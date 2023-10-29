تعديل دوام المدارس يدخل حيز التنفيذ.. وتخوفات من الازدحامات المرورية

آلاء مظهر

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عمان- فيما دخل قرار وزارة التربية والتعليم بتعديل دوام المدارس حيز التنفيذ أمس، رأى خبراء تربويون أن هذا القرار ورغم "صوابيته"، لكن ثمة خشية من أن يتسبب بازدحامات مرورية صباحية نتيجة تزامن خروج الطلبة والموظفين معا إلى دوامهم.ووفق القرار تبدأ الحصة الأولى الساعة الثامنة والنصف صباحا في المدارس ذات الفترة الواحدة بدل الساعة الثامنة، وللفترة المسائية الساعة الواحدة بعد الظهر.وكان قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.من جهته، قال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة إن الوزارة قررت تعديل موعد بدء الحصة الأولى في المدارس انسجاما مع قرار تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة.وبين المساعفة لـ"الغد" أن هذا القرار سيبدأ العمل به اعتبارا من اليوم الأحد، ولغاية 14 نيسان (إبريل) المقبل، ومن ثم يعود الوضع كما كان معمولا به سابقا.وأضاف المساعفة أن دوام الطلبة في المدارس سيكون في تمام الساعة 8:15 صباحا على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 8:30 صباحا.وأوضح أن جميع المدارس ستفتح أبوابها لاستقبال الطلبة في تمام الساعة 7:45 صباحا؛ وذلك لإتاحة المجال أمام أولياء الأمور ولا سيما الموظفين لإيصال أبنائهم إلى المدارس.وأشار إلى أن زمن الحصة الصفية في مدارس الفترتين ستكون 35 دقيقة، لافتا الى إلغاء الاستراحة بين الحصص في مدارس الفترتين والتي كانت بواقع 5 دقائق.وبهذا الصدد، قال الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة إن هذا القرار أمر "صائب"، ويراعي مصلحة الطلبة، خصوصا مع تأخر شروق الشمس خلال الأشهر المقبلة.وبين النوايسة أن الوزارة أعلنت عن تفاصيل القرار قبل نحو 3 أسابيع من البدء بتطبيقه الفعلي، حتى يتسنى لأولياء الأمور ترتيب أوضاعهم وفقا له.وأضاف أن هذا القرار قد يواجه تحديا يتعلق بأولياء الأمور الذين يقومون بتوصيل أبنائهم للمدارس، حيث سيتزامن ذلك الموعد مع موعد خروجهم إلى أعمالهم، وبالتالي سيتعرضون لازدحامات مرورية، ولذا كان من الأفضل تأخير دوام المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة إلى التاسعة صباحا.وبين أن هذا القرار "ليس له أي تأثير سلبي على الطلبة وتحصيلهم الدراسي"، مشيرا الى أنه ليس جديدا، وتم العمل بموجبه العام الماضي أيضا.وأوضح أن الحصة الأولى ستبدأ في 8:30 أي بفارق نصف ساعة عن الموعد السابق قبل تطبيق القرار، ولن يسبب هذا التأخير أي تأثير على الطلبة.وأشار إلى أن الوزارة تركت حرية الاختيار للمدارس الخاصة بتطبيق هذا القرار، وذلك بما يضمن سلامة الطلبة لديها.وشاطره الرأي مدير عام مدارس الرأي وكينغستون الدكتور محمد أبو عمارة، الذي قال إن قرار الوزارة بتعديل دوام المدارس الحكومية يعد أمرا صائبا خاصة مع الأيام المقبلة عندما يتأخر شروق الشمس في فصل الشتاء.وأضاف أبو عمارة أن المدارس الخاصة تركت لها حرية الاختيار بتطبيق القرار، كونها مرتبطة بجولات الباصات، ولذا يصعب عليها تطبيقه.وبين أن القرار، رغم صحته، إلا أن مدارس الفترتين ستكون أكثر تأثرا به من خلال جعل الحصة مدتها 35 دقيقة بدلا من 45 دقيقة.بدوره، قال أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي إن تعديل مواعيد الدوام المدرسي خطوة إيجابية، رغم أن قرار تثبيت التوقيت الصيفي طوال العام ليس صحيحا.وبين الخزاعي أن هذا القرار جنب الطلبة الخروج إلى مدارسهم قبل شروق الشمس، خاصة للطلبة الذين يذهبون سيرا على الأقدام، لكنه في المقابل سيزيد من إشكالية الاختناقات المروية التي ستشهدها الطرق صباحا مع تزامن خروج الطلبة إلى مدارسهم مع الموظفين الذاهبين إلى دوامهم.وأضاف أنه سيكون هناك خوف من أن يكون القرار مصدر إزعاج لأولياء أمور يقطنون في أماكن بعيدة عن مدارس أبنائهم سيما للطلبة الذين يداومون في الفترة المسائية.