات الدوام، بحيث تبدأ الحصة الأولى خلال شهر رمضان في تمام الساعة 9 صباحا.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة أحمد المساعفة إن الدوام المدرسي سيعود إلى طبيعته بعد انتهاء عطلة العيد.
وأضاف أن قرار تأخير الدوام الذي كان معمولا به خلال الفصل الدراسي الأول واستمر في الفصل الدراسي الثاني لغاية 11 آذار (مارس) الماضي، جاء بعد إقرار الحكومة الاستمرار بالتوقيت الصيفي، والذي انتهت مبرراته الآن بعد دخول فصل الربيع.
وبين المساعفة أن الطابور الصباحي في المدارس ذات الفترة الواحدة، سيكون في الساعة 7.45، وستبدأ الحصة الأولى الساعة 8 صباحا ومدتها 45 دقيقة، أما مدارس الفترتين فتبدأ الحصة الأولى للفترة الصباحية في السابعة ومدتها 40 دقيقة، وللفترتين الساعة 12:30 ظهرا. 
وكانت "التربية" وانسجاما مع تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة، عدلت موعد الدوام المدرسي، بحيث يكون دوام الطلبة في المدارس في تمام الساعة 8:15 صباحا، على أن تبدأ الحصة الأولى في الساعة 8:30.
وبينت في تصريح سابق لها في حينه أن هذا القرار سيستمر العمل به لغاية 14 نيسان (إبريل) الحالي، ومن ثم يعود الوضع كما كان
 معمولا به سابقا.
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