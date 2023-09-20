تعديل قانوني يتيح ترخيص مؤسسات لتقديم رعاية صحية في المنزل ومكان الحادث

حنان بشارات

اضافة اعلان

عمان - بات من الممكن قريبا، وفقا للتعديلات الجديدة على نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية، ترخيص مؤسسة خدمات رعاية صحية تقدم الخدمة في المنزل أو في مكان وقوع الحادث وفقا لتعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية.وقد أقرت الحكومة مؤخرا، نظاما معدلا لنظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم (84) لسنة 2016 وتعديلاته ليواكب التطورات الطبية بعد جائحة كورونا.ووفقا لتعديلات النظام فقد تم تعديل مسميات المستفيد ومقدم الخدمة الطبية ومكان الحادث والحادث والسماح بتقديم الخدمة ومعالجة الإصابات في المنزل أو مكان الحادث وغيرها من التعديلات.وتأتي تعديلات النظام وفقا لمصدر مطلع في وزارة الصحة رفض الكشف عن اسمه للتيسير على المؤسسات والشركات التي تقدمت بتقديم خدمات عبر التطبيقات الإلكترونية أو تقديم الخدمة الطبية في المنزل أو مكان وقوع الحوادث والسماح لها بذلك.ويسمى هذا النظام نظاما معدلا لنظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية لسنة 2023 ويقرأ مع النظام رقم 84 لسنة 2016 وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وعدل النظام الجديد تعريف (الخدمة والمستفيد والمؤسسة والمعنى المخصص لكل منها الوارد في النظام والاستعاضة عنه بـ (الخدمة: هي أي من خدمات الرعاية الصحية المنزلية المنصوص عليها في هذا النظام أو الخدمات الصحية المقدمة لمتلقي الخدمة في مكان وقوع الحادث).أما المستفيد: فهو الشخص الذي تقدم له الخدمة في مكان إقامته أو في مكان وقوع الحادث.فيما عرف المؤسسة: بأنها الجهة المرخص لها بتقديم الخدمة للمستفيد في مكان أقامته أو في مكان وقوع الحادث.وأضافت التعديلات مفاهيم الصيدلة والصيدلة السريرية،والأطراف الصناعية والجبائر حيث جاء في النص المعدل انه تقدم الخدمة للمستفيد في مكان إقامته أو في مكان وقوع الحادث بناء على طلبه أو طلب أحد والديه أو وليه أو وصيه الشرعي أو بموجب تحويل من الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية.ووفقا لتعديلات النظام فقد جاء في المادة الخامسة منه "يجوز ترخيص مؤسسة خدمات رعاية صحية تقوم بتقديم خدمة الرعاية الصحية المنزلية في مكان وقوع الحادث وفقا لتعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية".وحدد النظام المعدل الجديد بدل خدمات تستوفى لصالح وزارة الصحة فقد جاء فيه "تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية-: أ- 300 ثلاثمائة دينار بدل ترخيص المؤسسة و200 مائتا دينار سنويا بدل كشف سنوي على المؤسسة.وجاء في التعديلات "يصدر الوزيرالتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مهام مقدمي الخدمة ومسؤولياتهم والتعليمات الخاصة بترخيص المؤسسات التي تقدم الخدمة الطبية للمستفيد في مكان وقوع الحادث".وكانت مؤسسات طبية طلبت ترخيصا من وزارة الصحة لتقديم الخدمات مقابل بدل مالي بحيث توفر سيارات إسعاف وأطباء وممرضين ومسعفين لتقديم الخدمات في المنزل أو مكان الحادث أو عبر أي مستشفى يتم الاتفاق معه.وتستخدم المؤسسات التي يمكن ان ترخص بموجب تعديلات النظام الجديد نظام التطبيقات للوصول إلى متلقي الخدمة بحيث تحتفظ بسجلات المرضى وتلقي المبالغ منهم عبر آليات الدفع المختلفة أو عبر التطبيقات الذكية. ووفقا للمصدر في وزارة الصحة فإن الطلبات للمؤسسات قدمت منذ أكثر من عامين ولم يكن النظام قبل تعديله يسمح بترخيصها.ولا يعرف إذا ما تم ترخيص هذه المؤسسات وفق النظام المعدل حيث يحتاج موافقة جهات رسمية أخرى أو ستحل بديلا عن مؤسسات تقدم الخدمة مجانا للمواطنين في مكان الحادث.