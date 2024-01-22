تعديل نيابي مقترح على قانون الانتخاب حول رفع عدد القوائم المحلية وإرساله للحكومة

جهاد المنسي

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فتح تعديل مقترح من 104 نواب على المادة (49) من قانون الانتخاب، والتي تتعلق بعتبة الحسم في الدوائر المحلية بابا واسعا من التوقعات، وتركت لدى مراقبين ومتابعين إحساسا أكثر عمقا، يؤكد أن الانتخابات في موعدها المحدد، وأن الدورة العادية الحالية لمجلس النواب هي الأخيرة له، مع احتمال عقد دورة استثنائية بقوانين محددة، إذ تؤشر مراجعة مواد في القانون إلى هذا.وتنتهي مدة المجلس الـ19 الحالي في الـ20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ويمكن حل المجلس تمهيدا لإجراء الانتخابات قبل انتهاء مدته، وبحسب معطياته يرجح عقد الانتخابات للمجلس الـ20 في الثلث الأخير من آب (أغسطس) المقبل، أو نهايات تشرين الثاني (نوفمبر) أو نهايات آذار (مارس) 2025.التعديل المقترح، قرأه رئيس اللجنة القانونية غازي ذنيبات، وتضمن نصه، أن يكون عدد القوائم الفائزة في الدوائر المحلية أكثر من 3، لتُصبح الفقرة الثانية (أ) من المادة (49) من قانون الانتخاب كما يلي: “تحصل كُل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية، وإذا ما لم تصل ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها لثلاثة مقاعد تنافس أو أكثر، أو قائمتين في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار 1 % على التوالي، حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم في الدوائر التي بها ثلاثة مقاعد تنافس، كحد أدنى، ومقعدان في الدوائر التي بها مقعدا تنافس”.التعديل وجد قبولا نيابيا، فأحالوه إلى الحكومة حتى يعود إليهم كمشروع قانون معدل في الدورة الحالية أو التي تليها، والتوقعات تذهب إلى إعادة الحكومة المقترح للنواب بصيغة مشروع قانون خلال فترة وجيزة، ويتطلب موافقة ثلثي الأعضاء حتى يجري تعديل القانون، حيث لا يعدل الدستور، وعدد من القوانين منها قانون الانتخاب، إلا بموافقة الثلثين بخلاف قوانين أخرى تحتاج لموافقة نصف الأعضاء.هذا التطور المتسارع حدث في منتصف جلسة نيابية تشريعية عقدت أمس، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء من الفريق الحكومي، وفيها أقر النواب بعد 5 جلسات متواصلة مشروعي القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وقانون التنمية الاجتماعية.وأقر مشروع قانون التنمية الاجتماعية مواده الـ28 خلال فترة زمنية لا تتعدى الساعتين، إذ جاء لتمكين الوزارة من تقديم حماية ورعاية للفئات المحتاجة بتشاركية وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها وتعزيز إنتاجها، وفقا للإمكانيات المتاحة، وضبط أوجه المسؤولية المجتمعية وفقا للأولويات الوطنية، وتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، ولتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط ممارستها واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديـد شروط جمع التبرعات ووسائله، ولتمكين الوزارة من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.جلسة النواب لم تخل من رتوش جانبية، وفيها انتقد النائبان خليل عطية وصالح العرموطي المديرة التنفيذية لملف المرأة في الأمم المتحدة سيما بحوث، لتصريحاتها حول أحداث غزة، قالا فيها إنها تجاهلت تماما حقيقة ما يحصل من إبادة جماعية في القطاع، يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، وساوت بين الضحية والجلاد، ورددت أكاذيب صهيونية يروجها الكيان.وفي الجلسة، أحال النواب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 للجنة المالية، ووجد التقرير الذي اشتمل على 376 مخرجا رقابيا، تضمنت 5087 ملاحظة ومخالفة، وجرى تصويب 47 مخرجا رقابيا تضمنت 1086 ملاحظة ومخالفة، نقاش من نواب.وقال الخصاونة إن اللجنة الوزارية موجودة ويرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، مضيفا أن تقرير ديوان المحاسبة يشير إلى التفاعل بين فرق الديوان واللجنة الوزارية، لتصويب كثير من المخالفات التي يجري التعامل والتعاطي معها، عبر هذه اللجنة في رئاسة الوزراء، وتجتمع دوريا مع فرق الديوان.وأعرب عن تقديره للديوان “المؤسسة الرقابية المستقلة المميزة، ولما تقدمه إدارته من جهد، بحيث ستلقى من هذا المجلس والحكومة، الدعم للمحافظة على المال العام وسلامة الإجراءات”.وانتقد النائب عبد المنعم العودات تكرار المخالفات في تقارير الديوان، معتبرا بأن ذلك أمر مؤسف، ويجب الانتباه إليه وتصويبه، وأن فكرة الديوان- هذه المؤسسة الدستورية- تتبلور في أنها تأخذ بالرقابة اللاحقة لا بالمسبقة، والرقابة اللاحقة تأتي بعد أن يتخذ أو تتخذ الإدارة قرارها، مشيرا إلى أن الأصل بأن رقابته لاحقة، ولم نأخذ بالرقابة المسبقة، والقائد الإداري يعرف عمله ويتخذ قراره دون تردد.واعتبر أن الإدارة العامة، العمود الفقري الذي يحمل أجهزة الرقابة الداخلية في المؤسسة، وهو المرشد الموجه للقائد الإداري، وضعف الأجهزة الرقابية هو ضعف الإدارة؛ لذلك بات واجبا أن تكون الأجهزة الرقابية الداخلية قوية، ولديها المكنة اللازمة للمعرفة والأدوات لفحص المخالفات ومعالجتها بالسرعة المطلوبة.النائب خير أبو اصعيليك، قال إن المجلس، لم يناقش تقارير الديوان منذ صدور تقرير عام 2021، وأن ما يحدث ليس معقولا إذ اصبحنا في عام 2024 منوها الى ان هذه السنة الخامسة على التوالي التي لا تناقش فيها تقارير الديوان، وإن المادة 119 من الدستور تنص على أنه على مجلس الأعيان والنواب مناقشة تقارير الديوان خلال الدورة التي يقدم فيها او الدورة العادية التي تليها على الأكثر.وبشأن مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، ايد النواب ما ورد من تعديلات بخاصة ما يتعلق بوجود نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني في عضوية مجلس المعلومات الذي يتشكل، ونص القانون على الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري أردني له مصلحة مشروعة او سبب مشروع الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون.وبحسب مشروع القانون، فان المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً، أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته، اما الوثائق المصنفة، فهي أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.إلى ذلك، يشرع مجلس النواب الأحد المقبل، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، بينما يستمع النواب غدا لتقرير لجنتهم المالية حول مشروع القانون وتوصياتها.ودعا رئيس المجلس أحمد الصفدي، النواب الراغبين بالحديث إلى تسجيل أسمائهم في الأمانة العامة، منوها بأن اللجنة المالية ستقدم تقريرها تحت القبة غدا.وكانت اللجنة المالية استكملت أول من أمس، مناقشة مشروع قانون الموازنة 2024، والتقت الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزراء: الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، والشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشه، والاستثمار خلود السقاف، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس.